Япония требует от России денег. О чем с ними говорить?

Политолог Дмитрий Родионов — о провальной тактике Токио и "политических трупах" видных переговорщиков.

Японцы решили выдвинуть России новые условия по заключению мирного договора. Как сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ, Токио рассчитывает заключить мирный договор только после проведения демаркации границы. По его словам, японское правительство, как и раньше, хочет решить территориальную проблему и заключить мирный договор.

Ещё дальше пошёл глава МИД страны, который потребовал от России ещё и каких-то "компенсаций".

"Мне задали вопрос: в чём разница между "решением территориальной проблемы" и "демаркацией территории". Правительство, как и раньше, хочет решить территориальную проблему и заключить мирный договор. То есть провести демаркацию границы и заключить мирный договор, решить территориальную проблему и заключить мирный договор", — заявил Абэ.

Данную тираду можно было бы воспринять как очередную "абракадабру" японского премьера. Он вообще любит в последнее время уходить от ответа на прямые вопросы или же давать ответ, который не только ничего не поясняет, но и вносит путаницу.

Вот и в этот раз он отказался отвечать на вопрос о возможности передачи Японии двух островов "северных территорий". Он отметил, что эти данные не могут быть раскрыты, так как "затрагивают содержание переговоров". Интересно, что ранее он же предлагал вернуться к переговорам на основе декларации от 1956 года, которая как раз подразумевала передачу двух островов.

Наверное, Абэ и сам поверил, что передача Шикотана и Хабомаи возможна и она спасёт ситуацию, позволит оттянуть решение проблемы остальных островов, а его выставит победителем. Но, видимо, в Японии ему научно-популярно объяснили, что торг тут неуместен. Только четыре острова, и никаких компромиссов! Поезжай, Синдзо, в Москву и без четырёх островов не возвращайся!

В то же время в Москве ему не менее популярно объяснили, что ни двух, ни тем более четырёх островов не видать Токио как своих ушей, причём японцы сами виноваты, подняв шум, будто бы "вопрос решён", и затруднив переговоры и поиск реального компромисса.

Тут-то Абэ и понял, что попал впросак. Если послушать его последние заявления, то там сплошные противоречия. То он не может определиться, имеет ли Япония исторические права на Курилы или просто распространяет на них свой суверенитет. То вдруг заявляет о необходимости демаркации границы.

Впрочем, и тут он даёт понять, что "демаркация границы" означает решение "территориальной проблемы". То есть это звучит как утешение японским "патриотам", которые явно ждут от него решительных действий и ужесточения позиции против России, которая "незаконно оккупировала северные территории".

Плохо, очень плохо. Очень плохо, что Абэ так и не услышал того, что ему сказали в Кремле. Ну или услышал, но оказался настолько зависим от своего истеблишмента, что не может ни шагу сделать вразрез с ним, уже ждущим острова на блюдечке и с голубой каёмочкой. И тем самым он ещё больше загоняет себя в тупик, обостряя соседские отношения с Россией.

А ведь месседж Кремля был чётким и понятным: не надо провоцировать. Если вы будете и дальше делать подобные заявления, то никакого компромисса уже точно не будет, даже в теории. И тем самым он ещё больше загоняет себя в тупик.

Вообще, требование военных компенсаций — это последний аргумент, когда других уже не остаётся. Кому какие компенсации? За что? За принуждение к миру в 1945-м? За то, что заставили прекратить варварскую агрессию против Китая, Кореи и других стран региона? Вы серьёзно или шутите так?

Или, может, речь о "компенсации" за "оккупацию" Курильских островов? Но позвольте, ваш премьер говорил, что Токио не будет ничего требовать. Или у вас премьер и глава МИД не согласовывают свои заявления и каждый несёт отсебятину? И потом, с какого чуда мы должны кому-то что-то платить за осуществление суверенитета над собственными территориями, каковыми вы их сами признали, подписав акт о капитуляции в 1945-м и мирный договор в Сан-Франциско шесть лет спустя? Вы вообще нормальные?

Полагаю, после сегодняшних заявлений в вопросе можно ставить точку. Ну, не хотите — как хотите. Мы готовы договариваться, искать взаимоприемлемые варианты, но наглеть не стоит. А это они сейчас реально перегнули палку. Сильно. К тому же, как я уже указывал выше, в Японии премьер, по ходу, ничего не решает и даже не может согласовать позицию собственного правительства.

Ну и о чём с ними разговаривать?

Извините, но сейчас не середина XX века, и шантаж — не лучший инструмент в переговорах. Я понимаю, что у Абэ, который сильно "попал" со своими торжественными обещаниями "вернуть острова" и, по сути, становится политическим трупом, не остаётся иных инструментов. Но выглядит это уже жалко. Ей-богу, лучше бы сделал харакири, хоть мужиком бы остался в народной памяти.

Жаль, что Токио принял самую провальную тактику из всех возможных. Во всяком случае, нам теперь будет проще осаживать внутри России сторонников подписания мирного договора "любой ценой". С кем подписывать? Они же поехавшие. Они сами не знают уже, чего хотят…