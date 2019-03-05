В ядерной войне ветеранов не бывает

Военный эксперт Алексей Леонков — о приостановке Россией участия в ДРСМ и новой холодной войне.

4 марта 2019 года Владимир Путин издал указ, согласно которому Россия приостанавливает своё участие в договоре ДРСМД до тех пор, пока США не ликвидируют собственные нарушения. Среди них, например, ударные беспилотники MQ-9 Reaper и универсальные пусковые установки Mk 41, расположенные в Европе.

Напомню, ранее о своём выходе из соглашения заявили американцы. Когда они это делали, то, очевидно, полагали, что в результате такого "хлопанья дверьми" Россия пойдёт на любые условия, чтобы этот договор сохранить, и привлечёт к этому Китай. Как видим, из этого ничего не вышло.

Россия, как и Китай, придерживается стратегии, которая сейчас названа "установлением многополярного мира", в котором уважается суверенитет государств. Государства сами вправе решать, стоит ли им вступать в мировые соглашения или нет.

Американцы используют такие инструменты давления, как, например, объявление России виноватой в том, что этот договор разорван. Однако факты говорят об обратном.

Так как разработки нового оружия обеими сторонами велись с 2006 года, то Россия предлагала собрать комиссию, чтобы установить этот факт. Но нашей стране отказали.

Американцы утверждают, что готовы заключить договор на определённых условиях. Но перспективы заключения такого договора видятся туманными, потому что уже можно заметить, как в мире начинается следующая кампания — по денонсации договора СНВ-3.

В американской и европейской прессе появляются заявления некоторых военачальников, которые говорят, что Россия своими гиперзвуковыми комплексами нарушает этот договор. Для неискушённых граждан, может быть, это выглядит именно так, но в договоре СНВ-3 чётко указано количество носителей, однако нигде не оговорено, какие это носители, с какими параметрами они должны быть. И Россия не нарушает этого договора, мы просто усовершенствовали свою оборону. Понятно, что США это не радует.

Два сенатора-демократа уже выступили с инициативой законодательно запретить США продлевать договор СНВ-3. Идёт определённая политическая игра: Трамп и его администрация разваливают все международные договоры о безопасности, буквально приводят их участников к шоковому состоянию. Она надеются благодаря этому заключить более выгодные для Америки договоры, в которых США опять окажутся во главе всех, то есть вернётся однополярный мир.

При этом Америка начинает прибегать к политике ядерного шантажа. Когда они принимали новую ядерную доктрину, оговаривали боеголовки меньшей мощности. Известно, что начато производство таких боеголовок. Они гарантировали, что эти боеголовки будут стоять на ракетах "Трайдент II (D5)" — баллистических ракетах морского базирования.

С точки зрения стратегии сомнительно, что дорогущую ракету с такими боеголовками пошлют куда-либо. Боеголовки малой мощности можно устанавливать на крылатые ракеты, о которых тоже говорится в новой ядерной доктрине. Известно, что эти ракеты будут морского и сухопутного базирования.

США будут давить на Россию и через другие страны — привлекать в союзники государства, которые не могут им ничего ответить, не имеют достаточно сил и средств, чтобы противостоять точечным ядерным ударам, которые Америка может продемонстрировать на какой-либо стране. Таких стран достаточно. Индо-пакистанский конфликт может пойти по совершенно другому сценарию, например, если крылатая ракета с боеголовкой прилетит со стороны США, но через территорию Пакистана, и ударит по Индии.

Никто не будет разбираться, как она прилетела. Индия может в короткое время нанести ответный удар по территории Пакистана. Это спровоцирует локальный ядерный конфликт, который не нужен никому. Не все страны имеют силы и средства, чтобы обнаружить полёт крылатых ракет.

Крылатые ракеты могут стать троянским конём, который американцы будут запускать в те или иные области для того, чтобы провоцировать изменение мирового мнения в поддержку США и оказывать давление на Россию. Согласно стратегии, которую они развивают, как я подозреваю, совместно с Великобританией, эта многовекторная многоходовочка должна привести к желаемому результату. Об этом и заявлял глава нашего Генштаба. В этом будут задействованы все силы и средства, в том числе и провокационные.

После установления таких боеголовок на кораблях типа "Арли Берк", "Тикондерога" или на подводных лодках мы никогда не будем знать, стоят на корабле, который зашёл в Чёрное море, ракеты с ядерными боеголовками или нет.

Начнётся худшее воплощение времён холодной войны, когда вдоль наших границ летали стратегические бомбардировщики, снаряжённые ядерным оружием, вдоль берегов ходили корабли с ядерным оружием. Возврат к временам холодной войны становится реальным.

При этом американцы будут говорить, что ракеты меньшей и средней дальности будут размещены в странах Восточной Европы: Польша, Румыния, вероятно, Прибалтика. Они сейчас решают вопрос, что делать с Украиной, которая скачет, желая, чтобы у них это разместили. Это состояние угроз, которые, по их мнению, мы не сможем адекватно отразить, поэтому пойдём на их условия договоров, невыгодные для нас, но выгодные для США.

О перезаключении договора не идёт речи. Сейчас мы наблюдаем политический торг: заявления со стороны США, их парирование со стороны России. Американцы не будут пытаться вовлечь в сферу переговоров страны, у которых есть ракеты средней дальности. Это будет долгоиграющая партия, которая начнёт ускоряться после того, как американцы разорвут договор СНВ-3.

Мир будет балансировать на краю. Вспомним, что договоры об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-1, 2 и вот этот третий, договоры ОСВ, договор по РСМД заключались, когда количество вооружений, способных нести ядерные боеголовки, превысило все разумные пределы. Любое неосторожное движение привело бы к полному уничтожению населения на Земле.

Не стоит забывать, что нужно в этот договор включать и страны НАТО — Великобритания и Франция тоже имеют в арсенале ядерное вооружение. Любо мир придёт к глобальному соглашению по ограничению этих ракет, либо будет балансировать всё время на краю пропасти, называемой третьей мировой войной, ветеранов которой, как известно, не будет.