Тимошенко задирает ставки — "Газпром" выходит на украинскую сцену

Журналист Андрей Бабицкий — о том, почему кандидат №2 в президенты Незалежной решил объявить импичмент действующему главе страны.

Никто не сможет упрекнуть Юлию Тимошенко в отсутствии храбрости и бойцовских качеств. Предвыборная кампания на Украине всё больше напоминает ринг, где соперники обмениваются запрещёнными ударами, норовя лягнуть друг друга ногой ниже пояса. Юлия Владимировна объявила о начале процедуры импичмента Порошенко, обвинив его в государственной измене, в связи с публикацией журналистского расследования о причастности должностных лиц к махинациям при проведении закупок для армии.

Хотя армейские дела и не совсем чужды избирателю, тем не менее именно этот вопрос едва ли станет предметом горячей общественной дискуссии. Всё-таки армия и фронт — это не те материи, с которыми рядовой гражданин имеет дело ежедневно. Данные вопросы не затрагивают напрямую его жизненных интересов.

Тимошенко резко поднимает ставки, намереваясь запустить процедуру импичмента. Но в её активе имеется другая тема, которую она начала раскручивать накануне и которая гораздо понятнее и ближе населению, — газ. Проблема российского газа для Юлии Владимировны является весьма зыбкой почвой для атаки на кого бы то ни было, поскольку в уместности и выгодности контракта на закупку газа, подписанного ею с "Газпромом" в бытность главой Правительства Украины, мягко говоря, сомневаются многие.

Более того, в Верховной раде с января лежит законопроект об ответственности Тимошенко за неудачную и накладную для страны газовую сделку. Сложно сказать, могла ли она в то время принять какое-то иное решение — пусть в этом разбираются эксперты, — но это тот самый эпизод в её карьере, который может оказаться роковым. Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко", намеренная добиться принятия закона, настаивает на необходимости уголовного преследования.

Однако наша героиня решила обратить оружие обвинителей против них же. Болезненная из-за высокой стоимости топлива для рядовых избирателей газовая проблема легко обращает на себя общественное внимание. И любые обвинения, связанные с этой темой, граждане воспринимают с повышенным интересом.

Тимошенко заявила, что действующий президент и одновременно её главный соперник на выборах, будучи главой государства, продолжал все последние пять лет закупать российский газ. То есть громкие декларации об отказе приобретать топливо из России являются, согласно выдвинутой версии, прямой ложью. Много лет Порошенко бессовестно врёт согражданам.

Это один из тех случаев, когда Юлия Владимировна абсолютно права. Речь идёт о секрете полишинеля. Так называемый словацкий или польский газ, получаемый Украиной по реверсу, на самом деле российский по происхождению и месту отгрузки. И закупать его приходится у Польши и Словакии уже по ценам европейского рынка, которые существенно выше. Но самое абсурдное во всей этой истории, что топливо даже не покидает территорию Украины. Оно закачивается в газотранспортную систему страны "Газпромом", после чего его владельцами на бумаге становятся соседние страны. Далее оно выкупается — уже как принадлежащее им. То есть отсутствует даже пресловутый реверс, что в целом неплохо, поскольку стоимость газа, если бы его надо было транспортировать обратно, заметно возросла бы.

Как мы понимаем, фиктивные реверсные сделки абсолютно непрозрачны. Специалисты утверждают, что это происходит из-за коррупционных схем, по которым они проводятся. В этой истории задействованы колоссальные суммы, и все, кто имеет отношение к закупкам, получают сверхприбыли.

А кто в списке частных лиц и государственных чиновников, отвечающих за обеспечение страны необходимыми объёмами газа?

Правильно, первые две строчки в нём принадлежат президенту Порошенко и премьер-министру Гройсману. Юлия Владимировна точно рассчитала свой набег. Для националистов и праворадикалов закупка российского газа граничит с государственной изменой, население же, изнемогающее под бременем неподъёмных счетов за коммуналку, едва ли легко смирится с тем, что и без того небедные политики и здесь запустили руку в их карман.

На фоне подобных претензий меркнут упрёки в адрес Тимошенко — дескать, она когда-то подписала не слишком выгодный контракт. Подписала, потому что иных условий ей не было предложено. Но не зарабатывала миллионы долларов на фиктивном реверсе и не врала народу, что газ транспортируется из стран, где отсутствует газодобыча. Максима, что лучшая оборона — это нападение, в данном случае стопроцентно верна. По сути, назвав Порошенко лгуном и намекнув на коррупционные обстоятельства, Юлия Владимировна не забыла вплести в свой обвинительный дискурс и другого кандидата, чьи шансы на прохождение во второй тур выборов оцениваются очень высоко, — комика и шоумена Владимира Зеленского.

Его она поставила в один ряд с нынешними властителями страны следующим образом: "Всегда нужно думать о том, что Украина на 29-м году своей независимости оказалась перед выбором. Или Украину поднимут люди, которые знают, как это сделать. Или, если в очередной раз над Украиной на президентских выборах поставят эксперимент и Украина продолжит катиться в пропасть… ответственными будут за такие результаты голосования те, кто такие результаты сделал, — собственно избиратели". То есть сказано прямо: предыдущие выборы оказались гибельным экспериментом, заведшим Украину в тупик. Ещё одного Порошенко, пусть это будет и человек с фамилией Зеленский, страна не переживёт.

Правда, рядовой избиратель всем этим мантрам про людей, знающих, как вывести Украину из кризиса, похоже, не слишком доверяет. Хотя отрицательный рейтинг у Тимошенко несколько ниже, чем у главы государства, он достаточно высок для того, чтобы оценить глубину пропасти, которая пролегла между представителями политической элиты и простыми людьми.

В конце прошлого года организация VoxUkraine опубликовала результаты исследования, в котором опрошенные оценивали негативные стороны известных политиков. Так вот Юлия Владимировна сумела занять первое место в списке лжецов и манипуляторов. Серебряный кубок взял глава партии "За життя" Вадим Рабинович, бронза досталась Юрию Бойко из "Оппозиционного блока". Так что наступление, развёрнутое Тимошенко на президента, может завершиться весьма парадоксально.

Она подорвёт веру в Порошенко, отберёт у него некоторое количество голосов, но не укрепит доверие людей к себе. "Чума на оба ваших дома" — именно таким отношением к политикам, уже бывшим во власти, объясняется запредельно высокий процент избирателей, намеренных отдать свои голоса Зеленскому.