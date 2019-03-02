Такси к звёздам Dragon. "Роскосмос" остался не у дел?

Журналист Михаил Котов — о том, что будет после того, как Америка начнёт сама возить астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

2 марта США запускают к МКС первый частный пилотируемый корабль Dragon V2. Напомню, последний запуск американских космических челноков программы "Спейс шаттл" состоялся в июле 2011 года. С тех пор вот уже восемь с половиной лет единственным способом доставить космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) остаются российские "Союзы", проверенные временем и десятками запусков космических кораблей.

Американцы прилагали максимум усилий, чтобы продолжать пилотируемые полёты самостоятельно. В феврале 2010 года, когда "Шаттлы" ещё летали, NASA поддержало разработку пилотируемого космического корабля, выделив гранты на их создание сразу двум компаниям — имевшему серьёзнейший опыт разработки авиационному гиганту "Боинг" и только набиравшему скорость молодому частному предприятию SpaceX, выходившему на рынок космических запусков.

Разработка затянулась дольше, чем это первоначально рассчитывалось. Учитывая, что это произошло в обеих компаниях, причина, скорее, в неправильно рассчитанных сроках. Изначально предполагалось, что "Боинг" и SpaceX смогут начать запуски уже в 2014 году. "Боинг" делал Starliner (CST-100) под ракету "Атлас V", а SpaceX разрабатывал корабль Dragon V2, рассчитанный под использование собственной ракеты "Фэлкон 9".

Обе компании старались изо всех сил, ведь, скорее всего, именно первый старт даст шансы получить основные контракты, но к финишу подошли нос к носу. 2 марта 2019 года состоится первый запуск Dragon V2, компания Илона Маска успела в этой гонке вырваться буквально на несколько недель вперёд. А старт боинговского корабля запланирован на конец марта.

Первый раз оба запуска будут в беспилотном варианте. Если же всё пройдёт удачно, компаниям предстоит работа над недочётами и замечаниями, а уже к концу 2019 года мы сможем увидеть первые пилотируемые запуски американских кораблей. И то, что небольшая частная компания смогла опередить целую отрасль, говорит о многом в современной космонавтике.

Понятно, что для "Роскосмоса" начало самостоятельных американских полётов очень сильно усложнит ситуацию. Быть монополистом всегда гораздо удобнее. Теперь же придётся договариваться с американцами, меняться с ними местами вместо получения так необходимых российской космонавтике денег.

Означает ли это конец российской пилотируемой космонавтики? Конечно, нет. Россия продолжит летать, станет возможным отправка на Международную космическую станцию туристов. Станет ли сложнее? Несомненно. По крайней мере с не очень уместными штуками о том, что американцам придётся "использовать батуты" для того, чтобы попасть на Международную космическую станцию, придётся завязывать. Если всё пройдёт гладко, к концу года летать к МКС смогут уже три разных корабля, два из которых — американские. России нужен серьёзный ответ. Что и как сможет показать "Роскосмос", пока непонятно.

Инженер-конструктор космического приборостроения (член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России) Александр Хохлов в ходе нашей беседы недавно напомнил о том, что США до катастрофы "Колумбии" в 2003 году не собирались так рано закрывать программу "Спейс шаттлов" (2011 год). Более того, они планировали создать собственный пилотируемый корабль-спасатель, который должен был присутствовать на станции совместно с кораблями "Союз", но проект был отменён.

Очень многое из первоначальной программы МКС пошло по другому пути. Достаточно вспомнить, что конфигурации российского и американского сегментов были намного сложнее и интереснее, а модуль ФГБ-2, который сейчас называется МЛМ "Наука" и всё ещё хранится, должен был стыковаться к станции в 2007 году.

Подарок "Роскосмосу" в виде дорогостоящих контрактов на доставку астронавтов на МКС должен был давно закончиться, но получил продление. Не стоит забывать, что каждый запуск приносил "Роскосмосу" более 160 000 000 долларов (запуск одного космонавта в настоящее время обходится американцам в 82 000 000 долларов).

Что остаётся в таком случае "Роскосмосу", теряющему свой главный козырь в переговорах с американцами? Конечно, пилотируемые пуски к Международной космической станции. Для равноправного сотрудничества с американцами при строительстве новых станций требуются серьёзные финансовые вложения, а у нас их нет. Разговоры о совместной постройке новой лунной орбитальной станции за последние месяцы сошли на нет. Шансы построить свой самостоятельный сегмент орбитальной станции тают день за днём (модуль "Наука" уже перенесён на 2020 год, его перспективы всё туманнее).

Удачные для россиян годы космической монополии подошли к концу, а мы за это время не успели создать ничего нового, выезжая ещё на советских технологиях. Дальше будет только тяжелее и сложнее.