Пиар на крови. Порошенко накануне выборов стал "героем Майдана"

Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему кандидат в президенты Украины неожиданно вспомнил события пятилетней давности.

В эти дни Украина отмечает пятилетие победы госпереворота, который у них пафосно называется "революцией достоинства". Вернее, не особо отмечает. Ну уж точно не столь пышно и торжественно, как подобает отмечать круглую дату.

20 февраля вообще особый день в хронологии "Евромайдана". Тогда в Киеве началась стрельба неустановленных снайперов по милиции, а также по участникам "Майдана". Погибли 75 человек. Это стало окончательной точкой невозврата, после которой вернуть события в мирное русло уже было невозможно, дальше был неизбежен хаос и падение власти.

В этот день принято вспоминать так называемую "небесную сотню" — тех, кто погиб от стрельбы неизвестных. Правда, время от времени всплывают некоторые факты, свидетельствующие, что стреляли не такие уж и неизвестные, а сами участники того самого "Майдана". Понятно, что нынешние власти, в рядах которых немало активных участников тех событий и самых натуральных военных преступников, это стараются тщательно замалчивать.

Кому выгоден такой кандидат, как Порошенко? Пётр Порошенко — олигарх (бывший чиновником при разных президентах, то есть частью системы), который вовремя почуял, куда дует ветер, и занял "правильную" сторону. Кстати, именно его относительная неприметность, тот факт, что он не был одним из лидеров оппозиции, во многом позволили ему занять президентский пост: он устраивал Запад и местные элиты как вполне управляемый "человек-функция".

Да, его власть — это прямое следствие "Майдана", от этого никуда не деться, но ведь его выбрали уже спустя три месяца, да и в тех событиях он не особо светился. Нет, "Майдан" он поддерживал, в том числе деньгами, неоднократно выступал с его сцены, но вот одним из лидеров или просто ярким его участником он точно не был.

И уж тем более трудно представить его в толпе протестующих ночующим у костра в палатке, кидающим коктейль Молотова в "Беркут" или вытаскивающим раненых и убитых из-под снайперского огня.

Трудно было представить первые четыре года после "Майдана". А на пятый вдруг оказалось, что не так уж и трудно.

В пятую годовщину расстрела на Институтской президент внезапно "вспоминает", что лично выносил тела погибших. Выступая на мероприятии, посвящённом тем дням, Порошенко заявил, что якобы был в самой гуще событий. По словам президента, на его глазах ранили 11 человек, а потом он выносил тела погибших к Дому офицеров. "Эти минуты, этот день я запомню на всю жизнь", — заявил он.

Опубликовавшая видео выступления президента журналистка Татьяна Высоцкая подвергла его критике, мол, Порошенко сильно приукрашивает свою роль в тех событиях и пытается "переписать историю".

Ну да ладно, как человек, бывавший на войнах, я точно знаю, что приукрашивают в рассказах о своих военных похождениях почти все. Красиво не соврать — историю не рассказать. У меня другой вопрос: а чего ж вы молчали-то о своих "подвигах" пять лет, Петр Алексеевич?

И тут ответ очевиден — выборы на носу. Порошенко просто пиарится. Пусть это пиар на крови — плевать, любой пиар хорош, кроме некролога.

На самом деле, к каждой годовщине "Майдана" принято вспоминать, как страна изменилась за эти годы, причём в худшую сторону. Политики обычно считают, насколько повысились цены, тарифы, курс доллара к гривне, насколько стала тяжелее жизнь простых людей. А об участии в "Майдане" вспоминать как-то неприлично. Многие из тех, кто участвовал, сегодня предпочитают об этом если не забыть, то помалкивать. Для них это постыдная страница биографии.

Но только не для тех, кто сегодня у власти благодаря "Майдану". И не для тех, кто собирается идти на второй срок, опираясь на немногочисленный, но пассионарный элемент — радикальных националистов, для которых "Майдан" по-прежнему икона, пожалуй, единственных людей в стране, кто не проклинает те чёрные дни.

Будь Порошенко поумнее, он бы сторонился тех событий. Пытался бы выдать все произошедшее тогда со страной ("Майдан", потеря Крыма, война в Донбассе) за преступления клики Яценюка — Парубия — Турчинова, мол, это было до меня. Но он подчёркнуто солидаризируется с ними. Впрочем, груз его ответственности за последующие события слишком велик, так что терять нечего, зато свои, "майданщики", оценят.

Интересна фотография Порошенко во время традиционного возложения цветов на Институтской улице, где он запечатлён со свечой в руке рядом с Дональдом Туском. Он улыбается. На, вроде как, траурном мероприятии. А чего бы не улыбаться-то? Если бы не "дурачки" из "небесной сотни", не был бы Порошенко президентом, не легализовывал бы сейчас, как пишут украинские политологи, 1,3 млрд гривен доходов за пару месяцев.

Ну хорошо, посмотрим, кто будет смеяться после 31 марта.