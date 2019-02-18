Мигранты важнее. Как ЕС "травит" собственных граждан

Писатель, сценарист, публицист Дмитрий Петровский — о Европе без детей и без будущего.

74-летний пенсионер Клаус Рот из немецкого городка Некартайфлингена (20 километров от Штутгарта), верил в людей. До пенсии он был социальным работником, жил с женой и тремя взрослыми детьми в просторной квартире (150 кв.м.), которую снимал у местной общины. Здесь надо пояснить, что съемная квартира в Германии — это не то, что съемная квартира в России. Долгосрочный контракт практически приравнивает арендатора к собственнику, и большинство людей в таких квартирах живут всю свою жизнь. Господин Рот прожил там 24 года, помогая слабым и обездоленным. А в 2015 году, уже пенсионером, он взялся за помощь беженцам, на добровольных началах. Не знаю, был ли он среди тех, кто встречал поезда вновь прибывших с игрушками и одеждой, но, кажется, мог бы им быть.

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии, на 10 лет моложе Рота. Она замужем, но детей у нее нет. Нормальная история для практически всей европейской верхушки — в жесткой карьерной мясорубке выживает тот, кто более свободен. Ей не нужно думать об аренде квартиры, у нее, как у каждого немецкого политика, есть солидные налоговые преференции, тогда как Клаус Рот всю жизнь платил налоговые отчисления в полном объеме. Но у госпожи Меркель есть с господином Рытом одно несомненное сходство: она тоже внезапно полюбила беженцев, провозгласив беспрецедентную для Европы "политику открытых дверей". Упрощая, можно сказать, что она привела в город тех людей, которым пенсионер из Некартайфлингена помогал на добровольных началах.

А дальше случилось интересное. Беженцам, которых город Некартайфлинген принимал в рамках "политики открытых дверей", стало не хватать жилья. И община приняла логичное решение: поселить очередную семью "гостей" в квартиру Клауса. Клаусу взамен предложили квартиру за ту же цену, но вдвое меньшую по метражу (цены за 24 года успели подрасти). Теперь господин Рот в панике, и не понимает, что он сделал не так.

Бургомистр городка Герхард Геричке решение общины поддерживает и неудобства пенсионера, по всей видимости, понимает как досадные, но необходимые издержки. Лес рубят — щепки летят. Скорее всего, на более глобальном уровне ситуацию со своих вершин Ангела Меркель видит точно так же.

Тут напрашивается вывод о том, что немецкие, и, шире, европейские элиты проводят сомнительный и дурно пахнущий эксперимент, не считаясь с собственным народом. Что они своего народа давно не чувствуют, что заигрались в гуманизм, по счетам которого придется платить кому угодно, но только не им.

Марк Йонген, идеолог партии "Альтернатива для Германии" (на сегодня — главная по-настоящему оппозиционная сила в немецком парламенте) в одной из бесед сказал автору этих строк, что длящийся миграционный кризис — это тот случай, когда множество воль и множество устремлений на самых разных уровнях совпали, и ведут государство в одну сторону, и этому очень трудно противостоять.

Клаус Рот помогал беженцам по велению души, не думая ни о выгодах, ни о последствиях. Во многом, он пожинает плоды собственного альтруизма. А вот Ангела Меркель и немецкая правящая элита вряд ли проводят свою политику из тех же соображений.

Выгоды от импорта мигрантов давно известны и названы: это огромный плюс для строительных компаний, которые сейчас по всей стране занимаются возведением новых приютов. Это и сверхдоходы для медицинской страховки и фармацевтики: прибывающих людей нужно лечить, лечение это дорогостоящее, и, конечно, оплачивается из кармана налогоплательщика. Все эти решения лоббируются, скандалы с получением денег от представителей этого бизнеса региональными отделениями правящей партии, трясли страну весь прошлый год. Да даже решение общины о выселении отдельно взятого господина Рота тоже совершенно оправданно коммерчески: по старому договору пенсионер, скорее всего, платил за квартиру вдвое меньшую сумму, чем государство будет платить за семью беженцев уже по-новому.

Преследование сиюминутной выгоды, так же как следование прекрасным, но недальновидным порывам души — та точка, где Клаус Рот и Ангела Меркель сходятся. Отсутствие горизонта планирования— общий грех и общая вина. Господин Рот имеет право быть наивным уже только потому, что за свою наивность платит сам. Ни у Ангелы Меркель, ни у большинства топовых европейских политиков нет детей, а на их собственный век Евросоюза, как они полагают, хватит.

Но наблюдая за этим странным единением, невозможно избавиться от ощущения, что резонанс этих больших и малых воль— это резонанс идущих по мосту солдат из задачки по физике. Который обрушит этот мост раньше, чем кто-то успеет их остановить.