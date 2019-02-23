День защитника Отечества. Праздник, который всегда с ними

Военкор и руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов о том, как в Донбассе встречают 23 Февраля и почему День защитника Отечества там больше форма существования, чем выходной в календаре.

Пять лет назад, после победы Евромайдана в Киеве как раз накануне 23 февраля — святого для всего постсоветского пространства праздника Дня защитника Отечества, — для десятков и даже сотен тысяч людей в Крыму и Донбассе само это словосочетание наполнилось не просто каким-то выходным, традиционным и историческим смыслом, а стало жизненно важным и в каких-то случаях абсолютно определяющим признаком, по которому можно было отделить своих от чужих.

Для "победителей", устроивших госпереворот на Украине, 23 Февраля не просто считалось "совковым" атавизмом или дурным тоном, а фактически "чёрной меткой". Если ты празднуешь 23 Февраля — значит тебе нет места в новой украинской реальности. Так можно сформулировать коллективное отношение к этому празднику Евромайдана, триумфально выигравшего схватку с Януковичем.

И именно в тот день ровно пять лет назад те, кого потом называли пророссийским ополчением, повстанцами, сепаратистами, сделали свой выбор и борются за этот выбор по сей день. Именно тогда они приняли решение встать на защиту своего Отечества, того Отечества, которое является ментальной и духовной частью большой России, и речь здесь даже не столько о территориях, сколько о людях, считавших себя россиянами не по паспорту, но по убеждению.

С тех пор как в Донбассе началась война, с тех пор как прозвучали первые выстрелы в Харькове на улице Рымарской — уже в период новой Украины сторонники Евромайдана зачищали пророссийское сопротивление, — я думаю, совершенно справедливо сказать, что Днём защитника Отечества можно считать абсолютно каждые прожитые там сутки. Бойцы народных милиций ДНР и ЛНР не просто охраняют рубежи Русского мира, подобно постовым или официальным пограничникам в своей зоне ответственности, они реально ежедневно отбивают атаки тех, кто в их представлении само понятие Отечества в себе и вокруг себя уничтожил.

Так что День защитника Отечества для бойцов донбасских республик — это действительно и буквально, без всякой иронии и сарказма праздник, который всегда с ними. То же самое можно сказать и о российских, белорусских, юго-осетинских, абхазских, французских и добровольцах всех других стран, которые внесли свой вклад в борьбу донбасского народа за своё право жить по законам, написанным их предками десятки, а может быть и сотни лет назад, а не по тем правилам, что им попытались навязать люди, захватившие власть в исконно русском городе Киеве.

То же самое можно сказать и про тех, кто воюет за своё Отечество не только с автоматом в руках. Рок-звезда Юля Чичерина, запомнившаяся когда-то нам всем своей "Ту-лу-лой", прозвучавшей в беспрецедентном балабановском "Брате", сейчас, например, колесит по донбасскому фронту в ДНР и ЛНР, поёт непосредственно в зоне обстрелов артиллерией ВСУ свои пронзительные песни о войне, которые не похожи ни на что из звучащего на Нашем радио и уж тем более на новогодних огоньках федеральных телеканалов.

Для её коллег по цеху, практически для всех, за исключением, может быть, десятка нынешних эстрадных звёзд — Саши Скляра, Вадима Самойлов, Ивана Демьяна, рэперов Хаски, Типси Типа и Рича — занятие Юли Чичериной кажется абсолютно диким. Человек из индустрии шоу-бизнеса вместо того, чтобы лабать за двойные гонорары свои безапелляционно популярные программы на мужских корпоративах, едет не за какую-то оплату, просто на собственной машине с мужем и собакой в ледяные окопы Донбасса, чтобы замёрзшими пальцами на обычной гитаре спеть парням, которые встречают День защитника Отечестве не за столом в семье, а за пулемётом, упёршимся в бойницу.

Да почти все её коллеги по рок-н-ролу в лучшем случае пальцем у виска покрутили бы. При этом про Родину некоторые из них тоже поют. И залы собирают. Но вот только защищают они её, как говориться, не теряя зоны комфорта. Потому что для них праздник этот в первую очередь способ заработать, уже во вторую — воспоминание о том, что "каждый мужчина — защитник своей семьи" (стандартная отмазка для тех мужчин, которые не служили в армии) и в последнюю очередь — способность взять на себя ответственность и реально с риском для жизни пойти на поле боя исключительно ради того, что отстоять пару сантиметров родной земли и, может быть, умереть там почти безымянным солдатом.

Я последние пару лет постоянно вспоминаю ироничное поздравление с 23 Февраля комбата Вохи (Владимира Жоги), сменившего на этом посту убитого в результате теракта создателя "Спарты" легендарного Моторолу (Арсена Павлова): "Если вы хотите настоящие мужские подарки, а не носочки и духи, приезжайте к нам — повоевать за Русский мир. Здесь вместо носочков и духов вас ждут автоматы Калашникова, пулемёты, АГСы, "Утёсы" и прочие полезные для защиты Отечества вещи".

Тогда это прозвучало в виде небольшой шутки, но сейчас я думаю, что Воха на самом-то деле довольно чётко и серьёзно сформулировал разницу между теми, кто имеет право считать себя бойцом своей родины, а кто просто имеет принадлежность к полу. Ведь если уж говорить откровенно, то Юля Чичерина с гитарой на передовой куда больший защитник Отечества, чем любой крутой управленец даже самого высокого уровня, отправляющийся сегодня есть суши в ресторан с дамой, которая подарит ему духи. Или носочки с пеной для бритья.