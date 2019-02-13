Европейцы бегут в Крым от "прелестей" европейского воспитания

Демограф Игорь Белобородов — о том, как коренные жители европейских стран спасаются в России от агрессивного сексуального образования, гомосексуальной диктатуры, ювенальной юстиции.

Европейцы массово бегут в Россию, причём даже в санкционный Крым. За последнее время власти полуострова получили 1500 обращений из одной только Германии. Причём только около 400 из них поступило от выходцев из Советского Союза, все остальные — это немцы, которые не имеют российских корней. Об этом недавно сообщил глава национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпеля.

Сегодня в лоне Европы формируется новых поток неэкономических беженцев, которые бегут в Россию, Польшу и Венгрию от ювенальной юстиции, агрессивного сексуального образования и гомосексуальной диктатуры, причём это не только бывшие соотечественники, но и коренные европейцы. Очевидно, на этом фоне возрастает роль России как одного из моральных лидеров.

Примечательный случай на днях произошёл в Европе: официальный Осло обвинил консула Польши в "недипломатическом" поведении. Теперь Славомиру Ковальскому, руководившему Консульством Польши в Осло с 2013 года, грозит высылка из Норвегии. В чём же причина?

Как это ни дико, но причиной такой враждебности стала активная позиция пана Ковальского по защите польских семей. Да-да, он всего лишь выполнял свой нравственный и служебный долг. Пользуясь своим дипломатическим статусом, он в очередной раз не позволил норвежской системе ювенальной юстиции отнять ребёнка у семьи польских эмигрантов. За пять лет он мужественно "отбил" от барневарн (норвежская госслужба, специализирующаяся преимущественно на изъятии детей) около 150 польских семей.

В ответ на это прозвучала внешнеполитическая позиция Норвегии, которая между строк прочитывается так: "мы готовы терпеть ваших дипломатов ровно до тех пор, пока они не мешают нам отнимать ваших детей".

Похоже, на этот раз ювенальная система Европы на примере Норвегии приблизилась вплотную к дипломатическому "восстанию славян". Причём крупнейших из них — России и Польши (первая в ЕС и третья в мире славянская страна). Если раньше все "шишки" за защиту собственных граждан щедро доставались России, то теперь против евро-киднеппинга восстал уже один из членов Евросоюза. Более того, пана Ковальского на родине ждёт не только образ героя, но и неплохие дипломатические перспективы. В Варшаве открыто заявляют, что консул, объявленный в Норвегии нон-грата, будет отстаивать права польских семей в других странах.

Ситуация примечательна ещё и тем, что позиция Польши зеркально отражает взгляды официальной России. Несмотря на русофобию официальной Польши, традиционные семейные ценности для обеих стран являются непререкаемым приоритетом, и именно это выделяет современную Польшу из общеевропейского гуманитарного контекста. Кроме того, рассматриваемый скандал автоматически вовлекает Польшу в восточноевропейский треугольник Венгрия — Россия — Польша, который неуклонно отстаивает права традиционной семьи на национальном и международном уровнях.

Не случайно ещё задолго до дипломатического скандала польский частный детектив Кшиштоф Рутковский (вырвавший из лап ювеналов не один десяток польских и русских детей) произнёс следующую фразу: "Мы отобьём каждого российского ребёнка, которого задержат власти Норвегии, Финляндии, Швеции или Германии".

В свете всего сказанного нашим потенциальным эмигрантам, планирующим переезд с детьми в одну из европейских юрисдикций, следует трижды подумать.