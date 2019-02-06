Третья мировая. Кто первый нанёс удар, тот и выиграл

Военный эксперт Александр Тиханский — об изменении российской военной стратегии и попытках США перевести обмен ударами со своей территории на европейскую.

Американский лидер Дональд Трамп во время обращения к конгрессу допустил, что США могут заключить новое соглашение вместо Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он добавил, что без Китая заключить его будет невозможно. Странно, что президент США не упомянул Францию, Великобританию, а также Индию, которые тоже должны подписать новое соглашение, так как обладают подобным оружием. К тому же я сомневаюсь, что за два года, которые обозначил глава США, они смогут создать и испытать новые ракеты, на это потребуется минимум 5 лет.

Ещё один немаловажный момент: выходя из договора о РСМД, Трамп делает акцент на разработку новой противоракетной обороны США. По его словам, это вернёт былое военное могущество и величие стране.

Но системы ПРО не смогут работать с ракетами средней и малой дальности в режиме "найти цель и сбить", потому что подлётное время таких ракет составляет 4–5 минут. За это время даже решение не принимается. Американцы пытаются переложить всю тяжесть первых боевых ударов на другие страны, где будут размещены их ракеты, которые могут располагаться в Европе, как раньше было с "Першингами-2", в Японии и Южной Корее, где у США есть базы.

Первый удар будет направлен туда, где базируются ракеты, антиракеты и командные пункты. Межконтинентальные ракеты бьют за 28–30 минут. В данном случае принимается решение на высоком уровне. Тогда начинается война, а сейчас мы наблюдаем попытку перенести теоретический мировой конфликт в разряд региональной войны.

Руководство стран Европейского союза всё понимает, поэтому лидеры ЕС выступают против разрыва договора. Они уже пытались уговорить Россию не выходить из договора. Возникает вопрос: почему-то уговаривают всё время Россию, а не США? Против разрыва договора выступают ключевые игроки, Германия — активнее всех. Они прекрасно понимают, что американская база "Рамштайн" в случае войны получит удар такой силы, что Баварии практически не станет.

Против выступают Франция, Испания, большинство членов бывшего Восточного блока. Италия категорически против разрыва.

Вопрос, какое снаряжение будет у ракет — обычное или ядерное. Как мы помним, Польша уже предложила разместить ракеты с ядерными боеголовками на своей территории. Уверен, за ней потянутся и страны Прибалтики.

Поляки не желают осознавать опасности этой ситуации. Они хотят видеть себя основным проводником американской военной политики в Европе и пытаются быть "более союзниками" США, чем Великобритания. В данном случае население никто не спрашивает. Это позиция правых сил.

Сегодня договора нет, никто его не соблюдает, но оружия, которое выходило за рамки этого договора, пока тоже нет. Трамп в послании конгрессу напомнил, что ему удалось повысить бюджет на оборону с $700 млрд до $716 млрд. Полагаю, что смысл и выгода есть только для военно-промышленного комплекса — такие структуры получат большие заказы. Ведь Трамп обещал поднять промышленность.

Российская сторона ответит зеркально. Уже заказаны НИОКР по разработке других ракет — тоже средней дальности, но с гиперзвуком. Тогда время подлёта сократится до 3 минут и не сработает ни одна противоракетная система обороны. Это будет эффективно и обойдётся дешевле. В связи с этим меняется тактика и стратегия деятельности целых войсковых соединений. В стратегию закладывается молниеносная война, в этой ситуации никто просто не успеет закрыться.

Использование любых маломощных или сверхмощных ракет всё равно ведёт к развязыванию полномасштабной межконтинентальной войны. Отличить, какая ракета на вас летит — с обычной начинкой или ядерной, сегодня невозможно. Поэтому наносится удар соответствующей мощи и дальности. Кто первый нанесёт удар, тот и выиграл.