Беги, Петя, беги! Куда податься Порошенко после выборов

Политолог Дмитрий Родионов — о тающих ресурсах Порошенко и выводе капиталов "шоколадного короля".

В случае поражения на выборах действующий украинский президент будет вынужден бежать в Испанию или Молдову. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Сергей Лещенко. По его словам, украинский лидер "заслуживает наказания" за коррупцию.

Сегодня все противники Порошенко объединены уверенностью не только в том, что Порошенко проиграет выборы, но и в том, что после этого он сбежит из страны со своими деньгами.

Ранее этот сценарий описал экс-министр экономики Украины Владимир Лановой, уверенный в том, что президент осознаёт, что не сможет выиграть выборы.

Лановой указывает на косвенные доказательства подготовки к побегу — Порошенко якобы хочет продать "Ленинскую кузницу". Другим признаком, по его мнению, является декларирование доходов, возросших за год в 82 раза.

В прошлом месяце о том же писал украинский политолог Дмитрий Корнейчук, обративший внимание на то, что Порошенко легализовал 1,3 миллиарда гривен доходов, при том что ранее он указывал в своих налоговых декларациях более скромные суммы. Это, по его мнению, значит, что Порошенко понимает, что проиграет выборы, и планирует бежать с деньгами за границу.

Масла в огонь подливают и основные соперники Порошенко, которые, согласно рейтингам, уверенно обходят его. Тимошенко на прошлой неделе публично обещала посадить действующего главу. Зеленский ещё в прошлом месяце обещал, что "один из кандидатов непременно сядет", не указывая напрямую на Порошенко, но все всё поняли.

Понятно, что такие заявления — это логика предвыборной борьбы, но на Украине преследования оппонентов давно стали частью политической традиции: сама Тимошенко сидела при Януковиче, который после госпереворота был вынужден бежать и подвергся преследованию новой властью. В этом смысле посадка Порошенко новым президентом была бы логичным шагом, который к тому же одобрила бы, не сомневаюсь, значительная часть общества. Да и самому новому лидеру всегда удобно валить всё на "попередников", объясняя их наследием собственные провалы. И лучше, когда те сидят в тюрьме на родине, чем разоблачают новые власти из Ростова.

Ростов Порошенко, понятное дело, не светит. Как, впрочем, и США — тут стоит помнить о судьбе экс-премьера Павла Лазаренко, отсидевшего более 8 лет в американской тюрьме за мошенничество и отмывание денег.

Испания и Молдавия, конечно, безопаснее. В Испании у него недвижимость, в Молдавии, как утверждает Лещенко, — "бизнес-партнёр", да и там его родина, он там вырос.

Впрочем, следует помнить, что если Запад захочет "замести следы" или гарантированно "заткнуть" ненужного свидетеля, того найдут где угодно, хоть в Молдове, хоть в Испании, хоть в Африке, и никакие деньги его не спасут.

Это в том случае, если там решат, что Порошенко им не нужен или, тем более, опасен. Есть, впрочем, вариант, что он может и пригодиться в будущем, как Саакашвили, и его приберегут. Правда, скорее всего, вывезенными с Украины гигантскими деньгами заставят поделиться. Если успеет вывезти, конечно.

Хотя, возможно, что, если Порошенко щедро поделится, ему и на Украине дадут жить, как в своё время Кучме, который выторговал для себя гарантии безопасности в обмен на расставание с определёнными активами и отказ от подавления Майдана. У того же Порошенко на Украине есть заклятый враг — Игорь Коломойский, который, кстати, стоит не только за его исключительной креатурой — Зеленским, но и за Юлией Тимошенко. В своё время Порошенко смог немало "отжать" у Коломойского не без поддержки Запада. Не исключено, что теперь ситуация может повториться с точностью до наоборот, с гарантиями для Порошенко о личной безопасности.

Впрочем, Порошенко выглядит достаточно уверенно, несмотря на свой низкий рейтинг. Вряд ли он сам так уверен в своей победе, хотя он и контролирует админресурс, а это один из определяющих факторов. Ему важно показать эту уверенность тем, кто будет организовывать его "победу", если они увидят его неуверенность, усомнятся в нем, они моментально переметнутся к оппонентам — на Украине это тоже традиция.

Есть у него и силовой ресурс в виде СБУ. Правда есть еще МВД, контролируемое Аваковым, который своими действиями намекает, что готов, в случае чего, поддержать оппонентов президента. Регулярные стычки курируемых СБУ и МВД радикалов свидетельствуют о том, что стороны пытаются демонстрировать силу друг другу. В случае проигрыша Порошенко это может обернуться уже не шуточными столкновениями.

Если, конечно, Запад не вмешается. А он, если уже и сделал выбор, то пока его явно не демонстрирует. Есть основания полгать, что для США Порошенко может остаться вполне приемлемой кандидатурой, гарантирующей определенную стабильность и сложившийся статус-кво, который могут разрушить другие кандидаты в случае своего прихода к власти. Тогда у Порошенко появится второй шанс.

Но не думаю, что он сам в этом полностью уверен. Потому и легализует награбленное у украинского народа, готовясь вывести все это из страны. И, скорее всего, его самолет уже стоит на взлетной полосе и готов сразу же после оглашения итогов первого тура, если они будут неблагоприятными для Порошенко, немедленно вылететь в одну из означенных стран. Не зря же радикалы уже призывают 1 апреля блокировать авиаотряд президента…