У нас есть ответ. Россия готовит гиперзвуковую ракету

Военный эксперт Алексей Леонков — о том, что Россия создаст гиперзвуковую ракету средней дальности на базе таких РК, как "Искандер", "Авангард", "Баргузин" и "Калибр".

Президент Владимир Путин заявил о приостановке членства России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу глава государства отметил, что ответ Москвы на действия Вашингтона будет "зеркальным".

Президент заявил, что раз американские партнёры объявили о том, что они приостанавливают своё участие в договоре, то и мы приостанавливаем. То же самое, по его словам, коснётся научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР и НИОКР) — Россия поступит аналогично. А согласно процедурам договора, окончательный выход из него состоится через шесть месяцев.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) утратит силу в августе 2019 года, его действие длилось 22 года. Этот документ был подписан между СССР и США в 1987 году. Он позволил уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем.

Напомню, недавно прошло совещание президента России, министра обороны и министра иностранных дел. Стало известно, что будут начаты научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ракетам средней и меньшей дальности. Думаю, что они будут достаточно скоротечными и приведут к созданию опытных образцов и испытаниям, может быть, даже к концу этого года. По уровню развития технологий, которого мы достигли в ракетной промышленности военного назначения, у нас есть все возможности создать подобного рода классы ракет достаточно быстро.

Ситуация, конечно, докатится до своего логического конца: в начале августа договор будет похоронен. Американцы уже приступают к испытанию некоторых опытных образцов, компания "Рейтен" (Raytheon) получила на это деньги. Это будут бросковые испытания для того, чтобы определиться с параметрами и другими вещами, понять, соответствуют ли созданные прототипы задачам, то есть какими будут окончательные образцы ракет меньшей и средней дальности.

Мы параллельно начинаем научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, когда на основе определённых технологий создаётся необходимый образец. То есть нам не нужно проводить дополнительные исследования. К августу, думаю, будет понятно, какие образцы выйдут на испытания, часть из них начнут собирать в железе. К концу года будет определена номенклатура образцов, может быть, даже и начнутся испытания.

Мы можем создавать ракеты, которые разрабатываются по технологии управляемого гиперзвука. Ракеты меньшей и средней дальности будут обладать технологиями управляемого гиперзвука. Первая ракета, которая нам известна, — "Искандер". Если к "Искандеру" добавить вторую ступень, мы получим ракету средней дальности с радиусом действия от 500 до 5 тыс. км. Всё упирается в первую ступень, потому что дальность полёта "Искандера" — порядка 500 км. Он летит со скоростью 6 Махов, совершая аэробаллистический управляемый полёт, поэтому "Искандер" очень сложно сбивать средствами противоракетной обороны и ПВО.

Также нужно вспомнить работы, связанные с железнодорожным комплексом "Баргузин", которые были приостановлены. Под "Баргузин" можно разработать более компактную двухступенчатую ракету, у которой будут гиперзвуковые управляемые боеголовки.

Появится наземный вариант ОКР "Калибр", потому что можно сделать под него универсальные пусковые установки, разработать транспортные пусковые контейнеры, в которых будет размещаться "Калибр", поработать над его программным обеспечением и боевой частью.

Мы можем применить и РК "Авангард", чтобы ракета, которую он доставляет, укладывалась в диапазон от 500 до 5 тыс. км, потому что гиперзвуковой планирующий блок достаточно быстро доходит до цели и поражает её с высокой степенью точности.

Скорее всего, нужно будет вносить правки в военную доктрину, потому что в нашей доктрине предусматривается ответно-встречный удар. Нужно поменять временные и другие характеристики и, может быть, допустить возможность превентивного удара, когда время реакции должно быть гораздо короче, потому что подлётное время баллистической ракеты средней дальности, которую американцы разрабатывают, — 10–15 минут.

Получается, что мы возвращаемся во времена до 1987 года, но возвращаемся уже на основании других технологий, концепций управления взаимодействия войск и на иных условиях применения ядерного оружия на такие короткие дальности.

При этом, я думаю, гонки вооружений не будет. Это асимметричный ответ со стороны России. До 1987 года мы сделали около 1,8 тыс. ракетных комплексов, которые уничтожили, а американцы — в два раза меньше. В этот раз мы, скорее всего, поступим по-другому: сделаем ракеты, которые по качественным и другим характеристикам будут превосходить ракеты, которые могут сделать наши оппоненты или соперники. Они нас называют соперниками, мы их тоже теперь так называем.

Такие комплексы будут появляться. Их размещение будет исключать возможность перехвата противоракетными средствами наших соперников на начальном этапе взлёта. Их будет сложно обнаружить: они будут стрелять с закрытых позиций, с мобильных комплексов.

Трамп уже попытался предложить заключить новый договор на других условиях, который устроит всех. Он мог бы это делать и иным способом. Мы не раз предлагали американцам пересмотреть картину международной безопасности, которая складывается сейчас, так чтобы в неё вошли все сферы: и космос, и воздух, и другие области, которые может затронуть ядерное оружие, а также боеголовки малой мощности, на которые американцы делают ставку.

Мы предлагали, чтобы в договор вошли все участники "ядерного клуба" для поднятия безопасности на качественно другой уровень, Например, запретить милитаризацию в космосе. Американцы пока не хотят идти на заключение такого комплексного договора.

Американцы думают, что выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности они создают себе определённые преимущества. Разрыв договора направлен не только против России, но затрагивает и интересы Китая. Американцы утверждают, что выходили из-за Китая, но виновата почему-то оказалась Россия. Это затрагивает и европейскую безопасность, потому что Европа возвращается во времена до 1987 года. Ситуация, которая сейчас складывается, должна подвигнуть благоразумных руководителей правительств что-то предпринять.

Полагаю, американская сторона сможет изменить своё решение, только когда конкретные образцы вооружения превзойдут их образцы вооружения и это серьёзно осложнит безопасность США.

Поэтому можно предположить , что к концу года будут завершены все проекты по НИОКР. А что это означает? Завершение НИОКР — это появление образцов вооружения, которые должны пройти испытания, после чего становится ясно, получают они литеру О — образец, который прошёл все испытания. Далее на этом основании будет приниматься решение о серийном производстве — сколько этих комплексов потребуется. Там ведь не только ракеты, но и пусковые установки, и средства обеспечения управления. Всё это — комплекс вооружения. Эти вопросы будут решаться параллельно, будут выбираться мобильные средства, которые составят эти комплексы, средства связи, средства управления комплексами.

Все эти комплексы будут включены в Единую автоматизированную систему управления войсками (и оружием), которой руководит Национальный центр управления обороной.