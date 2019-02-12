Зачем Украина и США затеяли учения в Чёрном море

Военкор и руководитель медиапроекта WarGonzo Семён Пегов — о том, с какой целью США и Украина планируют совместные учения и какое отношение они имеют к президентским выборам на Украине.

В этом году в акватории Чёрного моря Украина и США проведут совместные учения под названием Sea Breeze 2019, аналогичные манёвры военные обеих стран совершали и в прошлом году. При определённой доле скепсиса со стороны отечественного аналитического сообщества, а иной раз и под аккомпанемент откровенных его насмешек — подобного рода мероприятия не могут никаким образом угрожать нашему мощному Черноморскому флоту — я, тем не менее, позволю себе обозначить риски и, если хотите, в какой-то мере опасные — пусть не напрямую, но косвенно — тенденции для России.

Во-первых, результатом прошлогодних учений, на мой взгляд, можно справедливо считать события в Керченском проливе в ноябре 2018-го. Для меня очевидно, что американцы вместе с украинскими военными, конечно же, не отрабатывают в ходе учений прямое военное столкновение с российским Черноморским флотом в силу бессмысленности этого занятия — всё, что осталось от Военно-морских сил Украины, вряд ли способно выдержать хоть какое-либо, пусть самое безобидное, столкновение с нашими ресурсами.

Однако это не означает, что варианты отдельных локальных спецопераций, диверсий, провокаций не рассматриваются украинскими генералами, именно их американскими кураторами, как средство оказания на Россию информационного давления. Они не рассчитывают на победу в море, но, создав прецедент, подобный тому, что случился в Керченском проливе, могут навязать довольно серьёзную борьбу в информационном пространстве. Чем другим была попытка трёх судов ВМФ Украины пройти через Керченский пролив, если не спецоперацией по дискредитации России в международной информационной повестке?

Другое дело, что эта спецоперация была фактически провалена. Напомню — настоящее задание, поставленное командованием для экипажей трёх украинских кораблей, заключалось в том, чтобы не просто нарваться на неприятности, а дать реальный бой при задержании. Об этом позволяет судить количество боеприпасов и оружия, изъятых впоследствии с задержанных кораблей. Его должно было хватить как минимум на час ведения реального боя, в результате которого, вероятнее всего, были бы жертвы, что позволило бы вывести этот скандал на более высокий и резонансный уровень.

Настоящей трагедии (прежде всего для семей украинских моряков) не произошло только по двум причинам — грамотные и некровожадные действия российских пограничников и спецназа, а также то обстоятельство, что сами экипажи, что называется, сдрейфили и сдались, не оказывая сопротивления. Поэтому провокация, которая должна была гарантировать Порошенко введение военного положения в стране не на один месяц, а на полгода и, собственно, президентское кресло, ради которого всё и затевалось. Плюс ещё один фактор — подобный козырь позволил бы Киеву существенно обострить ситуацию в Донбассе, чего так сильно хотят в США, чему так сильно сопротивляются в Европе.

Итак, учения позволяют американским инструкторам разрабатывать для Киева и репетировать почти в реальных условиях отдельные спецоперации, связанные с диверсионной деятельностью против России. С учётом провала в Керченском проливе необходима суровая работа над ошибками. Это важно, и это нужно понимать. К тому же это отличный предлог и логистическая возможность для переброски на Украину отдельных видов морских вооружений. В прошлом году, в частности, в рамках аналогичных мероприятий Киеву подогнали несколько стареньких канадских патрульных катеров, которые очень пригодились командованию ООС (Операции объединённых сил) на Мариупольском направлении.

Согласование учений Sea Breeze 2019, запланированных, очевидно, на весенне-летний период, говорит том, что для США не имеет абсолютно никакого значения, кто победит на президентских выборах в Незалежной. То есть там даже не предполагается, что к власти может прийти условный пророссийский политик, который мог бы сказать подобного рода военному сотрудничеству нет. То есть по факту — это недвусмысленная демонстрация американцами полного и тотального контроля над украинской повесткой в принципе. А следовательно, ждать после президентских выборов каких-либо позитивных изменений в зоне донбасского конфликта не приходится. На донбасском фронте без перемен.