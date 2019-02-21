Пять лет Майдану. Кто следующий?

Политолог Андрей Тихонов — о том, как евроинтеграция для украинцев превратилась в выживание.

В эти дни Украина отмечает пятилетие так называемых майданных событий, изменивших облик этой республики. Хотя "отмечает", конечно, громко сказано. Праздновать сейчас украинцам нечего. Даже те, кто стоял на Майдане, чувствуют себя обманутыми и дезориентированными.

И действительно, какие уж тут памятные даты, когда украинцы на днях получили новые платёжки за отопление и горячую воду. В среднем жители должны заплатить по 3,5–5 тысяч гривен (при средней зарплате в 9 тысяч)!

На этом фоне мечты майдановцев о прозрачной власти, демократии, евроинтеграции и прочем уже и не вспоминаются. Люди, в том числе поверившие Майдану, занимаются элементарным выживанием в экстремальных условиях. И это является основным следствием событий пятилетней давности.

На Украине фактически не было "лихих 90-х" в нашем понимании. Первое постсоветское десятилетие республика провела в сомнамбулическом состоянии. Жили, конечно, небогато, но без эксцессов. Травматического следа в массовом сознании тот период не оставил. А вот сейчас действительно накрыло. Когда половина зарплаты уходит на квартплату — это уже серьёзно.

Неудивительно, что через пять лет времена "злочинной панды" всё больше воспринимаются украинцами чуть ли не как золотой век. И то ли ещё будет! Исполнение рекомендаций МВФ, разрыв экономических связей с Россией (товарооборот с домайданных времён упал на 30 млрд долларов!), некомпетентность исполнительной власти будут вести к дальнейшему снижению уровня жизни. Неудивительно, что массовым ответом на это становится повальная миграция. Украина в этом плане рискует повторить судьбу Прибалтики, лишившейся всей молодёжи.

Хитрые селюки, стоявшие на Майдане, наивно полагали, что их возьмут на полное обеспечение Америка с Европой. Но в Белом доме давно махнули на Киев рукой. Трампу Украина неинтересна. Главной своей цели — дестабилизации — американцы уже добились, остальное их волнует куда меньше, чем стена на границе с Мексикой. Они, конечно, помогут Порошенко продлить полномочия, но на этом их помощь и ограничится.

США сейчас куда больше интересно белорусское направление. Ведь они не отказались от практики инициирования майданов на постсоветском пространстве. Страдания украинского народа в жестоких американских сердцах никак не отзываются. Они полны решимости "осчастливить" ещё и белорусов, во имя демократии и "европейских ценностей" разрушив ещё одну постсоветскую республику.

Мы глядим, конечно, на эти процессы с нескрываемым ужасом. Угроза Майдана до сих пор остаётся в российском массовом сознании тем триггером, который способен привести в чувство самого заядлого критика режима. Нет, мы не хотим, как на Украине. И никогда не захотим.

А вот сколько продлится украинский кошмар, сказать точно не сможет никто. Майдан пятилетней давности был не первым и, возможно, не последним. Вариантов можно накидать массу. Например, побеждает на президентских выборах Владимир Зеленский. Результаты искажаются избиркомами, и актёр призывает своих сторонников выйти на площадь и стоять до победного конца. Всё это дело финансирует олигарх Коломойский, а американцы уже в замешательстве и готовы пожертвовать фигурой Порошенко и так далее... Вариаций может быть множество.

Когда решение вопроса о власти выносится на улицы и площади, его не всегда удаётся загнать обратно в конституционные рамки. Процесс может перерасти в перманентную майданизацию. Противостоять этому может только консолидированный режим. Относится ли режим Порошенко к числу таковых, мы узнаем в течение предстоящего месяца-двух.