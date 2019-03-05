Годовщина Фултонской речи Черчилля. Знакомые слова

Политолог Геворг Мирзаян — о том, что британские и американские политики повторяют тезисы послевоенной речи Черчилля спустя 73 года, как мантру.

5 марта исполняется 73 года Фултонской речи — известнейшему выступлению Уинстона Черчилля. Выступлению, которое, по сути, стало объявлением англо-саксонским миром холодной войны Москве. При этом англичане, как обычно, ведут себя очень последовательно. Антироссийская аргументация, использованная Уинстоном Черчиллем для обоснования "войны", совпадает с нынешними претензиями, которые высказывает Тереза Мэй, — несмотря на то что и Россия сейчас другая, и мир изменился по сравнению с 1946 годом.

Так, Уинстон Черчилль называл двумя главными опасностями для "семейных очагов людей" войну и тиранию — и обе эти опасности для него исходили от Советской России. Как и сейчас эти же опасности, исходя из заявлений Терезы Мэй, исходят из России путинской. Если тогда Советская Россия планировала расширить свою зону контроля в Европе, то путинская, в понимании Лондона, пытается восстановить её на постсоветском пространстве. Не имея ресурсов, бывших у Советского Союза, Москва сейчас якобы ведёт гибридные войны против Запада. В том числе с помощью химических атак.

Можно ли выиграть в этой войне без войны, через достижение компромисса? Черчилль в Фултонской речи сыпал комплиментами в адрес СССР и даже лично Иосифа Виссарионовича (всё-таки люди коллективного Запада тогда ещё не видели "Спасти рядового Райана" и "Ярость", поэтому помнили, кто их спас от Гитлера и его концлагерей), говорил о необходимости "включить" все страны в послевоенный порядок — однако между строк всё-таки отрицал возможность сосуществования. Просто потому, что нарастающий конфликт был не конфликтом двух государств, а конфликтом двух идеологий —советского социализма и западного либерализма.

И не первый, а именно последний — западный либерализм — в изложении Черчилля был настолько фундаменталистским, что отрицал любую возможность мирного сосуществования. Уинстон Черчилль давал понять, что единственно возможная в мире идеология основывается на "великих принципах свободы и прав человека, которые представляют собой совместное наследие англоязычного мира и которые в развитие Великой хартии, Билля о правах, закона Хабеас корпус, суда присяжных и английского общего права обрели своё самое знаменитое выражение в Декларации независимости".

Да, Запад признал за СССР его сферу влияния и пошёл на уступки в той же Ялте, но лишь потому, что "никто не мог сказать, что война закончится летом или осенью 1945 года, и когда ожидалось, что война с Японией будет идти в течение 18 месяцев после окончания войны с Германией". Как и сейчас Запад признаёт российские права только потому, что у России есть ядерное оружие, которым Москва защищает свои привилегии, полученные в Ялте и в Тегеране.

Именно такой же позиции придерживался Обама. Как и Черчилль, он говорил о необходимости найти формулу сосуществования с Россией, и даже запустил политику перезагрузки, однако при этом отрицал базис этого сосуществования: уважение российского суверенитета, идентичности и права на сферу влияния (не на Восточную Европу, а просто на постсоветское пространство). Именно поэтому перезагрузка и провалилась, а надежды сменились разочарованием. За разочарованием же последовал конфликт, ведь поздний Обама и нынешние англосаксонские политики (за исключением, пожалуй, Трампа) не только не признают за Россией суверенные права, но и пытаются унизить её.

Тереза Мэй является, выражаясь языком Александра Дюма, только тенью известнейшего политика века, поэтому высказывает ту же мысль без респектабельности и аристократичности. Нынешняя премьер-министр фактически прямо называет Россию страной второго сорта, отрицает её право на защиту, на презумпцию невиновности и даже на её интересы. Более того, Тереза Мэй развивает обозначенную Черчиллем в Фултонской речи концепцию "российских пятых колонн".

Вот только если у известного британца под этими колоннами подразумевались коммунистические движения (то есть те, кто действительно стремился переделать западный мир по образцу советского), то у его бледной тени таковыми являются все инакомыслящие, которые ставят под сомнение целесообразность дальнейшей враждебности к России. Которая уже далеко не Советский Союз и не Российская империя — ни по амбициям, ни по ресурсам.

Американские же "наследники Черчилля" пошли ещё дальше и приписали к пятой колонне собственного президента. Который не просто поставил под сомнение целесообразность конфликта, а ещё и прямо заявил, что он не соответствует национальным интересам США. В результате за свой прагматизм он находится под угрозой импичмента, политическая система США разбалансирована, и это ощущает теперь весь мир.

Кроме Мэй и её американских единомышленников, которые не понимают настоящей актуальности Фултонской речи. Да, все заявления и опасения Черчилля относительно будущего мира и стабильности в 1946 году актуальны и для 2019 года. И разбалансировка системы, и угроза войны, и конфликтность, и слабость международных организаций, и разделение мира железным занавесом. Вот только виновник этой разбалансировки не Советский Союз, а нынешние Соединённые Штаты. И действительно, если заменить в речи "Советская Россия" на "США", то Фултонская речь Черчилля будет поразительно напоминать Мюнхенскую речь Владимира Путина. Черчилль бы её понял и с ней согласился — но, к сожалению, его теням этого пока не дано.