Украина убивает. Как спасти наших пленных из ада?

Политолог Дмитрий Родионов — о необходимости вызволения из тюрем Украины пленных ополченцев.

МИД России уделит особое внимание расследованию причин гибели россиянина Валерия Иванова в львовской тюрьме. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она рассказала, что случившееся потрясло её, так как гражданин России "не просто умер в львовских застенках, а стал жертвой пыток".

То, что смерть гражданина РФ была насильственной, подтвердил полпред России в Контактной группе по Украине Борис Грызлов.

— Смерть Валерия Иванова — не случайность. Экспертиза показала, что причиной смерти стали пытки. Жизнь людей, которых удерживает Украина, находится в опасности, — подчеркнул он.

Житель Архангельской области Валерий Иванов, отбывавший срок в украинской тюрьме за то, что воевал на стороне ополчения Донбасса, умер во львовской колонии ещё 9 декабря 2018 года. В конце месяца его тело было доставлено на родину, в Северодвинск. Однако резонанс дело получило только сейчас.

В начале февраля СК РФ возбудил дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего". По данным следствия, смерть Иванова носит криминальный характер. Ранее, 18 декабря, представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева сообщила, что Иванов скончался от побоев охраны.

На Украине же уверяют, что причиной смерти Иванова стал несчастный случай. И это неудивительно. Удивительно тут то, что только сейчас, спустя почти два месяца после смерти Иванова, на этот случай обратили внимание на высшем уровне.

Вот, на что следует ещё обратить внимание в словах Грызлова: жизнь людей, которых удерживает Украина, находится в опасности. Возможно, некоторые читатели не в курсе, но Иванов был не единственным россиянином, находящимся в украинских тюрьмах. Их, по официальным данным, около 400. При этом, как заверяют в МИД, эту информацию нельзя считать полностью соответствующей действительности, потому что Киев не всегда уведомляет Москву о факте задержания наших граждан. Понятно, что далеко не все из них "политические", но их немало.

Одним из наиболее известных российских политзаключённых на Украине является Евгений Мефедов, обвиняемый по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. По этому делу с самого начала судят не убийц из числа радикалов, а как раз пострадавших от их рук, среди них ещё один россиянин — Максим Сакауов.

Мефедов сидит уже шестой год, за это время суды несколько раз оправдывали его за отсутствием каких-либо доказательств вины, однако он почему-то по-прежнему за решёткой. В 2017-м суд освободил его, оправдав по "делу 2 мая", но он тут же был арестован СБУ по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины, а разгневанные радикалы чуть не разнесли здание суда. Такая вот демократия по-украински.

Кстати, Ильичёвский суд признал три с половиной года, проведённых Мефедовым в СИЗО, пытками, а "доказательства" прокуратуры — искусственно созданными с целью удерживать его под стражей любой ценой. И что?

Стоит отметить, что Мефедова в числе других россиян Украина обязалась обменять на пленных вэсэушников в декабре 2017-го. Однако россиян не отдали на обмен. Их привезли в Донбасс, однако вскоре увезли обратно, говорят, их лично вычёркивала из списка представитель Украины в Контактной группе Ирина Геращенко, всего — восемь человек.

На следующий день президент Украины Пётр Порошенко открыто заявил, что россиян не отдали специально, так как они, по сути, являются заложниками, а менять их будут только лишь на осуждённых в России украинских террористов: Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и других.

Кстати, в числе россиян, которых вычеркнули из списка на обмен, был и погибший Валерий Иванов. Теперь вы понимаете смысл слов Грызлова о том, что десяткам других россиян в украинских тюрьмах, будь то ополченцы или просто люди, которых хватали за открытое выражение несогласия с политикой Киева, угрожает опасность?

Очевидно, что всех этих людей необходимо вызволять из украинских застенков любой ценой. Киев уже продемонстрировал недоговороспособность и вероломство в декабре 2017-го, но нет ли тут и нашей вины в том, что мы тогда позволили украинской стороне самовольничать, спустив ей это с рук? А ведь у России достаточно мер воздействия на Украину.

В первую очередь это меры экономического воздействия. Все последние годы действия Москвы по отношению к Украине были ограничены нежеланием нанести ущерб украинскому народу. Проблема в том, что украинскому народу наибольший ущерб наносят действия украинской власти и наше в ответ бездействие. Можно вспомнить ужесточение досмотров в Керченском проливе в ответ на украинские провокации, которые реально бьют их рублём.

Да, это дало повод в очередной раз обвинить Россию в "агрессии", но, если бы мы этого не сделали, наглость Киева едва ли бы кто-то уже смог ограничить. Не отвечать в таких случаях — означает провоцировать оппонента на ещё более возмутительные действия. На Украине должны понять, что насилие по отношению к гражданину РФ чревато. Это поможет предотвратить другие подобные случаи.