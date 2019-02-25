Треть власти Додона. Чем молдавские выборы грозят Приднестровью

Геворг Мирзаян — об итогах выборов в Молдавии и новых коалициях парламентских сил

Парламентские выборы в Молдавии завершились без явного победителя. Занявшие первое место социалисты получили лишь 34 мандата из 101 и, по всей видимости, не смогут сформировать правительство — ни самостоятельно, ни в составе коалиции (поскольку никто с ними в коалицию не войдёт). Три остальные проевропейские партии (Демократическая, ACUM и "Шор") получили 33, 26 и 8 мандатов соответственно. Президент Молдавии лидер социалистов Игорь Додон уверяет, что переговоры о создании "проевропейской" коалиции будут идти "очень сложно", поскольку предвыборная кампания была весьма грязной.

Та же партия ACUM, позиционирующая себя как "честная проевропейская", обещала, что ни с кем в коалицию не пойдёт, даже с собратьями по евроатлантическому выбору из "Демократической партии", которые прославились неэффективностью работы и участием в многочисленных коррупционных схемах. Однако весьма вероятно, что проевропейский "комсомол" Молдавии ответит "есть" в тот момент, когда Брюссельский обком скажет "нужно".

В результате в Кишинёве снова будет двоевластие — проевропейский парламент и пытающийся соблюдать баланс президент, которого парламент постоянно будет ограничивать в полномочиях. Например, отстранять от власти на несколько минут, назначать на это время и.о. президента, который и будет подписывать спорные законопроекты.

Для Москвы подобный исход выборов чреват серьёзными рисками и проблемами. Ни для кого не секрет, что Молдавия является "ахиллесовой пятой" России на постсоветском пространстве, и причина тому — самопровозглашённая республика Приднестровье, формально являющаяся частью этого государства. Самый пророссийский регион "русского мира", где находятся российские граждане и базы, фактически заперт между контролируемой прозападными силами Молдавией и русофобской Украиной.

Порошенко прекрасно это понимает, поэтому вместе с проевропейскими властями Молдавии уже устроил региону настоящую экономическую блокаду. Тем самым он поставил Москву перед выбором: молча смотреть, как душат Приднестровье, тем самым подрывая собственный авторитет, либо перейти к жёсткой политике в отношении Украины и тем самым подтвердить правоту утверждений Порошенко об "агрессивной путинской России, от которой Украину может спасти только вмешательство НАТО". Поскольку правительство Молдавии продолжит ориентироваться на Запад, итоги выборов означают продолжение молдавско-украинской авантюры, направленной против жителей непризнанной республики. А значит, и против России.

Однако, с другой стороны, в этой ситуации есть и перспективы. Победа проевропейских сил развеивает определённые иллюзии российского руководства и снижает напряжение в отношениях между Россией и Приднестровьем.

Власти Тирасполя очень опасались, что Кремль, пытаясь "потрафить" пророссийскому президенту Додону, готов будет пойти навстречу молдавским властям в вопросе суверенитета Приднестровья, например принудить республику к интеграции в Молдавию. Сейчас же очевидно, что, даже несмотря на все скандалы вокруг проевропейских политиков, сдавать Додону Приднестровье бессмысленно.

Как верно сказал Додон, созданная насильно проевропейская коалиция недолговечна. "Они перегрызутся и пересажают друг друга, как это было при прошлой коалиции", — заявил молдавский президент. Не сумев переориентировать Молдавию на Европу и оторвать её от России, молдавские власти только продолжат убиение экономики страны, а также будут грызться между собой за оставшиеся активы. И это будет способствовать ещё большему падению их репутации внутри страны, а также может привести к усталости Европы от неудавшегося "молдавского демократического эксперимента".

Не исключено, что ЕС заинтересуется компромиссным вариантом договоренностей с Россией, который будет включать нейтральный статус страны Молдавии, а также обратное "замораживание" приднестровского вопроса. Так можно избежать превращения Молдавии в очередную Украину.