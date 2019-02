"Сесть на лицо" в условиях "либерального террора"

Журналист Игорь Мальцев, проживающий в Германии, — о феминизме на Западе и в России.

У английской комик-группы Monty Python есть одна короткая песенка Sit on my face — с текстом "Сядь мне на лицо и скажи, что ты меня любишь". Ну кто мог подумать, что шутка группы семидесятых годов вдруг станет так актуальна в современной России? И всё благодаря креативщикам из спортивной компании Reebok.

Российское общественное мнение (под которым работники СМИ подразумевают только себя) было ввергнуто в водоворот возмущения рекламой Reebok "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Лицом нового этапа рекламной кампании стала некая девушка Маршенкулова, по профессии "автор телеграм-канала "Женская власть". Мужского лица, на которое надо сесть, нам не показали.

Я не знаю, что так все возбудились от старого доброго проекта Facesitting. Просто авторы-креативщики настолько запутались в собственных посылах, что выглядят конченными идиотами, а искать сакральный смысл в банальном кунилингусе можно только от нечего делать. И неважно, кто там сверху, а кто снизу. Reebok Russia промахнулся с первых же месседжей. Они взяли какую-то малоизвестную активистку феминизма — или того, что тут этим словом начали называть — и от её имени предложили слезть с иглы мужского одобрения. Вау. То есть авторы считают для начала свою женскую аудиторию тупыми овцами, которые не могут шагу ступить без "мужского одобрения". Так легко и просто понизить интеллектуальную и общественную самость русской женщины — это нужно постараться. Но у феминисток раппопортовского разлива это основной приём — унижение других женщин с целью манипуляции.

Нет, конечно, реклама и есть тотальная манипуляция, но тут речь идёт о другом — заставить миллионы покупательниц понять, что они унижены и раздавлены "мужским одобрением" и являются самой несчастной и затоптанной частью социума. Это важный этап в ступенчатой пропаганде. Потому что, наслушавшись пропагандисток типа Маршенкуловой, девушка, наконец, осознаёт себя новым пролетариатом, которому нечего терять, кроме своих кроссовок, с ней уже можно проводить дальнейшие манипуляции.

Мужской аудитории тоже достаётся. Нам авторы как бы говорят, что русские мужчины — это такой коллектив шовинистических свиней, которым делать больше нечего, как свистеть волчьим свистом вслед покачивающимся бёдрам с целью "одобрения".

Парни, если честно, — вы реально "одобряете" или "не одобряете" девушек? Занимаетесь этим во время работы или до? У вас есть силы на это после восьми часов пахоты? Или вам уже настолько обрыдло в детстве бесконечное "одобрение", а точнее, вечное "неодобрение" вашей мамы, а впоследствии — вашей подружки, ваших жён, ваших любовниц и просто женщин в очередях? Вот эта бесконечная манипуляция "одобрением", в которой местные женщины достигли небывалых высот, из-за чего русские мужчины умирают гораздо раньше своих сверстников за рубежом. И не надо русофобских сказок про какой-то алкоголизм — мужчины умирают здесь от сердечных болезней, прежде всего вызванных бесконечным стрессом, который им навязывает общество, которым манипулируют именно женщины. Так что увидел поучающую всех вокруг с позиции морального превосходства феминистку — кинь в неё тапком от Reebok.

Второй грандиозный промах рекламной кампании уверенных дебилов — апелляция к сексуальным техникам. Речь идёт о кунилингусе в позиции "девушка сверху". Сядь на мужское лицо. Ну и? В чём подвох? В этой стране, в отличие от многих других, оральный секс давно уже — популярное и общественно одобряемое времяпрепровождение для взрослых. Если девушка Маршанкулова с полным составом местного "Рибока" жаждет, чтобы ей мужчина сделал кунилингус, — в чём вопрос? Никто же даже не будет при этом просить её выйти замуж и клясться в вечной любви — у нас свободная страна. Но подлость заключается в том, что господа-креативщики, пытаясь простелиться перед безграмотными феминистками, переводят секс из чистого наслаждения в разряд инструмента наказания и подавления. То есть на всю Ивановскую транслируют какие-то пещерные тюремные нравы и этические установки концлагеря. Вы хотите жить в этом концлагере? Я — нет. Давайте вы свои комплексы и извращённое понимание сексуальности будете транслировать у себя на кухне, а не в СМИ.

Ну и чтобы вы понимали разницу между "тоталитарной" Россией и свободным миром. Я не зря вспомнил про англичан Monty Python. На родине компании Reebok, в Британии, изображения "сиденья на лице" — Facesitting — входят, например, вместе с изображениями Fisting в разряд запрещённых, даже для специализированных сайтов, по требованию регулятора BFC, который рассматривает изображения как потенциально life-ednangering, то есть "опасные для жизни". Конечно, нация, которая убила своего гения Тюринга только за то, что он гей, так себе объект для подражания. Но для "третьих" стран проканает и это.

А так, конечно, life can be fine when we both 69, как поёт всё тот же хор Джона Клиза, Терри Гильяма, Майкла Пэлина, Эрика Айдла и Грема Чапмена, они же Monty Python.