Пиар на терроре. Кому были выгодны взрывы в парковой зоне Донецка?

Военкор и руководитель медиапроекта WarGonzo Семён Пегов — о том, почему в разгар предвыборной гонки на Украине силовики Порошенко организовали серию взрывов на Донбассе и как это отразится на его рейтинге.

Утром в Донецке — как раз в то время, когда большинство людей идут на работу, то есть между восемью и девятью утра, — прогремела серия из трёх взрывов. Все они произошли в центре, причём в правительственном квартале. В паре сотен метров от эпицентра находится администрация главы ДНР, с другой стороны расположена штаб-квартира ОБСЕ.

По одной из первых версий, атака была произведена с помощью беспилотников. ВСУ неоднократно сбрасывали взрывные устройства с дронов на гражданские объекты в ДНР, но в основном речь шла о жилых массивах, плотно прилегающих к линии фронта: до центра украинские беспилотники, как правило, долетать не успевали — их сбивали донецкие ПВО.

Чуть позже появилась версия о том, что практически одновременно сдетонировали три безоболочных взрывных устройства, обёрнутых в медную фольгу. Сейчас, если верить специалистам СЦКК (Совместного центра контроля и координации переговорного процесса), данная версия рассматривается как приоритетная.

Почему я так заостряю внимание на том, как именно были организованы эти три взрыва? Это достаточно принципиальные детали, необходимые для анализа причин произошедшего. В случае атаки дронов украинская власть абсолютно легко, без ущерба для своего реноме могла бы списать инцидент на произвол в рядах так называемых добробатов, то есть националистических подразделений типа запрещённого в РФ "Правого сектора" или батальона "Азов".

Украинские вооружённые формирования подобного рода режим прекращения огня не соблюдают принципиально, зачастую имеют дополнительные источники финансирования (олигархи, собранные волонтёрами в Интернете пожертвования, прямые контакты с военными кураторами из США). Данное обстоятельство на самом деле удобно официальному Киеву и позволяет в тех случаях, когда в зоне конфликта случается нечто из ряда вон выходящее, списывать всё на радикалов-националистов, сетуя, что "эти отморозки не выполняют ничьих приказов".

Понимая прекрасно, что такие заявления не более чем блеф, в данном конкретном случае след Киева ещё более очевиден. Тот факт, что сдетонировали именно закладки, говорит о безусловной причастности украинских спецслужб к террористической атаке. Агентурные сети СБУ и ГУР (Главного управления разведки) МО Украины, созданные на территориях ДНР и ЛНР, работают под жёстким контролем своих кураторов, в таких структурах вольностей не позволяют и фактор случайности стараются свести к нулю, исключая его на начальном этапе.

Следовательно, террористическая атака на правительственный квартал в Донецке — совершенно чётко спланированная акция украинских спецслужб, а как показывает практика, подобные диверсионные мероприятия (особенно когда речь идёт об администрации главы ДНР и штаб-квартире ОБСЕ) не проводятся, не будь они санкционированы властями, причём на самом верху, по идее — на президентском уровне.

Порошенко, конечно, могут и не докладывать о подобных секретных спецоперациях, но в таком случае это будет означать, что он вообще не контролирует силовой блок. Впрочем, пока что реальность говорит об обратном — на данном этапе между ними (главой Украины и спецслужбами) достигнут определённый консенсус. И террористическая атака в Донецке скорее подтверждает это, чем опровергает.

То есть я хочу сказать, что украинские силовики — по крайней мере армия и чекисты — играют на стороне Порошенко и, очевидно, помогают ему набрать преимущество в не слишком успешной (прежде всего для самого "шоколадного короля") президентской гонке. Делают они это, к сожалению, самым примитивным, а главное, опасным для жизни обычных граждан способом. Все три взрыва произошли в районе бульвара Пушкина — основной пешеходной артерии города, где всегда полным-полно народу в любое время суток (кроме комендантского часа) и тем более утром.

Да, безусловно, первоочередными целями были сотрудники ОБСЕ и чиновники ДНР (работники пушилинской администрации). Если бы погиб кто-то из европейцев, можно было бы обвинить в их гибели сепаратистов. Если бы кто-то из чиновников — сначала в публичном пространстве списать убийство на междоусобные разборки, а затем внутренним элитам похвастаться очередным кровавым успехом. В любом случае всё это пиар на терроре. Серия взрывов — отличный повод для небольшой пиар-кампании как в СМИ, так и в политических кулуарах (что тоже немаловажно накануне президентских выборов).

Ну а террористической атакой я называю данную акцию по той простой причине, что пострадать могли обычные прохожие. Дети, которые шли в школу, например, или мамы с колясками, которые там гуляют постоянно. По сути, это городская парковая зона. А на вопрос, почему украинские диверсанты не постеснялись заложить взрывчатку у штаб-квартиры ОБСЕ, ответ кроется, собственно, во всех последних докладах европейских наблюдателей, которые мало того что российских военных никак не могут обнаружить на территории, подконтрольной самопровозглашённым республикам, так ещё и констатируют, что режим прекращения огня нарушают именно ВСУ.

Уверен — следите за украинскими СМИ, — команда Порошенко сейчас попробует извлечь максимум из ситуации для увеличения рейтинга своего кандидата. К счастью для Донбасса и европейцев, эта пиар-акция Киева обошлась без жертв. Однако ждать каких-то позитивных сдвигов, увы, пока не приходится: донбасские спецслужбы прогнозируют лишь дальнейшее обострение ситуации в преддверии дня голосования на Украине.