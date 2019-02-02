Оппозиция в Венесуэле закусила удила!

Политолог Александр Домрин — о мнимой коммуникации Хуана Гуайдо с Россией и Китаем.

Телефонное поздравление президента США Дональда Трампа новому самопровозглашённому "президенту" Венесуэлы Хуану Гуайдо с "вступлением в должность" сыграло с Гуайдо дурную шутку. Похоже, глава оппозиции этой Боливарианской Республики утрачивает связь с реальностью.

Накануне Гуайдо в интервью информационному агентству Reuters заявил, что, по его мнению, произошедшая смена власти в Венесуэле пойдёт на пользу Российской Федерации и Китайской Народной Республике, являющимися основными внешнеторговыми партнёрами правительства Николаса Мадуро.

По словам Гуайдо, "Россию и Китай должны больше всего устраивать стабильность и смена нынешнего режима", поскольку Мадуро "не защищает чьи-либо интересы" и не может быть выгоден ни Москве, ни Пекину.

Самопровозглашённый президент также сказал, что уже пытался наладить "коммуникацию" с Россией. И пообещал придерживаться всех ранее взятых обязательств перед кредиторами и владельцами государственных бумаг, а также иностранными инвесторами.

В отношении якобы "произошедшей" смены власти в Венесуэле Гуайдо явно поторопился. Попытка государственного переворота в нарушение конституции страны на данный момент остаётся всего лишь попыткой. В качестве нового "президента" спикера парламента Венесуэлы Гуайдо признали Европейский парламент, США, Канада и проамериканские марионеточные режимы в ряде стран Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу) и за её пределами (вроде Грузии и Албании). Италия же, например, только что отказалась признать Гуайдо "президентом" Венесуэлы.

Якобы предпринятые лидером оппозиции попытки наладить "коммуникацию" с Россией на поверку также оказываются блефом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально заявил, что в Кремле не получали послания от Хуана Гуайдо. "Пока мы не получали каких-либо посланий, — сказал Песков. — Если оно поступит и когда оно поступит, мы с ним ознакомимся". Он подчеркнул принципиальную позицию Москвы: в России Гуайдо считают главой парламента Венесуэлы, а не президентом. "Мы не признаём этот его статус. Главой государства является Мадуро, который и правительство которого являются нашими партнёрами в Венесуэле".

Позиция России вызывает уважение руководства неангажированных стран и объективных наблюдателей. Мы прекрасно помним, чем заканчивались кровавые перевороты, спонсируемые США и рядом европейских стран, как это было в Чили в 1973 году и совсем недавно — в Ливии, в недалёком прошлом самой богатой и преуспевающей стране Африканского континента.