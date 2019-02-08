Мишень для российских ракет готовят не торопясь

Политолог Дмитрий Родионов — о том, как территория Украины может стать для России такой же угрозой, как Ливан и Сирия для Израиля.

В связи с разрывом Договора о ракетах средней и меньшей дальности Украина получит свободу в разработке и размещении наземных баллистических и крылатых ракет. Такое заявление сделал исследователь Стэнфордского университета и бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.

"Договор сейчас на пути к прекращению, и Украина получит свободу в разработке, испытаниях и размещении наземных баллистических и крылатых ракет с радиусом действия от 500 до 5500 км. Интересно, Кремль об этом подумал?" — цитируют его украинские СМИ.

Кто-то скажет: а при чём тут Украина и ДРСМД? Ведь сторонами договора являются США и Россия. Сегодня мало кто помнит о том, что в 1992 году Украина, как одна из правопреемниц СССР и как страна — участница СНГ, подтвердила своё участие в нём. Иными словами, всё это время она также не могла разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности, как мы и США.

Другой вопрос в том, что само словосочетание "украинские ракеты" звучит смешно и разрабатывать их Киеву мешал не столько договор, сколько катастрофическая деградация ВПК.

Однако не всё так уж смешно. Тем более если учитывать, что на Украине во времена Союза существовали серьёзные конструкторские и производственные мощности. Те же легендарные КБ "Южное" и "Луч". Да, деградация ВПК, как и всей экономики, сильная, однако наивно думать, что такую мощь, какой обладал СССР, можно так просто уничтожить без следа и возможности восстановления и за 30 лет.

Едва ли Киев все эти годы не вёл разработку военных технологий. Вёл. И не раз заявлял об этом. После Майдана создание ракеты, способной долететь не только до Москвы, но и до "критических объектов инфраструктуры в глубоком тылу России", и вовсе стало идеей фикс для многих украинских политиков.

Недавно в украинских СМИ прошла информация о том, что в стране фактически завершена разработка двух новых образцов ракетного вооружения, которые имеют потенциал по увеличению дальности радиуса действия. Конкретно упоминались противокорабельная ракета "Нептун" и оперативно-тактический комплекс "Сапсан".

Последний, впрочем, находится в стадии разработки (и не факт, что в обозримом будущем из неё выйдет), зато украинские СМИ уже заявляют, что комплекс "потенциально превосходит" российские "Искандеры".

Понятно, что "укроСМИ" — это тот ещё "источник", но в каждой шутке, как говорится…

Можно вспомнить ещё высокоточную дозвуковую крылатую ракету большой дальности наземного базирования "Коршун", разрабатываемую в КБ "Южное" на основе советской стратегической крылатой ракеты большой дальности Х-55, способной летать на 2,5−3,5 тысячи км. Это уже серьёзнее. До сих пор разработку замедляло отсутствие финансирования. А что мешает американцам помочь — как деньгами, так и технологиями? И тогда мечта Киева о ракете, которую можно запустить по Кремлю и даже дальше, может стать реальностью в не такой уж далёкой перспективе.

А что вообще мешает США теперь, когда договор расторгнут, поставить на Украине возле российской границы свои ракеты? Это Западная Европа не желает становиться мишенью для Москвы, размещая у себя американские ракеты. А Украина, как и Польша с Прибалтикой, только рада стараться и наверняка готова сама просить об этом Вашингтон. Не зря на днях глава МИД этой страны Климкин встречался в США с Болтоном, после чего заявил, что в связи с выходом США и России из ДРСМД Украине следует готовиться к новым вызовам.

Мы постоянно критикуем Израиль за бомбардировки Сирии, где, по его заявлениям, иранцы прячут свои ракеты, нацеленные на них. Но ведь Иран и впрямь не раз грозился уничтожить еврейское государство. Кроме того, Израиль регулярно подвергается обстрелам самодельными ракетами с территории соседей. И отвечает круто, не считаясь ни с каким международным правом. Если ничего не изменится, в скором времени Украина станет для нас тем же, что и Ливан с Сирией для Израиля, и отвечать придётся соответствующим образом.

Проблема в том, что на Украине живёт не враждебный, а родственный нам народ. Которым осатаневшая власть будет прикрываться, как живым щитом.