Путь Малашенко. Творца победы Ельцина и мужа скандалистки Божены Рынски

В последние годы Игорь Евгеньевич жил отставным полуолигархом между Москвой, Лондоном и Испанией, и жил бы дальше — если бы не попал в клинч между бывшей женой, пытающейся отсудить деньги, и женой новой, с которой он, судя по всему, просто хотел состариться рядом.

Игорь Малашенко превратился в "сбитого лётчика" тогда, когда канал НТВ сменил владельца, а его шеф Владимир Гусинский оказался под арестом Дмитрий Петровский

В последние годы о Малашенко вспоминали исключительно в контексте его новой жены, скандальной журналистки и блогера Божены Рынски. Это горькая ирония и большая несправедливость: человека, определившего лицо СМИ новой России, а во многом и политический рельеф лихих 90-х, эти самые СМИ вспоминали исключительно как довесок к героине их любимых светских хроник, рубрики "скандал". Но когда человек уходит, его принято судить по делам, а не по пене дней, которая всегда опадает и забывается первой.

Малашенко — это в первую очередь НТВ, прорывной ТВ-проект для постсоветского пространства. Зелёный шарик, яркие заставки, "уникальный журналистский коллектив", чудо новых технологий — спутниковая тарелка "НТВ-Плюс". Сегодня, с высоты новых представлений о телеэфире и новостной подаче, легко иронизировать над некоторой "капустностью" передач тех лет, но кто жил тогда, помнит— продукт был драйвовый и зубастый.

А "динозавры" постарше помнят песенку группы Алиса "Новый метод" 1989 года: "Я тебе разрешаю всё, делай что хочешь, только хорошо". Песня посвящалась "Новому мышлению", концепции излёта горбачёвской эпохи: против холодной войны, за деидеологизацию, против плохого, за хорошее. Игорь Малашенко, с 1989 по 1991 год — старший референт Международного отдела ЦК КПСС, с 1991 — консультант аппарата Горбачева, был одним из главных идеологов этой концепции. Предчувствие ветерка свободы, неясное, но радостное ощущение новых возможностей — кто помнит всё это, теперь знает, кому можно сказать спасибо. Увы, уже посмертно.

Выборы 1996 года, накануне которых рейтинг президента колебался между 3 и 6 процентами, а ко второму туру вырос до 53 процентов, заслуга в том числе и Малашенко, тогда — главного советника предвыборной кампании. Опять же, сейчас много споров о том, насколько чисто прошли те выборы и насколько справедливо распределялся медиаресурс. Но в те годы о таких вещах как бы не думалось: был важен результат, бросок, порыв.

Игорь Малашенко превратился в "сбитого лётчика" тогда, когда канал НТВ сменил владельца, а его шеф Владимир Гусинский оказался под арестом. 2000 год для многих стал водоразделом, и дело тут не в смене власти и даже не в переделе имущества: просто одни чувствовали новое время, а другие уже не вписывались в его повороты. Малашенко не вписался: его последующие проекты мельчали, и их "капустность" уже бросалась в глаза на фоне большого стиля "золотых нулевых": RTVI не НТВ, а предвыборная кампания Собчак-2017 — не "Голосуй или проиграешь". Новое время — новые барабаны, Малашенко уже не мог маршировать под них.

Человек ушёл, и о его семейных тяжбах последних дней ещё напишут, и напишут не раз. А мы не будем — как говорил Маяковский, "покойник этого очень не любил". Вспомним зелёный шарик НТВ, вспомним тур "голосуй или проиграешь". Вспомним воздух свободы, полившийся на нас, обалдевших детей девяностых, через приоткрывшуюся форточку. И скажем спасибо Игорю Евгеньевичу — одному из тех, кто приоткрыл её нам.