Социальная политика и демография могут стать темами послания президента

Политолог Олег Матвейчев — об обращении главы государства к парламенту и о том, какие основные задачи были решены и какие могут быть поставлены в этом году.

Большая часть послания президента Федеральному собранию в марте прошлого года была посвящена теме национального прорыва. После послания она была конкретизирована в майском указе, который наполнил эту идею конкретикой и необходимыми задачами, нужными показателями для министерств и ведомств. Более того, за лето были сгенерированы национальные проекты, которые тестировались на заседаниях Госсовета, когда губернаторы в режиме совещаний "без галстуков" обсуждали проблемы своих регионов и то, как эти идеи можно внедрять, то есть происходила своеобразная корректировка и тестирование. Причём реализовываться указы будут под наблюдением парламента и Общероссийского народного фронта. Партии "Единая Россия" и ОНФ предстоит контролировать ход выполнения этих указов, они будут наблюдать за губернаторами, правительством и парламентом.

Второй важной темой послания стала демонстрация наших военных разработок и оружия. За год мы продвинулись в этом направлении. Мы уже обладаем гиперзвуковым оружием, и одним из главных вопросов для наших партнёров стал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который, по их мнению, устарел. То есть наша серьёзная заявка услышана другими странами.

В послании президента, которое прозвучит завтра, полагаю, будут раскрыты механизмы, необходимые нам для реализации национального прорыва. Одним из важных пунктов станет социальная политика, помощь семьям, в том числе и демография. Я думаю, что к списку различных предложений будет добавлено несколько государственных программ, аналогичных материнскому капиталу. Что касается последнего, то давно идут разговоры о расширении этой программы. Посмотрим, что скажет президент.