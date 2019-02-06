Кто быстрее? Сколько понадобилось европейцам, чтобы всё свалить на русских?

Журналист Игорь Мальцев подсчитал, кто из европейских лидеров уже успел обвинить русских в провалах собственной внутренней политики.

Я ждал этого дня долгие десять недель. Честное слово, это должно было случиться раньше. Во всяком случае, Терезе Мэй для этого понадобилось всего три дня. Президенту Франции понадобилось десять недель невыносимых интеллектуальных усилий, чтобы прийти к бесхитростной мысли — во всём виноваты русские.

Всё это время каждые выходные на улицы французских городов выходили люди в жёлтых жилетах и митинговали. Сначала их просто толкали полицейские. Потом в них стали кидать газовые гранаты. Потом по ним стали стрелять резиновыми пулями, выбивая зубы и глаза. А они всё выходили и выходили.

Макрон, типичный ставленник французской и европейской элит, сначала вообще ничего не понял, чегой-то они бунтуют. Потом начал напрягаться. Самое противное для него было в том, что людей, которые вышли на улицы, было невозможно обвинить в том, что они фашисты и нацисты. Потому что это сейчас — главный инструмент борьбы с любыми несогласными в соседней Германии. Выступаешь против политики Меркель? Да ты, батенька, фашист! А тут — какие-то работяги. Какие-то непонятные люди в жёлтых жилетах, которые должны по закону находиться в каждом частном автомобиле. Не правые, не левые, не фашисты, не нацисты, не коммунисты — не пойми кто вообще.

Вот это "не пойми кто" — и есть индикатор отношения сегодняшней элиты Евросоюза к собственным гражданам. То есть буквальная цитата из московских протестов: "вы нас даже не представляете". А ведь с чего началось? Модные "экологические" партии продавили повышение налога на топливо под разговоры о защите климата. Так, чтобы проклятые автомобилисты поменьше ездили и над всей Европой засверкало безоблачное небо. Вот оно и засверкало. Потому что разговоры про то, что надо бы "бороться с изменением климата", они сейчас все сводятся к одному — к запретам и поборам с населения.

Но одно дело — говорить "за всё хорошее", а другое — каждый день платить за это из собственного кармана. Люди возмутились, но их никто не захотел слушать. Что тоже не новость: точно так же никто не хочет слушать людей в соседней Германии. Но, в отличие от Франции, немцы буквально боятся рот открывать против безумной политики собственного руководства: чуть что — начинают вешать политические ярлыки, которые приводят к потере работы и общественной изоляции. Причём ярлык один: "правые", они же "ультраправые", они же "нацисты" — переключение понятий осуществляется очень легко — благодаря "качественной прессе". В кавычках не потому, что мне так хочется, а потому что это уже устоявшийся термин — причём саркастический.

И наконец мосье Макрон нашёл, кто виноват в протестах: оказывается, их разожгли "левые, правые и русские — в социальных сетях на аккаунтах, которые организовали RT, Sputnik". Ну конечно, это вроде бы даже смешно: чтобы левые объединились с правыми, чтобы обидеть душку Макрона — это надо, чтобы небо упало на Землю и начался зомби-апокалипсис, потому что ни по одному поводу они не объединятся никогда, даже когда красные казаки поведут их на расстрел за околицу. А насчёт RT и Sputnik: у них вообще никаких других аккаунтов, кроме официальных, не существует.

Правда тут есть деталь: когда французская "качественная пресса" пыталась замолчать протесты "жёлтых жилетов", естественно, RT не стал этого делать и вышел на улицу — работать, как и подобает профессиональным людям. Что французы и оценили — на многих плакатах демонстрантов была прямая благодарность RT за то, что он просто выполнил свой профессиональный долг, в отличие от рупоров макроновской пропаганды. Может, это и навело мосье на мысли о том, что во всём виновата Маргарита Симоньян по тайному приказу лично Путина. В секретном чате запрещённого Telegram.

А на самом деле — всё это не смешно. Когда читаешь, что за промотирование Брексита ответственны русские (вариант: за промотирование анти-Брексита), за недовольство Италии иммиграционной политикой, за взлёт Орбана, за евроскептицизм Польши — вот за всё за это ответственны русские, а вовсе не политика евробюрократов — становится не по себе.

Нет, конечно, есть толика гордости: когда русские по степени влияния в Мировой Закулисе (она же Всемирный Заговор) уже конкурируют с евреями, хочется поставить памятник Достоевскому с младенцем Медведевым на руках на всех площадях Европы. Но страшно тут другое: оказывается, у власти в Европе все эти годы стояли люди с мышлением трёхлетнего ребенка: "Не я разбил папину чашку, это Бука приходил, он и разбил".

Вообще-то инфантилизм мышления очень присущ представителям леволиберальных партий и тех, кто эксплуатирует их идеи: у них всегда виноват кто-то другой во всех провалах. Или когда оказывается, что 1+1 всё-таки 2, а не 8, как убеждали их эксперты и учёные в газетах. И когда люди отказываются платить за их социальные эксперименты и выходят на улицы в недовольстве и ярости — виноват кто-то другой. Например, русские. Это приводит нас к ещё более печальному выводу: политический инструментарий европейской элиты выродился и скукожился, как мозг у алкоголика (нет тут никакого намёка на председателя Еврокомиссии Юнкера). Остались совершенно примитивные и лживые инструменты манипуляций и самооправданий, и они сводятся к непреодолимой демонической власти россиянки Маргариты Симоньян над каждым трактористом Прованса, и даже где-то Нормандии. Убого, господа. И скучно.

Европа утрачивает политический инструментарий. Почему Россия становится единственным страхом американских и европейских политиков? Российский МИД обратился к посольству Франции за разъяснениями из-за того, что президент страны Эмманюэль Макрон заявил о "вмешательстве" российских СМИ в вопросы движения "жёлтых жилетов".