Возвращение социального государства

Журналист Андрей Бабицкий — о главных тезисах президента и новых задачах для страны.

Охватить и рассмотреть все темы, затронутые Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию, едва ли возможно, да и нужды в этом я особой не вижу. Заключительная часть его речи, посвящённая проблемам безопасности России и одностороннему выходу США из Договора по ракетам малой и средней дальности, во многом повторяла прошлогодние тезисы. У нас есть чем ответить, и наших американских партнеров "мы просим только об одном: пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных оружейных систем".

Какими ракетами и когда будут оснащены российские самолёты и подлодки, сколько новых кораблей получит ВМФ России — обо всём этом можно справиться, заглянув в расшифрованный текст послания, который опубликовали все главные информационные агентства. У меня нет оснований не верить президенту, и я не склонен сомневаться в том, что рубежи Родины надёжно защищены от внешней угрозы.

Гораздо более существенной мне представляется первая часть послания. Собственно, само расположение тем, о которых шла речь, указывает на степень их значимости для главы Российского государства. Владимир Путин в первые же минуты объявил, что "ключевая задача — сбережение народа". То есть, иными словами, забота о людях и нации в целом. Недаром программы, в которых предусмотрены методы улучшения тех или иных сфер жизни, носят название национальных.

Хребет жизни народа — это крепкая семья и, по словам Путина, радость, испытываемая родителями от материнства и отцовства. Но имеются в виду не только прочность и долговременность взаимоотношений, самое, наверное, главное — это дети. И чем больше их, тем лучше. Демографический кризис, переживаемый Россией, представляется Владимиру Путину проблемой, которую можно и нужно решить. Президент напомнил о ситуации начала 2000-х годов, когда казалось, что идущую вниз демографическую динамику остановить невозможно. Но как-то справились.

Российский лидер предложил большой массив мер, направленных на поддержку многодетных семей. Это и увеличенные социальные выплаты, и снижение налогов, и льготы по ипотечному кредитованию, и включение в ипотечную программу земельных участков и частных домовладений. Там много всего вместе с суммами, которые планируется выделить, простое перечисление всех нововведений займёт много места.

Казалось бы, с точки зрения государственных интересов стимулирование рождаемости — штука абсолютно утилитарная. Чем богаче страна человеческим ресурсом, тем легче ей решать самые разные задачи. Но, похоже, дело не только в практической пользе. Во-первых, Путин не раз повторил, что государство помогает людям, а не наоборот. То есть всё-таки предметом заботы является человек и гражданин, а государственное строительство, сила и мощь системы — это второй план. Если человек чувствует себя не брошенным, не забытым, то государство выполняет роль связующей силы, позволяющей миллионам ощущать себя единым целым.

Во-вторых, самые первые слова Путина о семье чурались какого бы то ни было прагматизма. Речь шла о семейных ценностях: традициях, продолжении рода, уважении к старшим. Это всё, считает президент России, является "нравственной основой" жизни народа. То есть демография, конечно, крайне важна, но базовым элементом, из которого и выстраивается вся система вещей, становится иерархия ценностей, миропонимание, культурные и, если хотите, религиозные воззрения и верования жителей России.

Кроме того, другие национальные программы вообще сводят на нет все соображения о пользе, извлекаемой государством из заботы о людях. Никакой прямой пользы в мерах по поддержке пенсионеров и семей с инвалидами вы не обнаружите. Какой-нибудь либертарианец скажет вам, что это деньги, выброшенные на ветер. Но за полтора часа послания Путин несколько раз повторил слово, которое, как мне кажется, объясняет всю логику действий и решений нынешнего руководства страны. Это слово "справедливость". Люди, отработавшие всю жизнь на благо родной страны, имеют право и на уважение, и на внимание к их проблемам со стороны государства. Потому что это справедливо.

Преодоление бедности — задача, которую назвал Путин и которая всем нам очень хорошо знакома. Кстати, говоря о таких вещах, президент использует очень выразительную и эмоциональную стилистику, свидетельствующую о том, что он принимает близко к сердцу эти вещи. "Бедность придавливает человека, лишает его перспективы", — это ведь почти по Достоевскому.

Наши уважаемые либеральные сограждане, посвятившие немало времени и сил национальным программам, которые, как они были уверены, не будут выполнены, сегодня должны чувствовать себя слегка ошибившимися в расчётах. Новые школы и медучреждения, усовершенствованные образовательные программы и расширенный ассортимент медицинских услуг — всё это медленно, но верно становится реальностью. А завтра всего этого будет ещё больше.

Чтобы не перегружать текст перечислением всех затронутых в послании вопросов, скажу лишь о том, что было ещё обещано снизить давление на бизнес со стороны министерств, ведомств, правоохранительных и контрольных органов, а также создать условия для комфортного инвестирования в высокотехнологичные стартапы. Это всё важно, но всё же главным посылом обращения президента, на мой взгляд, является мысль о том, что жители России должны обрести веру в то, что страна живет по справедливости и устройство её отвечает нашему пониманию правды. И государство обязано всё сделать для этого.

Я, наверное, могу ошибаться, но мне кажется или даже скорее я уверен, что в Гостином Дворе сегодня шла речь о возвращении социального государства, в котором многие разуверились. Нет, не в прежнем виде, не в рамках системы социализма, а в новых условиях, где есть и частный капитал, и конкуренция, и извлечение прибыли как один из основных критериев экономической модели. Но государство раскрывает зонтик над головами не всех, как оно пыталось это делать в минувшую эпоху, а тех, кто нуждается в защите в первую очередь. Посмотрим, как всё получится.