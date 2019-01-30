Почему Япония раскачивает ситуацию вокруг островов

Политолог Олег Бондаренко — о том, какие интересы преследует Синдзо Абэ, который делает каждый день заявления по Курилам.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе прений в нижней палате парламента заявил, что суверенитет Токио распространяется на северные территории, то есть на южные Курильские острова. Эта новость вызвала ажиотаж и в российских СМИ. Но нужно понимать, что для Японии этот вопрос имеет не только внешнеполитическое, но и серьёзное внутриполитическое измерение. У господина Абэ есть довольно много оппонентов внутри своего государства, поэтому он иногда идёт на то, чтобы делать довольно жёсткие заявления, очевидно, пытаясь умиротворить внутреннюю оппозицию.

В целом его нынешняя риторика никак не способствует урегулированию ситуации, подписанию мирного договора. Позиция, что Южные Курилы и вообще Курильские острова были и будут территорией Японии и никто с этим никогда ничего не сделает, очень непродуктивная и ведёт к конфронтации с Россией. В этом контексте разговоры о подписании мирного договора между Японией и Россией становятся абстрактными.

Нужно также понимать, что последние заявления о возможности размещения американских военных баз на территории Курильских островов, как только они отойдут Японии, делают в принципе невозможным любое подобное развитие событий.

С другой стороны, нет никакой спешки в решении вопроса Курильских островов и для России: прожили мы как-то семьдесят с лишним лет без мирного договора и так же ещё столько же проживём — это никак не влияет ни на экономические, ни на другие отношения.

Россия торгует с Японией вне зависимости от принадлежности островов —японские автомобили поставляются и уже собираются на территории России, открываются заводы. Это никак не мешает. Это политический вопрос, который господин Абэ пытается радикализировать по причинам политического характера. И радикализация эта ведётся исключительно во внутриполитических целях.

Согласно последним опросам ВЦИОМа, 77% опрошенных граждан России выступили против передачи Курильских островов. Это говорит о том, что они не будут переданы в ближайшее время. Российская власть исходит из принципа социологической демократии и никогда не пойдёт против мнения большинства населения в политических вопросах. Хочу подчеркнуть: не в экономических, а именно — в политических.

Присоединение Крыма, передача Курил — вопросы политические, и здесь власть не будет наступать себе на хвост и работать против своего рейтинга. Самое главное, что совершенно неочевидно, зачем нам сейчас спешить решать вопрос с принадлежностью островов.

Президент не говорил, что это нужно решить срочно. Скорее всего, вопрос принадлежности Южных Курил останется подвешенным для Японии, для России вопрос не имеет иного разрешения. Согласно Конституции РФ, территория страны не может быть отчуждена — для этого нужно вносить изменения в основной закон.

Условно говоря, если бы Япония подписала мирный договор, она могла бы признать Крым в составе России, снять санкции с России. Это могло стать прецедентом, когда ведущая страна, которую правильнее относить к западному миру больше, чем к восточному, разрушила бы общезападный антироссийский санкционный фронт. Как мы видим, Япония даже речи не ведёт о выходе из санкционного режима против России. Мирный договор мирным договором, Курилы Курилами, а санкции санкциями. В такой ситуации это совершенно никому не интересно.

Вчера появилась информация со ссылкой и на Синдзо Абэ, и на американского генерала о том, что если Япония получит снова Курильские острова, то там может быть размещена американская военная база. Я думаю, что это ставит жирную точку в любых разговорах о дальнейшей возможной судьбе островов.