Возвращение духа армии-победительнице

Военный обозреватель Владислав Шурыгин — о том, почему День защитника Отечества — праздник нашего единства.

Вспоминаю 23 февраля 2000 года. Только-только закончились тяжелейшие бои в Грозном, в которых была разгромлена многотысячная личная армия Басаева, который клялся честью никогда не отдать русским столицу Ичкерии. Тогда словно из небытия возникшие полки и бригады, уже похороненной либералами Российской армии, порвали в клочья отряды отлично обученных и прекрасно экипированных боевиков. Выбили их из города и погнали на минные поля, где многие десятки из них нашли могилу, а "непобедимый Шамиль" потерял ногу и честь.

В тот вечер мы сидели в небольшом "кунге" — жилой кабине, сваренной в кузове КамАЗа, — с генералом Владимиром Булгаковым, который, собственно, и взял за три недели считавшийся неприступным город. Причём взял расчётливо, спокойно, с какой-то холодной методичностью и минимальными потерями. В "кунге" из всех удобств — солдатская койка, приваренный к полу металлический стол и несколько табуреток. Мы пили горячий сладкий чай с сушками и леденцами, и я слушал неторопливый рассказ генерала о штурме крепости. И было в поведении Булгакова, в его жестах, словах что-то такое неуловимо основательное, что почему-то стало вдруг отчётливо понятно: в этот раз город взят окончательно, навсегда! И я, не выдержав, спросил: "А удержим Грозный? Не повторится снова август девяносто шестого?"

Булгаков помолчал, а потом веско, неторопливо сказал: "Удержим! Сегодня у нас есть главнокомандующий. Нас не предадут!"

И эта уверенность генерала: "Нас не предадут!" — как-то вдруг наполнила меня спокойствием. "Не предадут!"

…Через три недели в Кремле главнокомандующий Владимир Путин вручит Владимиру Булгакову золотую Звезду Героя России.

С тех пор прошло уже почти двадцать лет, но я точно знаю, что отсчёт новой истории нашей армии начался именно тогда, в тех тяжелейших боях за территориальную целостность и единство России с бандами международных террористов. Тогда нам страшно не хватало новой техники, нового вооружения, современной амуниции, даже просто нормального снабжения. У разорённой дефолтами и олигархами страны просто не было средств, чтобы дать сражающейся армии всё необходимое. Но у неё появился лидер, появился главнокомандующий, который взял на себя ответственность за Россию, за армию, которая сражалась, спасая страну от нашествия джихадистской чумы. И армии вернулся Дух. Дух армии-победительницы. Той армии, которая за полстолетия до того освободила мир от фашизма, которая "от тайги до британских морей всех сильней". И армия выполнила свою задачу. Террористический анклав был уничтожен, а в Чечню вернулись мир и покой.

Сегодня Российскую армию не узнать тем, кто двадцать лет назад сражался на улицах Грозного или в горах под Дарго, не узнать и тем, кто десять лет назад разметал в клочья подготовленную американскими инструкторами грузинскую армию, брошенную на Южную Осетию. Сегодняшняя армия это концентрат всего самого нового и современного. Прекрасное вооружение, отличная экипировка, надёжные средства защиты, "ночники" и тепловизоры, беспилотники и автоматизированные системы управления. Современная армия — это "Арматы" и "Коалиции", "Аллигаторы" и "Ночные охотники", "Триумфы" и "Балы", Су-57 и "Белые лебеди". Сегодня наша армия — сплав самого совершенного оружия и мастерства. Сегодня все наши военачальники прошли через горячие точки, закалены Сирией, Крымом и теми войнами, о которых пока не настало время говорить.

Но в славе сегодняшних наших побед, в шёлке наших знамён золотыми нитями вплетены подвиги и победы тех, кто прикрыл собой Россию, когда казалось, что история её уже закончена. И потому 23 Февраля не просто праздник защитников Отечества, это праздник нашего единства, единства тех, кто сделал служение своей стране в рядах Вооружённых сил своей судьбой, кто сражался за Россию в "незнаменитых" войнах 90-х, кто хранил её все эти годы.

Сегодня мы по праву гордимся армией. Нашей армией! Нашей армией- победительницей!