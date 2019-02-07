Смех сквозь слёзы: Янукович и остальная "зрада".

Политолог Дмитрий Родионов — о клоунаде в украинской политике, устроенной киевскими властями накануне выборов.

Бывший президент Украины Виктор Янукович в ходе очередной продолжительной пресс-конференции в РИА "Новости" рассказал, что ему стала поступать информация о возможном покушении на него. По его словам, он начал получать подобные сообщения "в последнее время". Он также рассказал, что угрозы звучат и в адрес лидера общественного движения "Украинский выбор" и одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, в отношении которого на днях было заведено уголовное дело о госизмене.

Следует напомнить, что Янукович в последнее время частенько всплывает из политического небытия в Ростове, чтобы сделать несколько громких заявлений, впрочем, достаточно банальных и предсказуемых. Трудно понять интерес российских СМИ к его персоне, зато вполне понятен интерес СМИ украинских.

Недавно над Януковичем состоялся суд. Разумеется, заочный. Но очень пафосный, как будто судили ни много ни мало нацистских преступников в Нюрнберге. Бывшему президенту дали 13 лет за (тоже, кстати) госизмену. Разумеется, тоже виртуально, особо подчёркивалось, что приговор вступит в силу с момента задержания осуждённого. Исходя из нынешних реалий, это может означать, что никогда.

Сходство с Нюрнбергским процессом этому действу придало заявление главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который бросил такую фразу: "Дальше — как с Эйхманом. Welcome back, Виктор Фёдорович!"

Если кто забыл, напомним, что нацистского преступника Адольфа Эйхмана сотрудники "Моссада" вычислили и похитили в Южной Америке, чтобы привезти на суд в Израиль. Тут же в информпространстве всплыл некий бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Ягун, который заявил, что неплохо бы и Януковича выкрасть из России и доставить на Украину. При этом он сразу оговорился, что Киеву стоит заранее подготовиться к неудаче.

Сравнивать СБУ и "Моссад", конечно, глупо, как сравнивать Аргентину и Россию. Едва ли вообще можно представить себе, что украинские силовики могут провернуть такую операцию, что им это кто-то позволит. Именно поэтому Ягун и говорит, что существует вероятность провала операции. Скорее всего, речь идёт о "разделе" финансирования, которое может быть выделено на заранее провальную акцию.

Едва ли на Украине кому-то и нужен Янукович. Он никакой опасности не представляет. Никому не нужно ни красть его, ни убивать. Конечно, успех такой операции дал бы киевским властям определённые очки, но вероятность успеха слишком мала, а провал, наоборот, ударит по её имиджу, мол, в стране жрать нечего, а они похищением бывших политиков за рубежом занимаются, да ещё и безуспешно.

Хватит с Януковича и "фейкового" суда и приговора. Этот суд, хоть и выглядит нелепым, был крайне необходим "майданной власти" просто для того, чтобы как-то оправдать само своё существование. Причём тот факт, что суд шёл столько лет (в иной стране такие процессы провели бы максимально быстро), а его завершение "случайно" совпало со стартом президентской гонки, говорит о том, что власти пытаются последние соки дожать из уже многократно выжатого лимона по имени Янукович.

А он и рад — ему делают пиар совершенно бесплатно. Во всяком случае, не дают о нём забыть, что давно бы уже могло произойти. И Янукович радостно подхватывает предложенную эстафету, собирая пресс-конференцию, чтобы в очередной раз произнести набор банальностей, приправленных заявлениями о намерении убить его, а заодно и Медведчука, которому киевские власти также делают рекламу, преследуя его по надуманному поводу.

Да, именно надуманному. Что он такого сказал? Что надо предоставить Донбассу автономию? А разве не об этом говорится в минских соглашениях? По этой логике надо возбудить дело против Кучмы, который подписывал соглашения, а главное — против Порошенко, который также участвовал в их разработке.

И да, если бы Медведчука хотели посадить реально — давно бы уже посадили, поводов, по современным "майданным понятиям", все эти годы было более чем достаточно. Тогда к чему весь этот цирк?

Все эти хороводы говорят о том, что реальной политики на Украине нет, есть клоунада с "отстрелом" и "похищениями" бывших", с уголовными делами за повторение миллион раз миллионом людей сказанного и прочими "номерами", задача которых отвлечь население от реальных проблем. Просто перед выборами власти нужно изобразить очередной виток "борьбы" со "зрадниками" и "оккупантами" — и очередную перемогу.

Смешно? Увы, это смех сквозь слёзы, как и всё происходящее на Украине уже шестой год…