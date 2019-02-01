Закономерный результат. Комик тянет на президента Украины

Политолог Дмитрий Родионов — о том, как комик на Украине стал лидером президентской гонки.

В президентской гонке на Украине возник новый лидер. Согласно свежему опросу, на первое место выбился шоумен Зеленский — за него готовы проголосовать 19%. На втором месте — Юлия Тимошенко с 18,2%, действующий президент довольствуется 15,1% и третьим местом.

В принципе ничего сенсационного тут нет. У Зеленского с самого начала его кампании был весьма высокий рейтинг, изменилось лишь то, что ранее он незначительно уступал Тимошенко, а теперь обогнал её. Феномен Зеленского интересен сам по себе. Как мог комик стать лидером президентской гонки? На Украине закончились политики?

Да, закончились. Те, которым доверяло бы стабильное большинство. Причём давно. Так вот, у юго-востока вообще нет своего кандидата, так что там голосование за Зеленского — это голосование "против всех". Впрочем, не только там. Для многих людей по всей стране голосование за Зеленского — вызов власти единственным доступным в нынешних условиях способом. Некоторые собираются "голосовать" просто "по приколу", осознавая, что политический цирк на Украине иной реакции не заслуживает.

При этом стоит отметить, что те, кто сегодня говорит о готовности голосовать за Зеленского, не факт, что реально это сделают или вообще явятся на выборы. Наконец, многие попросту запуганы и в опросах просто называют имя "нейтрального" кандидата, чтобы не раскрывать свои реальные предпочтения.

Согласно опросу, верит в победу комика меньшинство (10,3%). 23% уверены, что победит Тимошенко, 16,3% — что Порошенко.

Дело в том, что большинство тех, кто высказывает симпатии актёру, — всё же здравомыслящие люди и понимают, что Зеленский — спойлер, задача которого кого-то не пропустить во второй тур или помочь в нём победить, мобилизовав своих сторонников. Все понимают, что значительную роль сыграет, во-первых, админресурс, который целиком в руках Порошенко. Во-вторых, наличие мощного партийного аппарата, способного обеспечить не только масштабную агитацию, но и наблюдение, а в случае поражения — попытаться отстоять своего кандидата, вплоть до нового "Майдана". Такой аппарат в лице партии с многолетней историей, имеющей представительные фракции в парламентах и местных органах власти, есть у Тимошенко. У Зеленского нет ничего, кроме его рейтинга.

Между тем именно рейтинг, согласно упомянутому опросу, если во втором туре будут не Порошенко с Тимошенко, а Зеленский против одного из них, поможет шоумену победить любого из оппонентов. Исследование показало, что Тимошенко может победить любого соперника, кроме Зеленского, а Порошенко — только кандидата, не входящего в тройку лидеров, чьё прохождение во второй тур крайне сомнительно.

И тут всё объясняется не столько высоким рейтингом Зеленского, сколько высоким антирейтингом Порошенко и Тимошенко. По логике больше всего неприятия у избирателя должен вызывать именно Порошенко из-за того, что он у власти, а деяния Тимошенко несколько подзабыты. Согласно опросу, антирейтинг действующего главы государства — почти 50%, у Тимошенко — 31%.

Очевидно, что действующий глава уже подключил админресурс. К примеру, на билбордах в Киеве активно раскручивается тезис, что именно Тимошенко заключила невыгодные газовые соглашения, что и привело к росту цен на газ для населения, а в случае её прихода к власти повысит их ещё больше.

Того же Зеленского недавно обвинили в наличии бизнеса в России. Уверен, что обоих ещё даже не начинали "мочить" по-настоящему. И надо понимать, что рост антирейтинга противников действующего президента пропорционально увеличивает шансы Порошенко.

На днях появилось видео, где в одной из школ подконтрольной Киеву части Донбасса учителей буквально заставляют голосовать за "гаранта". Кроме того, известно расследование, согласно которому агитаторов Порошенко оплачивают из госбюджета, к тому же в качестве открытого подкупа используется монетизация субсидий. А чего стоит новость о том, что радикалы, являющиеся основной электоральной базой президента, будут наблюдателями на участках?

Впрочем, Порошенко сейчас пытается угодить и нашим и вашим. То вдруг он говорит о необходимости мира с Россией, пусть и холодного, очевидно, пытаясь вновь использовать приём, который помог ему в 2014-м. То в его окружении появляется совершенно шизофреническая идея проверить всех украинцев на полиграфе на предмет лояльности "врагам", что должно вызвать восторг у усомнившихся в "патриотичности" Порошенко "патриотов". Примерно тем же путём идёт Тимошенко, пытаясь одновременно давить на социальные проблемы и обещая "освободить" Крым и Донбасс.

Кому из них это поможет больше? Ведь чтобы стать президентом, мало победы в голосовании, ещё нужны консенсус местных элит и одобрение Вашингтона, который при Трампе несколько пустил внутренние дела на Украине на самотёк. Оба кандидата будут бороться на совесть. Ведь для обоих это последний шанс, в следующем электоральном цикле реальные шансы будут уже у Зеленского, Вакарчука и прочих, кто ещё не вызывает ненависти. И если для Тимошенко поражение — это конец карьеры, то для Порошенко — это угроза свободе и даже жизни. Так что наблюдать за их попытками разорвать друг друга будет весело.