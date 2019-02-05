Брюссельская "оккупация" обошлась Эстонии дороже российской

Писательница Диана Кади — о том, почему Эстония предъявляет необоснованные претензии к России.

В Эстонии вновь подняли тему советской "оккупации" Прибалтики, потребовав возместить ущерб. Эстонский министр юстиции Урмас Рейнсалу полагает, что Москва обязана выплатить Таллину в 1,2 млрд евро (примерно 90 млрд рублей). Сумму компенсации высчитывала специально созданная комиссия.

Член Совета Федерации Олег Морозов назвал очередной выпад эстонских властей "данью современным информационным войнам и русофобии". Действительно, Эстония — один из самых активных участников антироссийской истерии в медиапространстве. Но есть и другие причины подобных заявлений. Например, финансовый упадок страны. И требование эстонского министра не просто ещё один инфоповод, а признание в том, что денег у них нет и за что держаться — неясно.

При этом козни "русских оккупантов" продолжаются. Несколько месяцев назад в Эстонии на двадцать восьмом году независимости отменён пассажирский поезд по маршруту Таллин — Пярну, что вызвало шквал негодования жителей. Пярну — старинный и широко известный приморский курорт, для понимания — это как если бы в России упразднили поезд Москва-Сочи.

"Правительство Эстонии в предыдущие годы практически не вкладывало в железнодорожную сферу. Из-за этого железная дорога на некоторых участках закономерно стала неприемлемой для нормального передвижения", — объяснил глава Профсоюза эстонских железнодорожников Олег Чубаров отмену поездов.

В годы так называемой оккупации ничто подобно нельзя было и представить — страна жила лучше, чем при нынешней "незалежности". А теперь она не в состоянии поддерживать высокотехнологичную инфраструктуру, оставшуюся после развала СССР. Самой отсталой по части железных дорог долгое время являлась Африка, где после ухода европейских колонизаторов рельсы просто разбирались на металлолом — но теперь у Эстонии есть все шансы взять сомнительную пальму первенства. Теперь уже даже во многих странах Чёрного континента прокладываются новые железнодорожные линии.

И ладно бы только ж/д. Но после распада Советского Союза резко сократилась и численность населения Эстонии: с 1,57 млн в 1990 году до 1,32 млн в 2017-м. При этом, только по официальной статистике, за прошлое десятилетие количество эмигрантов из Эстонии превышало количество иммигрантов в среднем на две тысячи человек в год. Проще говоря, из страны бегут. Причины понятны: в Лондоне, Париже или Берлине и зарплаты выше, и жизнь лучше, чем в маленькой, несамодостаточной, но зато независимой республике.

По очень скромным подсчётам, сейчас в Западной Европе трудится сто тысяч человек с эстонскими паспортами. И домой они уже не вернутся.

А теперь простая арифметика. Допустим, человек трудоспособен в течение 30 лет и в год платит тысячу евро налогов. Умножаем эти две цифры на сто тысяч эстонских трудовых мигрантов — и получаем три миллиарда евро. Именно столько потеряло эстонское государство из-за "оккупации Евросоюзом", который высосал из Прибалтики трудовые ресурсы, взамен открыв доступ к дешёвым кредитам, на которые прибалты радостно стали покупать немецкие автомобили и итальянскую одежду, подстёгивая производство в "старых" членах ЕС.

То есть за пару десятилетий пребывания в ЕС ущерб от "брюссельской оккупации" составил в 2,5 раза больше, чем, по версии таллинских политиков, за 300 лет пребывания в составе России и СССР. Это даже не лицемерие. Это просто скудоумие. Расплачиваться за которое эстонским элитам придётся ещё долго.