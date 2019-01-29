Незваные гости. Кто готовит вторжение ИГИЛ в Среднюю Азию

Политолог Геворг Мирзаян — о комплексном плане США по дестабилизации среднеазиатского региона.

В Министерстве внутренних дел России предупредили о возможном скором обострении ситуации на афгано-таджикской границе.

— Боевики ИГИЛ* в массовом порядке неизвестными вертолётами с территории Пакистана перебрасываются сегодня на границу Таджикистана. Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону РФ, — заявил замминистра МВД Игорь Зубов.

Некоторые считают заявления российского чиновника — участника боевых действий на Северном Кавказе, автора более 100 научных публикаций — алармистскими. Скептики, видимо, не учитывают, что, во-первых, на севере Афганистана концентрируются не только боевики ИГИЛ, но и бойцы множества других террористических организаций. Тысячи "учителей правильной версии Ислама" для жителей Средней Азии и России. Во-вторых, собираются они не только у таджикских рубежей, но и по периметру афгано-узбекской, а также афгано-туркменской границы.

И именно последняя на сегодняшний день является наиболее уязвимой. Если Таджикистан входит в ОДКБ, имеет на своей территории российскую базу и может рассчитывать на помощь российских ВКС, гостеприимство которых прибывшие в Афганистан из Сирии боевики опробовали на своей шкуре, а Узбекистан обладает мощной армией и если что, тоже обратится к Москве, то у туркменов ситуация обстоит гораздо хуже.

Они не входят ни в какой блок, провозглашают нейтралитет, но при этом не обладают ни мощной армией, ни эффективными связями. Сейчас в стране непростой экономический период, связанный с потерей валютных поступлений и последствиями крайне неэффективной системы управления государством, выстроенной обоими туркменбаши. А это означает, что общество всё больше разделяется и первые афганские звоночки для него уже прозвучали. Так, по словам главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, в июне прошлого года был инцидент на границе возле посёлка Тагтабазар. Тогда, по некоторым данным, погибли от 10 до 20 туркменских пограничников.

Новые инциденты не за горами: проигрывая войну "Талибану"*, афганское правительство теряет контроль над пограничными районами, которые переходят в руки местных боевиков и радикальных исламистов. И это проблема не только для пограничных стран Средней Азии, но и для России. В случае дестабилизации ситуации в регионе в Россию хлынут миллионы беженцев, разрушатся экономические связи, а на южном подбрюшье Российской Федерации возникнет одна громадная исламистская "Украина", которая будет создавать серьёзные проблемы для экономического, социального и духовного развития Поволжья и других мусульманских регионов России.

Но для того чтобы понять, как с этим бороться, нужно осознать, кто является кукловодом этой угрозы. Конечно, никто никого за руку не ловил (по крайней мере публично), однако простой анализ позволяет увидеть ниточки, ведущие в Вашингтон. Вся история с боевиками является частью грандиозной и, к сожалению, системной, хорошо продуманной американцами многоцелевой стратегии в Средней Азии. Она обеспечит достойный выход США из проигранной войны, создание проблем для России и сдерживание важнейшего геополитического противника Америки Китая.

Так, весьма вероятно, что сама по себе переброска боевиков стала одним из элементов сделки, заключённой между Соединёнными Штатами и "Талибаном". В рамках этой сделки, существование которой уже признали официальные американские лица, Вашингтон выводит войска из Афганистана в течение полутора лет и де-факто передаёт страну под контроль талибов. Из страны также убирают понаехавших туда из Сирии и других стран радикальных исламистов, являющихся врагами для пуштунского "Талибана". Этих прямо или косвенно управляемых американскими спецслужбами врагов перевозят, в том числе и пакистанскими вертолётами, поближе к более актуальным для США фронтам, то есть среднеазиатским.

Что эти боевики будут делать в Средней Азии? Есть разные версии. По мнению Никиты Мендковича, речь может идти о попытке радикальных исламистов запугать среднеазиатские власти, взять под контроль транзит героина из Афганистана в Россию, уже ставшую потребителем значительной части афганского наркотика, и дальше в Европу.

США не препятствуют потоку наркотиков из Афганистана в Россию, где живут, по их мнению, люди второго сорта — поэтому, как поясняют представители российских спецслужб, и не удаётся наладить тесное сотрудничество с американскими коллегами по антинаркотической борьбе.

Также речь может идти о выполнении определённых заказов в среднеазиатских странах. Такое уже было: например, по некоторым данным, несколько лет назад осуществилось заказное нападение группы боевиков из Афганистана на туркменскую территорию, дабы помешать разработке газового месторождения Галкыныш.

Однако куда более реалистичным и опасным выглядит другой сценарий. Боевики являются частью комплексной стратегии США по дестабилизации Средней Азии. Проводимой экономическими (навязывание ультралиберальных реформ), социальными (работа с обществом через НКО), религиозными (требование больших религиозных свобод и поддержка местных исламистов), информационными (внушение правильных смыслов через западные СМИ) и, наконец, военными методами, элементом которых и являются боевики.

Цель этой дестабилизации очевидна и масштабна: взорвать регион и не позволить ему превратиться в безопасный и надёжный китайский "задний двор". Это источник неподконтрольных американцам поставок энергоносителей (не случайно Китай на корню выкупил объёмы с ряда месторождений), а также территория торговых маршрутов из КНР в Европу — так называемый Новый Шёлковый путь. Собственно, реализация этой стратегии происходит уже сейчас.

Так, Вашингтон через свои СМИ и подконтрольные Западу некоммерческие организации (НКО) проводит системную работу по усилению в среднеазиатских обществах антикитайских настроений. Гипертрофируя истории о "концлагерях для мусульман" в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, людям внушают мысль о том, что китайцы, которые действительно активно в экономическом плане осваивают Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан, хотят колонизировать Среднюю Азию и забрать земли местных жителей в счёт долгов национальных правительств перед КНР.

И вот в странах уже регулярно проходят антикитайские демонстрации, последняя из которых состоялась в январе в Кыргызстане (где, по странному стечению обстоятельств, проще всего работать западным НКО). Попытки местных властей объяснить пользу от экономического сотрудничества с КНР успеха не возымели, как и во время аналогичных митингов против евразийской интеграции официальный Бишкек не мог донести важность эффективной работы с Москвой.

Россия становится заложницей китайско-американского противостояния, и выходом для неё является сотрудничество с той страной, которая заинтересована в стабилизации и успешном развитии Средней Азии. То есть с Китаем. Москва и Пекин вопреки опять же западной пропаганде, направленной на раздрай этих двух стран в общем для них среднеазиатском "заднем дворе", уже успешно сотрудничают в регионе, синхронизируют собственные глобальные проекты евразийской интеграции и единого пространства "Один пояс — один путь", а теперь должны утроить усилия. И не только в военном плане (уничтожить скопившихся на границе боевиков с воздуха не так уж и сложно), но и в экономико-информационном: нужно завоевывать умы и сердца жителей Средней Азии, пока их окончательно не завоевал кто-то другой, желающий положить эти сердца на алтарь собственных деструктивных геополитических идей.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.