Молдавские выборы. Идёт подготовка нового "Майдана"

Политолог Дмитрий Родионов — о том, что предстоящие выборы будут, по сути, референдумом о внешнеполитическом курсе страны.

Следующей страной, в которой Запад может организовать "Майдан", может стать Молдавия, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Напомню, что в стране уже был "Майдан" в 2009 году, когда прозападная оппозиция, недовольная очередной победой коммунистов, устроила массовые протесты с разгромом правительственных зданий в Кишиневе. В результате ПКРМ пришлось фактически сдать власть, однако и оппозиция не смогла стать ей в полной мере.

Для успешной реализации этого сценария необходимо три фактора. Первый: Запад должен хотеть "оторвать" данную страну от России. Второе, в стране должен быть определенный политический раскол приблизительно напополам, причём сторонники прозападного пути, даже будучи в определённом меньшинстве, должны быть активнее и организованнее (их подготовка обычно начинается за годы до часа Х). Третье: в стране должны состояться выборы, на которых ни одна из сторон не должна иметь ошеломляющего перевеса.

В 2009 году молдаване долго не могли избрать президента (тогда его избирали депутаты), а также получить устойчивого большинства в парламенте. Выборы 2014 года внесли ещё большую сумятицу, не дав большинства никому, однако на них вперёд вырвалась партия социалистов, которая стала объединять вокруг себя сторонников евразийского вектора. В результате масштабных протестов как противников евроинтеграции, так и её сторонников, недовольных коррупцией власти, в Молдавии состоялись всенародные выборы президента, на которых победил лидер социалистов Игорь Додон.

С этого момента сложилось двоевластие. Страна остаётся парламентской республикой, поэтому возможности президента ограничены. Доходит до смешного: если президент отказывается утверждать какое-то решение парламента и правительства, его просто отстраняют на время. Неоднократно поднимался вопрос об импичменте, однако пойти на это власти едва ли решились бы, учитывая популярность президента среди населения.

Понятно, что ситуация двоевластия не устраивает ни Додона, ни евроинтеграторов, которые хотели бы избавиться от него. При этом, судя по опросам, лидируют всё же социалисты. Их победа с результатом, позволяющим сформировать большинство, будет означать возможность положить конец двоевластию, изменить конституцию, расширив полномочия президента. Это также может означать сворачивание евроатлантической интеграции страны и усиление курса на сближение с Москвой. Понятно, что этого боятся как сами молдавские евроинтеграторы, так и их западные хозяева. Они понимают, что предстоящие выборы будут, по сути, референдумом о внешнеполитическом курсе страны.

Сегодня они предпринимают активные попытки лишить социалистов голосов. На это направлено решение о переносе избирательных участков для граждан в приднестровском регионе на 40 километров вглубь территории РМ. Понятно, что социалисты получили бы подавляющее большинство голосов приднестровцев, а также жителей Гагаузии и других регионов. Кроме того, в ЦИК Молдавии предупредили администрацию президента о "недопустимости участия в избирательной кампании". Не исключено, что так готовится снятие ПСРМ с выборов якобы из-за использования админресурса президента.

Уверен, что евроинтеграторы применят весь доступный арсенал предвыборных провокаций и фальсификаций в день голосования. Однако, если это не поможет, им не останется ничего, кроме старого проверенного средства — "Майдана".

Как и на Украине, второй "Майдан" в Молдавии вполне возможен. И, как и на Украине, он может стать намного более кровавым, чем предыдущий, с намного ярче выраженной антироссийской риторикой. И, как и на Украине, всё может закончиться гражданской войной, учитывая реальный раскол страны по вопросу того, куда идти во внешней политике.

Только если на Украине разделение имело ярко выраженный географический характер, то в Молдавии электоральные разногласия на карте — это мозаика, так что последствия выхода процессов из-под контроля могут стать даже более серьёзными.

Для России этот вариант создаст ряд серьёзных проблем — от имиджевых потерь до перспектив втягивания в новую войну — в конце концов, в Приднестровье находятся наши военные. Молдавия нужна России ещё и как форпост на западе, если и не пророссийская, то хотя бы нейтральная, каковой она была все годы независимости. Сейчас впервые за много лет появилась реальная возможность сделать страну союзником, что было бы особо актуально на фоне стремительно усиливающейся русофобии соседней Украины. Сдать Молдавию в этой ситуации было бы непростительно, тем более, когда в ней есть силы, которые готовы и хотят с нами взаимодействовать.