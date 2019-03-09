Боевой феминизм. Где и когда мы потеряли адекватность

Писатель, сценарист, публицист Дмитрий Петровский — о том, что поколение Z стремительно теряет способность считывать невербальные сигналы.

Вчера в Санкт-Петербурге случилось страшное. Группа мужчин пришла в кафе "Симона" — это то самое скандальное феминистское заведение, в которое можно только женщинам. Каждый мужчина был "вооружён" букетом тюльпанов, которые они и пытались подарить женщинам. Юные леди такой галантности не оценили: самая боевая из них брызнула в лицо кавалеру перцовым баллончиком.

Здесь можно было бы порассуждать о феминизме, о его всевозможных волнах и изводах. О том, как изначально верная идея о равенстве прав женщин и мужчин выродилась в разрушительную мужененавистническую идеологию, которая заставляет девушек отказываться от лучшего, что есть в женщине, и взамен брать худшее из того, что есть в мужчинах. Но я предлагаю этого не делать, потому что этот случай в моём понимании не совсем про феминизм.

Давайте представим себе иное разрешение той же ситуации. Парни пришли в фем-кафе с цветами — с полным пониманием, что в нём окопались воинственные феминистки и адекватной реакции на их жест не будет. А девушки, вместо того чтобы (ожидаемо) орать и брызгаться баллончиком, взяли цветы и сказали "спасибо". И всё. Скандала бы не было, конфликта бы не было. Парни, увидев, что "шутка не зашла", потоптались бы и ушли. А девушки, например, украсили бы своё заведение. Кафе, в котором только женщины и цветы, — что может быть прекраснее? Но они почему-то предпочли другой путь.

Что ещё беспокоило феминисток в последнее время? Вот, например, харассмент, или, если по-русски, приставания. Отвратительная вещь, которая, несомненно, имеет место быть и в России, и в Европе, и в Америке — везде, где есть иерархии, есть начальники и подчинённые, сильные и слабые.

Но результатом последних скандалов (хештег MeToo) стало требование каждый раз спрашивать женщину о том, можно ли её поцеловать или взять за руку, а в некоторых странах всерьёз обсуждается закон о письменном согласии на секс.

Опять же, вроде ничего страшного. Почему бы, в самом деле, не спросить? Однако если вы мужчина, вспомните, как часто вы в своей жизни спрашивали у девушки разрешение на поцелуй. Если вы женщина, вспомните, как часто спрашивали вас. Покаюсь: я не спрашивал никогда. Я — насильник? По меркам новых времён возможно, что и так. Хотя мне представляется, что всё гораздо проще: человек, воспитанный в социуме и имеющий какой-то опыт общения с противоположным полом, к совершеннолетию уже умеет без слов понимать, когда можно, а когда нет.

Отношения между полами — штука интуитивная и не сводимая к правилам. Это всегда немного игра, всегда немного поединок и немного охота, причём такая, где охотник и его добыча в процессе могут несколько раз поменяться ролями. "Нет значит нет", — современные феминистки предлагают нам всем следовать этому простому правилу. И вроде бы они правы, но давайте честно ответим себе на вопрос: много ли счастливых пар и вполне благополучных семей существовало вокруг нас, если бы всякий мужчина после первого же "нет" извинялся и удалялся в закат?

Значит ли это, что мужчина должен, наплевав на протесты женщины, переть на неё, как танк, подминать под себя, всовывать в неблагодарные руки знаки внимания и насильно осчастливливать? Конечно, нет. А как? По ситуации. Или, как пелось в уже старой песне, "читай по глазам". Иногда цветы — это просто цветы, знак даже не внимания, а элементарной вежливости. А иногда — не просто. Иногда действительно сигнал, флирт, приглашение поиграть в игру. Как отличить? Всё так же, "по глазам". И это именно то, что, кажется, напрочь разучились делать современные поколения.

Поколение Z, проводящее большую часть жизни в сетях, то, которое сделало своим девизом фразу "зачем звонить, если можно написать", запутавшееся в своих идентичностях и травмах, стремительно теряет способность считывать невербальные сигналы. И, теряя их, призывает на помощь внешние силы: законы, которые урегулируют неурегулируемое, фем-кафе, в которых можно будет укрыться от страшной опасности быть одаренной непрошеными цветами, наконец, феминизм в его современном виде — как идеологию, оправдывающую элементарную неспособность функционировать в разнополом социуме.

И я уверен, что это только самое начало. Если можно брызнуть перцовкой в лицо мужчине, не к месту подарившему цветы, то отчего бы не метнуть чашкой или ножом в тётушку, подарившую на Новый год идиотский свитер? В маму, презентовавшую рамочку для фотографий? В коллег, сделавших самый ужасный подарок на свете: ваш собственный портрет по фотографии в исполнении уличного художника? Кто видел эти портреты, тот знает: это действительно может вызвать психологическую травму похлеще, чем если коллега случайно положит руку на коленку.

Мы не делаем этого (хотя, согласитесь, иногда очень хочется) потому, что всё ещё следуем правилам, по которым функционирует наше общество. И потому, что всё ещё боимся прослыть неадекватными и быть из этого общества изгнанными. Но если уже сейчас существует система взглядов, призванная оправдывать распыление газовым баллончиком в лицо мужчине с цветами, то дальнейшее уже дело техники.