Зачем "Белым каскам", подозреваемым в провокациях, $2 млн от Катара?

Политолог Геворг Мирзаян — о том, как Россию, Иран и Сирию пытаются лишить уже почти достигнутой победы в сирийской гражданской войне.

На днях эмир Катара Тамим бен Хамад ат-Тани решил оказать гуманитарную помощь сирийскому народу. Точнее, той его части, которая проживает в "свободной от кровавого диктатора Асада" части страны — подконтрольной террористам различных мастей провинции Идлиб. Фонд развития Катара выделил $2 млн на покупку семи пожарных автомобилей, обучение волонтёров на территории Сирии, ремонт дорог в пострадавших от бомбёжек районах страны. Оператором же выделенных средств станет действующая в Идлибе организация "Белые каски".

Запад позиционирует её как главную гуманитарную структуру в Сирии (спасающую людей из-под завалов, оказывающую медицинскую помощь населению, снабжающую простых сирийцев первым необходимым). Однако на самом деле она является главной пиар-службой террористов — её постановочные "спасения" транслируются в СМИ и служат средством дискредитации сирийских властей. Самыми громкими шоу стали постановочные "акты использования Асадом химического оружия против мирного населения". И не исключено, что сейчас "Белые каски" готовят аналогичную операцию, которая может повлечь за собой продолжение войны на Ближнем Востоке.

Ещё недавно казалось, что ситуация в Сирии стабилизируется. Да, боевые действия продолжаются. Да, Идлиб и курдские территории не вернулись под контроль Дамаска. Однако ход войны стал абсолютно предсказуем и вошёл в определённую колею, конец которой уже просматривается. Террористов в Идлибе внешние спонсоры бросили на произвол судьбы, турки готовы продать Дамаску вывод своих сил оттуда, и провинция спустя какое-то время вернётся в состав Сирии.

Курдские территории, видимо, вернутся несколько быстрее — начавшийся уход американцев поставил курдов перед необходимостью выбора нового сюзерена. Они могут либо подчиниться туркам, и тогда их история предсказуема (для Эрдогана курды — враги и смутьяны), либо Асаду (который сохранит их жизни, отняв лишь нынешнюю де-факто независимость). Выбор очевиден, и сейчас курды торгуются с Дамаском на предмет того, какую автономию в рамках единой Сирии они получат.

В итоге военная победа Дамаска, Москвы и Тегерана предопределена — ровно как проигрыш США, Саудовской Аравии, Катара и, отчасти, Турции (которая хоть и впрыгнула в лагерь победителей, но сейчас борется не за победу, а за минимизацию потерь от проигрыша). Однако может случиться событие, способное снова смешать фигуры на доске и поставить под вопрос судьбу партии. Таким событием может стать очередная "химическая провокация" в Сирии, которую могут устроить определённые силы.

В реальном мире каждая сфабрикованная химическая атака становится потенциальным спусковым крючком для превращения сирийской гражданской войны в общерегиональную с вовлечением внешних стран. Виной всему, конечно, США. Не потому, что они стоят за этими провокациями, а потому, что сами поставили себя в безвыходное положение.

Американская администрация не раз уверяла, что за любыми химатаками в Сирии может стоять только режим Башара Асада и что химическая атака режима против своего населения станет основанием для ввода американских войск. Неудивительно, что боевики и целый ряд внешних спонсоров (для которых прямая американская интервенция осталась единственным шансом на свержение Асада) стали в массовом порядке устраивать химические провокации и принуждать администрацию США ввести войска.

Белый дом, конечно, не хочет нового Вьетнама. Обама просто отказался исполнить обещание, а Трамп ограничивался ответными "ударами по сараям". То есть демонстративными ударами по малозначительным объектам. Но вечно бить по сараям нельзя. И не исключено, что, если сейчас "Белые каски" срежиссируют очередной эпизод "химической атаки", Трампу придётся отменять своё решение (принятое, напомним, после многомесячных переговоров с региональными и внешними странами) о выводе американских войск из Сирии.

Вопрос только в том, кто намерен стать директором картины? Кому из игроков сейчас выгодно сорвать размеренный ход сирийской операции? Кто может стоять за "Белыми касками" (которые, конечно, формально контролируются британскими спецслужбами, но вполне могут работать и фрилансерами)?

Турция? Отчасти да. Время играет против Анкары — чем ближе мир в Сирии, тем слабее её основания для присутствия в Идлибе и в северных районах страны. Однако в то же время Реджеп Эрдоган категорически не заинтересован в том, чтобы США оставались и прикрывали курдов. Не для того он столько месяцев договаривался с американцами об уходе последних из Сирии.

Катар давно финансирует террористов и исламистов и является одним из "проигравших" в Сирии. Однако, с другой стороны, эмиру Тамиму категорически не хочется ссориться с Эрдоганом, который сейчас защищает Катар от Саудовской Аравии.

А вот Эр-Рияд находится в жёстком клинче с Анкарой, а также крайне заинтересован в американской интервенции в Сирию, где Вашингтон должен начать открытые боевые действия против иранских войск. Американо-иранская война — голубая мечта кронпринца Мохаммеда.

Но не только его. Такие же мечты разделяет и Израиль. У Иерусалима нет чёткой стратегии по противостоянию Ирану в Сирии — нынешние спорадические бомбардировки не решают проблему, а договариваться израильтяне не хотят.

Не исключено, что к двум мечтателям присоединяются и отдельные представители американского истеблишмента, которые не разделяют прагматизма Трампа относительно вывода войск. У них-то как раз достаточно возможностей как для контроля "Белых касок", так и для организации последующих действий Белого дома. В том числе и действий военного плана. Остаётся надеяться лишь на то, что у Москвы, Тегерана и Дамаска хватит возможностей для того, чтобы предотвратить провокации и не упустить победу.