За титул в ответе. Как закон президента будет работать против главарей ОПГ

Адвокат Владимир Плигин — о том, что изменится с принятием поправок к статье 210 Уголовного кодекса о лидерах криминального мира.

В феврале президент РФ Владимир Путин внёс в парламент законопроект об ужесточении наказания за создание преступных сообществ. УК РФ предлагается дополнить новой ст. 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии", согласно которой за это вводится наказание в виде "лишения свободы на срок от 8 до 15 лет" и штрафа в размере до 5 млн рублей "либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет".

В течение последнего времени, благодаря слаженным действиям прокуратуры и других правоохранительных органов, в нашу страну были доставлены и частично понесли или понесут наказание лица, которые совершили тягчайшие преступления против российских граждан на стыке веков или в начале XXI века. Это касается не только трагических событий, которые имели место в ряде случаев на Кавказе, но и в центре страны, когда банды чувствовали себя практически безнаказанными и фактически диктовали порядки на территории, которую они считали своей. Число жертв киллеров иногда достигало десятков человек, а методы убийства заставляли ужасаться даже бывалых оперативников. К примеру, все помнят так называемые ореховскую или медведковскую бандитские группировки.

Казалось бы, многие ситуации уже отступили, но в то же время мы продолжаем быть свидетелями того, что образуются новые организации, которые продолжают ставить задачи захвата собственности, координации действий по разделу сфер влияния, а также преступных доходов. На предотвращение этих ситуаций и направлен законопроект, который уже был рассмотрен Госдумой в первом чтении.

У меня не вызывает сомнения, что эти предложения сыграют дополнительную превентивную роль против формирования преступных сообществ. Через выработку новых методик борьбы с опасными кланами, в том числе за счёт совершенствования норм уголовного законодательства, прошёл целый ряд стран, например Италия и США. В них перестали культивировать привлекательность мафии.

В законопроекте несколько раз ставится вопрос о привлечении к уголовной ответственности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Предусматривается наказание и за участие в собрании организаторов, руководителей преступных сообществ — тоже достаточно суровые санкции, направленные на предотвращение формирования преступных сообществ. Хотел бы подчеркнуть, что это даёт правоохранительным органам новые возможности для противодействия преступной деятельности.

В ряде СМИ уже появились заявления противников нового закона, которые считают, что эта норма приведёт скорее к расширению возможностей преследования и дополнительного давления на бизнес. Но это не так.

Условно говоря, это рассчитано на какого-нибудь "Х", который возглавляет конкретную ОПГ, про которого всё известно, но собственно никаких уголовных действий, на предотвращение которых нацелены действующие нормы УК России, он не совершает. С момента начала действия новой статьи его можно будет привлечь к ответственности за факт руководства ОПГ. При этом мы, конечно же, понимаем, что любое обвинение не может быть основано только на предположениях и слухах, а требует доказывания в соответствии с действующими нормами уголовного законодательства и Конституции России.