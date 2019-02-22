Троянский конь Пентагона — объявление гибридной войны России

Политолог Александр Домрин — о том, на что может быть направлена сумма 135 млрд долларов, заложенная в новую стратегию США.

Мантрой постоянного американского участника многочисленных ток-шоу на российском телевидении Майкла Бома давно уже стало утверждение, что Россия никого в Америке не интересует и что до России в США никому нет дела: ни среди населения, ни в вашингтонском обкоме. Новое заявление начальника штаба Военно-воздушных сил США, четырёхзвёздного генерала Дэвида Ли Гольдфейна говорит об обратном.

Более того, выступление Гольдфейна было приурочено к ежегодному Посланию президента России В. В. Путина Федеральному собранию и является реакцией на это обращение. В первую очередь на ремарку Владимира Путина о том, что в случае военной угрозы нашей стране ответный удар будет нанесён не только по сопредельной территории (Польше, Румынии и другим странам ЕС), где НАТО размещает ракеты, нацеленные на Россию, но и по "командным пунктам" или "центрам принятия решений", то есть по Брюсселю и Вашингтону.

Выступление Дэвида Гольдфейна оказалось несколько истеричным. О чём же сказал четырёхзвёздный генерал, служивший в Ираке и бомбивший Югославию. Любопытная деталь: в мае 1999 года самолёт Гольдфейна был сбит противовоздушной обороной Сербии. Будущему начальнику штаба Военно-воздушных сил США удалось катапультироваться, и он был найден в ходе спасательной операции вертолётами НАТО. Но, похоже, что травма Гольдфейна не зажила и ему опять хочется повоевать — теперь уже с Россией.

По его словам, Вашингтон готов потратить на разработку новой "стратегии боевых действий" против России и Китая 135 миллиардов долларов. Её готовит Пентагон. Эта "стратегия" является ответом на некие "угрозы", которые вашингтонский обком усмотрел со стороны Москвы и Пекина. По словам Гольдфейна, новый сценарий подразумевает "скрытое вторжение" на территорию противника. Будут задействованы все американские войска, а главная роль достанется истребителю F-35.

Американские СМИ сравнили заявление Гольдфейна с легендарным троянским конем. Очевидно, что такие заявления в отношении изменения стратегических планов со стороны Пентагона не могут делаться в отрыве от идеологического контекста Госдепартамента и администрации президента США. И если военный компонент будет включать в себя вторжение в воздушное пространство России и Китая, как он обозначил, то троянский конь предполагает активизацию пятой колонны в нашей стране, а это означает дальнейшую подпитку русофобских настроений на территории России. И это беспокоит даже больше, чем потенциальное вторжение.

Боюсь, что Россия пока не осознала, что ей объявлена гибридная информационная война. А российское общество уже находится в состоянии крепости, которую необходимо защищать.