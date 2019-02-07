Украина потеряла более 25 миллионов человек. Что будет со страной без населения?

Журналист Андрей Бабицкий — о причинах депопуляции и настоящих цифрах сокращения населения Украины.

Депопуляция Украины по своим масштабам вполне сравнима с трагедиями, признанными международным сообществом геноцидом. Новые данные о сокращении численности населения заставляют задуматься о том, почему отток трудоспособного населения, вымирание и демографическая катастрофа обрели в этой стремительно деградирующей стране столь острые формы. Для начала несколько сухих цифр, отражающих ужасающую динамику депопуляции.

В ближайшее десятилетие численность населения Украины в возрасте от 20 до 64 лет сократится на три миллиона человек, заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, сообщило 5 февраля издание "Зеркало недели". По словам эксперта, к 2031 году население Украины сократится до 39,5 миллиона человек.

На самом деле и эти самые свежие данные не вполне точно описывают нынешний порядок вещей. Попробуем разобраться, как обстоят дела в действительности. Ещё в прошлом году Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал прогноз относительно темпов сокращения населения Украины. Как говорится в исследовании, к 2050 году численность населения страны в самом лучшем случае составит чуть более 36 миллионов человек. Если учитывать то обстоятельство, что ООН рассчитывает общее количество, включая в него жителей отпавших территорий — Крыма и части Донбасса, — то можно смело вычитать из общей цифры 2,5 миллиона крымчан и 3,5 граждан ДНР и ЛНР.

Собственно, эксперты утверждают, что реальная численность населения уже сейчас едва превышает 30 миллионов. А если иметь в виду трудовую миграцию, которая составляет от 7 до 9 миллионов человек, то на Украине сегодня проживает 20 с небольшим миллионов — примерно от 21 до 24. Чтобы понять всю глубину и непоправимость трагедии, надо знать, что в 1989 году, согласно проведённой тогда же переписи украинцев, насчитывалось 52 миллиона человек. В каком неслыханном пожаре сгорело порядка 25 миллионов душ? Это больше, чем половина населения Польши, две с половиной Чехии, три Швейцарии.

Украина идёт путём Прибалтики, страны которой стремительно пустеют и из-за миграции и по причине естественного вымирания и нежелания заводить детей. Но украинское государство уже обещает поставить невиданный рекорд по всем параметрам депопуляции. Превышение числа умерших над числом новорождённых остаётся на Украине одним из самых высоких в мире наряду с самыми бедными и опасными странами: на 100 умерших украинцев сейчас приходится только 55 рождённых.

Результаты соцопроса, проведённого общественной организацией "Движение за справедливость", свидетельствуют о том, что с Украины хочет уехать 81% молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет. Чтобы было понятно, что речь идёт о предельных значениях, сравним ситуацию с российской. Пару дней назад "Левада-центр" опубликовал итоги своего опроса, согласно которому 41% молодых людей из той же возрастной категории хотели бы покинуть Россию. Наши либеральные сограждане уже страшно обеспокоились этой проблемой, истолковав приведённые цифры как свидетельствующие о немыслимых издевательствах, которым "кровавый режим" подвергает русский народ. Ну да Бог им судья!

В наибольшей степени коррозии подвержена сельская украинская глубинка, где тотально разрушена вся социальная инфраструктура. За закрытием сельских школ и больниц в райцентрах следует стремительный отток сельских жителей, которых беспокоит будущее их детей, их образование и медицинское обслуживание. В результате оттока населения закрываются предприятия, что приводит к безработице даже среди тех немногих, кто ещё остаётся на селе. А всё ещё функционирующие агрофирмы вынуждены вести настоящие битвы за выращенный урожай с рейдерами, которые комплектуются ветеранами АТО и членами националистических организаций. То есть в сельской местности не просто нечего делать, а обстоятельства складываются так, что чем раньше ты возьмёшь ноги в руки и переберёшься в город, тем больше у тебя шансов на выживание. О мечтах стать "аграрной сверхдержавой" Украине стоит забыть однажды и навсегда.

Один из значимых, хотя и не главных факторов сокращения численности населения — это прогрессирующее вымирание страны. "На протяжении января — марта 2018 года численность населения уменьшилась на 64,4 тыс. человек", — говорится в опубликованном вчера заявлении Госкомстата. Эти данные говорят о том, что темпы депопуляции побили прошлогодний рекорд, когда страна потеряла за полгода 117,5 тысячи украинцев.

Но главная причина депопуляции — это трудовая миграция. Раньше украинские власти её приветствовали, считая, что валютные поступления из-за рубежа будут удерживать на плаву украинскую экономику, а отъезд безработной молодёжи поможет ослабить социальное напряжение внутри страны. Но сейчас жизнерадостная идиотия подобных оценок сменилась угрюмой тревогой. Официальные лица всё чаще говорят об угрозе экономической безопасности Украины.

Подводя итог, можно сказать, что страна победившей евроатлантической интеграции, наверное, когда-нибудь куда-нибудь обязательно интегрируется. Но, возможно, без населения или же с его жалкими рудиментами.