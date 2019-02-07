Сбитые Прометеи: Майкл Макфол написал книгу о России и неудаче "перезагрузки"

Писатель, сценарист, публицист Дмитрий Петровский — о крахе и заносчивости строителей нового мира.

"От холодной войны к горячему миру. Американский посол в путинской России" — так называется новая книга скандально известного профессора Стэнфордского университета и дипломата Майкла Макфола, буквально только что вышедшая в издательстве Houghton Miffin Harcourt.

Этот неплохо, местами не без изящества написанный текст до боли напоминает другую книгу в жанре оправданий сбитого лётчика — "Что произошло" Хиллари Клинтон. Пафосом "я хотел как лучше" и "смотрите, какой прекрасный мир мы потеряли" что там, что там сочится буквально каждая строка. Обе книги вроде пытаются ответить на действительно интересные вопросы: почему в 2017 году к власти в Америке не пришли демократы (хотя всё вроде бы вело к тому) и почему у России и США не получилось "перезагрузки". И обе на них отвечают. Только немного не так, как этого хотелось бы авторам.

Каких-то пять лет назад имя Майкла Макфола было известно в России каждой собаке. Для дипломатического работника, пусть даже такого высокого ранга, это достижение. Попробуйте без "Гугла" вспомнить, как зовут нынешнего посла США в РФ — и вы поймёте, о чём я. Он был одним из лиц эпохи Обамы, олицетворением для кого-то "перезагрузки" и связанных с нею рухнувших надежд, для кого-то — инженером "оранжевых технологий", супервайзером протестов, в России также не сработавших и не оправдавшихся. "Случайный дипломат" (как он сам себя называл) на службе самой могущественной страны мира, "хороший парень", несущий миру общечеловеческие ценности и гуманизм и оказавшийся трагически непонятым.

Потом он вернулся в Америку, размещал в "Твиттере" странные, не вполне дипломатические твиты... И вот теперь издал книгу, в которой вспоминает о своих годах в России, о "перезагрузке" и её закономерном провале.

Книга открывается воспоминанием о подписании СНВ-III в Чехии между Обамой и Дмитрием Медведевым: американский президент едет по Праге, озаряя окрестности своей улыбкой, Макфол, его советник, рядом. Будущее безоблачно, "обамический мир" новой гармонии и взаимовыгодного партнёрства на марше, "Обнимитесь, миллионы" едва слышно играет на фоне. Дальше автор возвращается к своим годам в предперестроечном Ленинграде и, с остановками на лихие девяностые, приход к власти Владимира Путина в 2000-м и Дмитрия Медведева в 2008-м, следует к высшей точке — своему назначению послом в 2012 году и той самой "перезагрузке". Благообразная и идеологически безупречная картина поступательного движения от "тоталитаризма" к "демократии", когда Россия должна была уже влиться в общий хор свободных народов, но вдруг...

Описывая эти годы, Макфол ни в чём не отступает от "официальной" версии, не вскрывает почти никаких тайных механизмов (содержание нескольких кулуарных бесед не в счёт), а версии об активной поддержке Америкой протестов шаблонно называет пропагандистским вымыслом.

Перезагрузка, по Макфолу, не вышла только и исключительно потому, что ей помешали Путин и республиканцы. В отношении президента РФ бывший посол использует полный веер известных штампов вроде "кагэбэшники бывшими не бывают" и предполагает, что Путин с самого начала задумывал "реставрацию авторитаризма". При этом автор признаёт своё поражение, но не делает логичного вывода о том, что российский президент умнее и хитрее его противников. У него, скорее, получается, что Россия оказалась не в состоянии принять великий подарок, уготованный ей Штатами, — точно так же, как американцы (как между строк читается у Клинтон) оказались не готовыми к первой женщине-президенту и грядущему раю демократического правления.

И именно этот посыл, и весь пафос Прометея, который нёс людям свет, а оказался прикованным к скале, — всё это, помимо воли автора, и рассказывает особо внимательному читателю, почему у демократов ничего не вышло ни во внутренней, ни во внешней политике. "Универсальные ценности", продвижение которых декларировалось как осевая идея правления Барака Обамы, оказались не универсальными. Прометеева заносчивость строителей нового мира, пасущих народы и ведущих их к светлому будущему открытых границ и трёх сотен гендеров, не зашла ни американцам, ни тем более русским, для которых идея национального суверенитета важнее и выстраданнее, чем идея общего благоденствия под заботливым крылом США.

И Майкл Макфол, и Хиллари Клинтон взяли на себя неблагодарный труд нести в массы "свободу" и "демократию" в их американском изводе, когда всему миру уже стала отчётливо понятна их изнанка (войны, неконтролируемая миграция, кровавые госперевороты), а сами идеи превратились в пропагандистские штампы, от них сводит зубы не хуже, чем у нас, русских, их когда-то сводило от марксизма-ленинизма.

Сейчас Майкл Макфол активно рекламирует свою книгу, и, скорее всего, эти мемуары будут иметь популярность среди определённой аудитории. Что совершенно не отменяет очевидного: книга не просто скучна сама по себе — скучен и вторичен весь набор защищаемых в ней идей, а Макфол, хотел он этого или нет (скорее нет), окончательно застолбил за собой не только пожизненную профессуру в Стэнфорде, но и почётное место в галерее сбитых Прометеев американской принудительной демократии.