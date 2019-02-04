Бомбить нельзя помиловать?

Политолог Александр Домрин — о том, решатся ли США на повторение ливийского сценария в Каракасе.

Внутриполитический кризис в Венесуэле набирает обороты. Естественно, нельзя отрицать проблемные явления собственно в экономике страны, однако горючий элемент регулярно подбрасывается из-за пределов Боливарианской Республики.

На днях ряд европейских стран в ультимативной форме потребовали от законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро проведения в восьмидневный срок внеочередных президентских выборов в республике. Среди таких стран оказались Великобритания, Испания, Франция, Германия и Нидерланды, пригрозившие в противном случае признать временным президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Позиция Мадуро была логичной и непреклонной. "С таким же успехом я мог бы обратиться к странам ЕС с требованием в течение семи дней признать независимость Каталонии", — заявил он.

Ещё больше масла в огонь подлил "вашингтонский обком". Сначала советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон — кстати, в своё время всеми правдами и неправдами "откосивший" от службы в армии — якобы случайно во время пресс-конференции продемонстрировал собственный блокнот со словами о направлении пяти тысяч солдат США в соседнюю с Венесуэлой Колумбию, чем вызвал большое удивление Правительства Колумбии. "Да, наша страна — сателлит США, но мы всё ещё суверенное, а не оккупированное государство", — решили в Боготе.

Президент США Дональд Трамп пошел ещё дальше и в интервью телеканалу CBS допустил возможность "задействовать" американские вооруженные силы в Венесуэле. Если быть более точным, на вопрос журналистов, в каком случае возможно применение силы в Каракасе, Трамп заявил, что не хочет обсуждать этот вопрос, но добавил, что "определённо, это одна из возможностей".

Ранее о возможной военной интервенции США в Венесуэлу говорил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, хотя такой вариант развития событий он назвал "нежелательным".

Давайте разбираться! С одной стороны, в военных интервенциях США нет ничего нового или неожиданного. В подготовленном сотрудником Исследовательской службы Конгресса США Ричардом Гримметтом исследовании "Случаи использования вооруженных сил США в 1798−2010 гг." одно только перечисление (!) таких случаев занимает 30 страниц. Из них примерно девять страниц приходятся на период до Второй мировой войны и более 20 страниц на послевоенный период.

Да, действительно, вариант военного вторжения всегда или почти всегда рассматривается вашингтонскими стратегами. Но, с другой стороны, используется он далеко не всегда. Не все россияне, например, знают о том, что в сентябре 1993 года администрация президента Клинтона всерьёз рассматривала направление своего военного контингента… для военной поддержки Ельцина в его противостоянии с Верховным Советом.

В книге "Никсон зимой" помощник экс-президента Ричарда Никсона в последние годы его жизни Моника Кроули пишет о том, как Никсон был приглашён в Государственный департамент США для участия в обсуждении вариантов официальной реакции Вашингтона на события в Москве и вернулся с этого обсуждения абсолютно подавленным и потрясённым. "О чём думают эти засранцы (assholes) из госдепа? — вспоминает Кроули эмоциональные слова Никсона. — Нельзя направлять войска в Россию… Когда мы это сделали для борьбы с большевиками (имеется в виду участие США в интервенции "союзников" 1918 года и высадка американских войск во Владивостоке и Архангельске. — А. Д.), это обернулось катастрофой. Кроме того, мы просто не можем вмешиваться в их внутренние дела, тем более военными средствами. О, Господи!"

В конечном итоге войска США не были направлены Клинтоном на помощь "старине Борису". Но уже эта деталь в полной мере свидетельствует о том, что в Вашингтоне в 1990-е годы считали нашу страну "банановой республикой".

Вряд ли и в случае с Венесуэлой Трамп пойдёт на вооружённую авантюру. На данный момент такой вариант развития событий представляется контрпродуктивным как для США в целом и Трампа в частности, так и для оппозиции в Венесуэле, поскольку иностранная интервенция объединила бы вокруг Мадуро все здоровые силы страны.

Однако горячих голов в администрации Трампа хватает, и полностью такой сценарий также исключать нельзя, что потребует от руководства России и Китая жёсткой адекватной реакции. Для начала в лучших традициях политического троллинга можно было бы ограничиться заявлением в Москве и Пекине, что наши страны — как и США — рассматривают все варианты своей реакции на события в Венесуэле. А там посмотрим…