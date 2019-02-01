Европа готовит белорусский Майдан?

Политолог Денис Денисов — о том, как ЕС пытается реализовать "украинский сценарий" в Минске.

Наши "друзья" из Европейского союза, увидев тактические разногласия в российско-белорусских отношениях, решили оперативно включиться в процесс. Их цель — не способствовать конструктивному диалогу стран, составляющих единое Союзное государство, а как раз с точностью до наоборот.

Причем европейские партнёры особо не стесняются демонстрировать свои реальные задачи, традиционно заявляя основной целью своей финансовой помощи "развитие гражданского общества". Результаты аналогичных программ европейских и американских коллег сейчас очень хорошо видны на примере Украины, в которой подобные проекты во многом способствовали внутреннему расколу страны, расцвету националистических и неонацистских течений и, как следствие, гражданской войне, которая длится уже почти пять лет.

За последние несколько десятилетий многие страны Евразии пережили так называемые цветные революции, рассмотрение которых приводит к выводу, что все они делаются по стандартным лекалам и одними и теми же методами. Но, как мы знаем, Белоруссия оказалась крепким орешком для западных партнеров, прилагающих многолетние усилия по дестабилизации ситуации внутри страны и смены политического режима. Вот и сейчас не стоит ожидать, что представители ЕС будут изобретать велосипед, скорее всего, они пойдут по известной, протоптанной дорожке, пытаясь работать с молодёжью, научным сообществом, неправительственными организациями.

Очень вероятно, что для представителей ЕС одной из целевых групп также станут националисты, которых, надо сказать, в большинстве стран Европы не жалуют, но это же для других, а не для себя. Тем более, вряд ли ещё можно кого-то удивить политикой двойных стандартов, на протяжении веков применяемой нашими западными коллегами. В этом аспекте нагляден пример Украины, а такой лидер, как Александр Лукашенко, точно не позволит в своей стране устроить подобный шабаш.

В евроатлантической политике относительно Белоруссии одним из важнейших направлений является информационная война, и, надо отдать должное, ведётся она грамотно, системно и целенаправленно. Но опять-таки, она не предлагает в настоящий момент каких-то универсальных и сверхэффективных подходов, чтобы в краткосрочной перспективе зомбировать жителей Белоруссии и заставить их организовать что-то наподобие Майдана.

Как бы это ни казалось парадоксальным, но главное противоядие от системной работы наших партнёров из США и ЕС по дестабилизации ситуации в Белоруссии — это интенсификация российско-белорусских отношений, совместные инфраструктурные проекты и постоянный диалог по всему спектру общих проблем.

Отрадно, что на фоне известий о новых финансовых вливаниях ЕС в программы по дестабилизации Белоруссии появляются новости радикально иного качества и смысла, которые сообщают, что в настоящий момент Россией и Белорусией готовятся 15 союзных программ в области оборонной промышленности, безопасности и военно-технического сотрудничества. Это, видимо, в настоящее время самый лучший ассиметричный ответ Западу.

Необходимо отметить, что в современном российском информационном пространстве сейчас доминируют две ярко выраженные повестки по Белоруссии. Первая повестка работает на позитиве, пытаясь конструктивно разрешить противоречия, в интересах двух стран преодолеть существующие проблемы и в целом заниматься выстраиванием братских, стратегических отношений. Вторая повестка формируется на основании негативных суждений и фактически работает на дезинтеграцию и разрушение веками складывающихся взаимоотношений между белорусским и российским народами, во многом повторяя идеи наших западных партнёров.

Это закономерно, так как к настолько близкому государству и народу по-другому просто невозможно относиться, недопустимо рассматривать двусторонние отношения в полутонах и оценивать проблемы взаимоотношений половинчато. Ведь в настоящий момент для России просто нет государства роднее и ближе, чем Белоруссия.

В этом контексте каждый чиновник, эксперт, журналист делает свой личный выбор, но в данном конкретном случае люди, работающие по второй повестке, наносят вред в первую очередь России и её национальным и геополитическим интересам.