Боливар против дяди Сэма

Политолог Денис Денисов о том, как США "давят" Венесуэлу, в том числе и при помощи информационных атак.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня сообщила, что Россия ждет официального заявления США касательно информации о размещении пяти тысяч американских солдат в Колумбии. Данная информация появилась после того, как журналисты подсмотрели заметку помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в ходе его брифинга.

Нужно отметить, что нагнетание ситуации вокруг Венесуэлы, спровоцированное американскими партнерами, вызывает серьезную озабоченность как среди стран Латинской Америки, так и всего мира.

Для того, чтобы лучше понимать суть происходящего, необходимо немного вспомнить историю. Притязания США на контроль Северной и Южной Америк выкристаллизовались еще в начале XIX века. Они были впервые зафиксированы в "доктрине Монро" (в ней, правда, речь шла исключительно о территориях Северной Америки), но американские аппетиты очень быстро разрослись и на Южную Америку. Конец XIX и весь ХХ век прошли в попытках американцев выстроить систему тотального контроля над государствами обеих Америк. Но этот процесс был очень сильно затруднен существованием СССР и его поддержкой социалистических групп в различных странах.

Венесуэла на протяжении последних десятилетий стала "костью в горле" для американских империалистов, продемонстрировав (особенно при Уго Чавесе) возможность развития не по лекалам неолиберальной экономики и рекомендациям МВФ, а по своему собственному пути. Не даром предыдущий президент Венесуэлы смог сколотить мощную коалицию латиноамериканских стран, противостоящих американской гегемонии.

После смерти Уго Чавеса и прихода к власти Николаса Мадуро США системно и целенаправленно занимаются вмешательством во внутренние дела Венесуэлы путем финансирования и управления так называемой оппозиции, введения экономических санкций, дестабилизации ситуации внутри государства.

Но вместе с этим необходимо подчеркнуть, что далеко не все страны региона поддерживают позицию США. Так, на экстренно созванном по инициативе США заседании Совета Безопасности ООН не удалось договорится о совместном заявлении. Напомним, что США настаивали на поддержке госпереворота в Венесуэле и признании оппозиционера, курируемого из Вашингтона, исполняющим обязанности президента.

Большинство стран региона высказались за невмешательство во внутренние дела Венесуэлы и отметили необходимость диалога между представителями исполнительно власти и оппозиции, контролирующей парламент.

Показательно, что в очередной раз многие страны Европы продемонстрировали свою несамостоятельность и зависимость от позиции США. Страны ЕС потребовали незамедлительных президентских выборов, прекрасно понимая, что подобный ультиматум — это прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

Хотя все помнят, чего стоят гарантии европейских партнеров в кризисных ситуациях. Пример Украины тут более чем уместен. Когда в 2014 году между властью и оппозицией было подписано соглашение о выборах, а гарантами выступили представители ЕС, никто не помешал и не осудил оппозиционеров, которые через день совершили государственный переворот и отстранили от власти Виктора Януковича.

Вот и нынешняя ситуация вокруг Венесуэлы разворачивается по давно отработанным лекалам и алгоритмам кукловодов из США, для которых главной целью внешней политики остается глобальное геополитическое доминирование. Никто не сомневается, что в случае, если госпереворот в Венесуэле удастся, сразу за ним последует нагнетание обстановки вокруг Кубы и других стран региона, которые не разделяют взгляды США на мироустройство.

Самое важное сейчас — отстоять право государств и народов на самостоятельный выбор своего будущего и путей своего развития. Не даром Венесуэла до сих пор является боливарианской республикой, названной так в честь великого человека Симона Боливара, посвятившего свою жизнь освобождению колоний в Латинской Америке.