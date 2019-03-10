Цифровые спекулянты. Как Telegram присягает кураторам цветных революций

Журналист Михаил Шахназаров о запрещённых методах цифровых спекулянтов, которые не "прокатывают" в западных странах.

В Москве прошёл митинг, посвящённый свободе Рунета, о котором с пафосом заявляли его организаторы, зазывавшие молодёжь через мессенджер "Телеграм". Созывать на протестные митинги детей — это значит показывать свою беспринципность, аморальность и слабость. Вы ведь их натуральным образом обманываете и ломаете их представление о справедливости и мире в целом, направляя на борьбу за свободу слова, а на самом деле отстаивая интересы своего бизнеса, то есть цифрового мессенджера, который решил жить по собственным правилам

Напомню, в спам-рассылку был упакован весьма неоднозначный текст, при помощи которого и призывали людей выйти на митинг. Текст о том, что Роскомнадзор ежедневно блокирует тысячи IP-адресов, пытаясь помешать работе "Телеграма" в России, и о том, что государство распоряжается ресурсами, изъятыми у населения.

Тут же возникают вопросы. Почему цифровые революционеры сознательно шли на нарушение закона, не выполняя требования государства, а теперь пытаются спекулировать сложившейся ситуацией? Или они работали строго по методичкам? Так их давно пора переписать, господа. Потому как "новое — это хорошо забытое старое", срабатывает не всегда и не везде.

А вот ещё одна сентенция из обращения: "Потратив миллиарды рублей, власти планируют отрезать Россию от остального мира, после чего смогут заблокировать зарубежные социальные сети и мессенджеры. Telegram поддерживает митинг против изоляции Рунета в воскресенье и призывает своих пользователей в нём участвовать".

Это уже откровенное враньё, рассчитанное именно на неразумную молодёжь, которая выходит на улицы по первому призыву не только в России, но и в других странах мира. Многие юноши и девушки обычно далеки от идеи проверить, как на самом деле обстоит дело с принятием нового закона.

А это как раз на руку владельцам удобного и популярного мессенджера, живущего по своим правилам. Составители этого мини-манифеста, прекрасно знают, что в эру современных технологий тяжело кого-либо отрезать от внешнего мира. Да, что там тяжело. Это просто невозможно. Как невозможно понять и логику борцов.

Всё это откровенно противоречит самому закону, в котором говорится в том числе о необходимости создать инфраструктуру, способную обеспечить бесперебойную работу российских интернет-ресурсов при их отключении от зарубежных серверов. Законопроект уже принят Госдумой в первом чтении, а через второе должен пройти в марте.

Впрочем, для организаторов в лице Либертарианской партии и Общества защиты Интернета это не первый опыт. Эти организаторы уже "засветились" в роли лоббистов "Телеграма". На их счету прошлогодний митинг в защиту детища Павла Дурова.

Господа, при помощи своего мессенджера вы открыто призвали народ выйти на улицу, и читающие между строк отлично поняли, что призываете вы не только к мирному протесту. А вы не хотите провести эксперимент следующего характера? Взять да и созвать на новую волну протестов в любой европейской стране? Ну или вновь качнуть тему отсоединения какого-либо региона от западной страны? Причем в качестве инструмента, способного помочь свободам и демократическим преобразованиям в современной Европе или в Штатах. Не хотите?

И я даже знаю почему. Да потому что стоит первому сообщению упасть в окно мессенджеров, как вас тут же начнут искать наделённые очень серьёзными полномочиями парни без искорки в глазах. И допрашивать, и обращаться с вами будут так, что вы надолго забудете о демократии и свободах. Вы же ратовали в своё время за протесты "художника" Павленского. Вот и спросите у него после французских застенков теперь, где больше свобод и демократии.