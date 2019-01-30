Неонацисты Европы собираются в новый крестовый поход против России

Политолог Владимир Тихомиров — о том, что призывы европейских либералов противостоять России однажды уже привели к мировой войне.

Ведущие европейские либеральные издания — французская Liberation и британская The Guardian — опубликовали открытое письмо тридцати европейских интеллектуалов в защиту Европы, перед которой стоит "самая сложная задача, чем когда-либо с 1930-х годов: вызов либеральной демократии и ее ценностям". Среди подписавшихся видные русофобы: философ Бернар-Анри Леви, писатели Орхан Памук, Салман Рушди, Милан Кундера, а также лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и российская писательница и общественный деятель Людмила Улицкая.

Авторы послания бьют в набат, предупреждая, что Европе предстоит новая битва за цивилизацию. И на этот раз главная угроза исходит от популистов, призывающих европейцев восстановить "национальный дух" и "утраченную национальную идентичность", по их мнению, "абстракции".

И от этих демагогов уже нет никакого спасения.

"Кругом ложь, оскорбления, предательство, — восклицают авторы манифеста. — Европу атакуют лжепророки, опьянённые завистью и бредившие своей возможностью стать известными"...

При этом авторы письма утверждают, что самая главная опасность для Европы "исходит вовсе не от этих националистов, а от их тайного хозяина", то есть от России.

"Континент уязвим перед всё более наглым вмешательством оккупантов из Кремля, — говорится в письме. — Европа как идея рушится на наших глазах... И нужно срочно подать сигнал тревоги против этих поджигателей души и духа, которые от Парижа до Рима с остановками в Барселоне, Будапеште, Дрездене, Вене и Варшаве хотят бросить в костёр наши свободы!"

Что же предлагают авторы сего манифеста?

В этом опусе не содержится конкретики, кроме общих призывов "бороться за идею Европы", "поднять факел Европы" и "вновь открыть для себя дух активизма".

Однако призывы "поднять факел Европы" вкупе с отсылкой к началу 1930-х годов не оставляют никаких сомнений в том, на каких именно "факелоносцев" возлагают свои надежды эти философы и писатели в деле противостояния России.

И в этом нет ничего удивительного — связка либерализма с фашизмом существовала всегда, хоть и не всегда афишировалась.

В связи с этим манифестом защитников "духа активизма" вспоминается другой прекраснодушный мечтатель и интеллектуал — граф Рихард Куденхофе-Калерги, австрийский аристократ и либерал, ставший не только основателем "Панъевропейского союза", основанного в 1923 году, но и одним из архитекторов Третьего рейха.

Напомню, в 1926 году в Вене прошёл первый панъевропейский конгресс, на котором граф Куденхофе-Калерги призвал все европейские нации объединиться в единое государство — в Соединенные Штаты Европы.

"Новая европейская война была бы самой реальной и ужасной гибелью Европы, — взывал граф к единомышленникам. — И есть лишь одно радикальное средство для предотвращения войны — объединение европейских государств, создание Соединенных Штатов Европы. Нам необходим пацифизм, политичный и реалистический, мужественный, героический пацифизм! Общеевропейский гарантийный пакт, оборонительный союз против России, этой империи, против которой не сможет противостоять ни одно европейское изолированное государство!"

В своей книге Held oder Heiliger граф писал: "Россия идёт своим путем. Большевизм отметает индивидуалистический элемент европейской культуры. Европейский и советский идеалы столь различны, что каждому западному социалисту приходится выбирать: продолжение или уничтожение европейской традиции?"

И логика графа Куденхофе-Калерги была железной: ради мира в Европе нужно развязать ещё одну войну. И уничтожить ещё один народ.

Неудивительно, что в начале 30-х с графом захотели встретиться основатели нацистской партии, и после этой встречи на очередном панъевропейском конгрессе было провозглашено: "Только Гитлер может создать пан-Европу".

И, кто знает, возможно, без этой поддержки партия Гитлера так никогда бы и не смогла прийти к власти, ведь после признания панъевропейцев на нацистов обратили внимание влиятельные банкиры, заинтересованные в продвижении "панъевропейского проекта".

Лишь в одном Куденхове разошёлся с Гитлером — по "еврейскому вопросу". Поэтому он и не захотел жить в созданном по его рецептам "Европейском союзе", уехав сначала во Францию, потом в США. Когда же Евросоюз был вновь учрежден, граф был провозглашён отцом-основателем ЕС.

Нынешние же либералы и вовсе не скрывают своей одержимости войной. Писательская карьера философа и публициста Бернара-Анри Леви — инициатора написания нового манифеста — началась с командировок в Афганистан, где он восхвалял подвиги моджахедов в борьбе с советскими солдатами. В начале 1990-х он освещал конфликт в бывшей Югославии, выступая на стороне "Армии освобождения Косово" и призывая к уничтожению Сербии. Он оправдывал уничтожение Ливии и варварские бомбардировки городов в Сирии, поощрял действия украинских неонацистов и оправдывал сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе: "Украинцы с достойным великих народов хладнокровием нанесли историческое поражение тирании. И поэтому вы не просто европейцы, а лучшие из европейцев"...

Ради "сдерживания России" философ предпочёл не замечать, что "лучшие из европейцев" носят свастики на рукаве. Впрочем, кому ещё воевать с Россией, как не этому "пушечному мясу"?! Не утончённым же европейским мыслителям идти в окопы, в самом деле.

Конечно, возразят потом интеллектуалы и подписанты, они вовсе не "такое" имели в виду, подписывая воззвание "поднять факел Европы". Они же за всё хорошее против всего плохого. Но, как подметил один из классиков британской литературы, "благими намерениями выстлана дорога в ад". И сейчас эта дорога стала существенно короче.