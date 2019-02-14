Непризнание украинских выборов — путь к войне?

Журналист Андрей Бабицкий — о том, на что будут похожи выборы на Украине без участков в Донбассе и России и признает ли Кремль нового президента.

В течение последней недели сразу несколько российских политиков и чиновников указали на низкую, если вообще не нулевую, легитимность украинских выборов. Сначала представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил Киев в том, что тот лишил избирательного права 10 миллионов украинских граждан. И поэтому относиться серьёзно к итогам голосования нет ни малейших оснований. Через пару дней примерно в том же духе высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя постановление Верховной рады, запрещающее российским наблюдателям работать на Украине во время выборов.

Действительно, украинская ЦИК, которая всецело контролируется администрацией Петра Порошенко, вчера окончательно отстранила от выборов граждан Украины, проживающих в Крыму и на Донбассе. Кроме того, ранее было объявлено, что избирательные участки в России не откроются.

Украинцы, работающие в России, смогут выполнить свой гражданский долг по другому адресу. Места для голосования на замену российским будут обустроены в Тбилиси и Хельсинки. Это решение отсекает порядка 3–4 миллионов гастарбайтеров с Украины, которые даже при наличии горячего желания проголосовать едва ли станут тратить деньги на покупку авиабилета в столицы Грузии и Финляндии и обратно.

Избирательное право относится к числу базовых и фундаментальных в системе международного права и охраняемых конституциями тех стран, которые ратифицировали Декларацию прав человека. Украина сделала это ещё в 1973 году, будучи одновременно республикой в составе СССР и самостоятельным субъектом международной политики как член ООН.

То есть поражение в правах колоссального массива граждан вне зависимости от того, считают ли они себя таковыми, — это решение антиконституционное и совершенно невозможное, если подходить к нему с европейскими мерками. Его абсолютно достаточно, чтобы объявить балаган, который на Украине продолжают называть президентскими выборами, делом юридически ничтожным, входящим в противоречие со всеми уложениями демократии.

Публичные заявления российских политиков несколько приободрили российских сторонников жесткого воздействия на Украину. Их вполне уместно рассматривать как первые шаги по непризнанию Россией итогов украинских выборов. Это крайне важный момент. Когда в 2014 году после внеочередных выборов Москва признала Петра Порошенко легитимным президентом и некоторое время он даже именовался "нашим украинским партнёром", многие сочли это решение неуместным и свидетельствующим о слабости российских позиций.

В то сложное время значительное число российских граждан считало, что на Украину следует ввести войска. Кто-то считал необходимым пробить коридор в Крым и Приднестровье, некоторые считали, что надо освобождать от неонацистов Киев, самые решительные предлагали дойти до западных границ и водрузить российский флаг во Львове.

Сегодня большинство граждан России выступает против ввода миротворцев ООН в зону конфликта в Донбассе. Это косвенно указывает на то, что сторонников жёстких мер, которые должны вернуть Украине разум, среди российских граждан весьма значительное количество. И они вправе ожидать, что после диких запретительных санкций украинской ЦИК у Кремля наконец лопнет терпение, и он примет принципиальное решение на сей раз не легитимировать президентские выборы на Украине своим признанием их итогов.

А это путь к ликвидации всех отношений, поскольку с нелегитимной властью Москва не может поддерживать никаких официальных контактов. То есть разрыв дипломатических связей, введение визового режима, денонсация различных договоров и отношений. Логика этого процесса такова, что в завершающей его стадии война становится неизбежным следствием.

Я хочу расстроить своих воинственных соотечественников. Российская власть не станет углублять российско-украинский кризис и доводить дело до крайней черты. Это было бы колоссальным подарком американцам, которые сейчас, набрав в лёгкие воздуха, не смеют дышать в ожидании, когда же наконец Кремль совершит долгожданный шаг. Такая ситуация даст США все основания требовать от Европы новых санкций в отношении России. А требования Вашингтона остановить строительство "Северного потока — 2" получат столь весомую аргументацию, что Германии, лоббирующей строительство, уже никак не удастся отбить нападение.

Поэтому по меньшей мере до 2020 года, пока не будут достроены европейский и турецкий газовые маршруты, не следует ожидать каких-то радикальных решений Кремля в отношении Украины. Да, собственно, никакого кризиса в отношениях с Украиной у нас нет, поскольку соседняя страна лишена всякой политической субъектности.

Мы находимся в конфликте с США, которые стали полноправными владельцами этого актива и пытаются сделать всё возможное, чтобы заставить Россию втянуться в военные действия. Это дало бы повод сомкнуть наконец вокруг России кольцо тотальной изоляции. Такого подарка мы им не сделаем. Пусть уже начинают дышать.