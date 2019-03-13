Прикрыли лавочку. Как Навальный кидает штабы на деньги

Журналист Михаил Шахназаров — о сворачивании проекта "Навальный": отработанный механизм подлежит утилизации.

Помните футболки с принтом "Брат Навального", автомобили с аналогичной надписью на бортах? Судьба футболок грустна. Одни проложены нафталином для памяти, другие выброшены на свалку. Навальный продолжает терпеть поражение за поражением, но скрывает это, размещая бравые твиты о победах. Давайте обратимся к статистике, к житию братьев и сестёр Алексея на периферии. А там всё грустно, печально и далеко не до протестов.

За прошлый год Навальный потерял сорок штабов, то есть половину от имевшихся. Закрывались отделения скоренько, но с пафосом. В прощальных посланиях, размещённых на сайтах, борцы с властью писали, что это были прекрасные годы, что все шли плечом к плечу, что нет более реальной силы, но тем не менее — до свидания и до скорых встреч!.. Спросите, почему захлопнулись двери этих оазисов мнимой свободы? Причина проста: штабы нужно содержать, а на это у Навального попросту нет денег. И не надо восклицать: "А-а-а! На отдых в тёплых странах есть, и на баланс-борды есть, а на штабы нетути?"

Ну, во-первых, и отдых, и баланс-борд оплачивают хозяева Алексея. И размер этих трат несовместим с цифрами, требующимися на содержание отделений. Хозяева ведь люди расчётливые, прекрасно умеющие сопоставлять выгоду с вложениями.

А с выгодой для хозяев, господа инсургенты, у вас сплошная беда. С каждым новым выходом на улицы вы становились всё нелепее и потешнее. Поддержка требований Украины вернуть Крым, обвинения России в агрессии в Донбассе, умиление над антироссийскими санкциями... Всё это автоматически сделало Навального не лидером протестного движения, не борцом, а откровенным предателем.

Да вы его твиттер сейчас почитайте. Ну какой из человека лидер протеста, какой властитель дум, если он пишет откровенную ахинею с ошибками, а в камеру смотрит таким удивлённым и испуганным взглядом, что хочется монитор погладить? А фотоотчёты с митингов? Вот фотография загорелой четы Навальных на фоне обступивших их белокожих соратников, как будто молящих поделиться солнышком, вот дедушка с плакатом, явно пришедший митинговать за скромное вознаграждение, а вот завсегдатай одного из диспансеров по избавлению от зависимостей. Это же всё просматривалось, изучалось для выводов. А выводы были безутешными.

Протест вроде как есть, а толку от него точно нет. Вот и перестали хозяева Алексея давать деньги на штабы, молча признав Навального неэффективным менеджером. Включился принцип домино, и Навальный-блогер превратился в блогера-кидалу.

Для начала были облапошены работники архангельского штаба. Людям полгода не платили зарплату, а потом выставили на улицу и попросили забыть. Схожая ситуация повторилась и с другими штабами. Главное, что Алексей не всегда отмалчивался, а ещё и пенял бывшим коллегам. Дескать, не за что вам платить, потому как вы не ведёте расследований. Алексей, ну поимейте совесть и не считайте людей за идиотов. Мы ведь прекрасно знаем, что все "расследования" вам присылают в готовом виде, а тексты, что вы произносите на камеру, пишут люди, знакомые с грамотой.

Кстати, на штабных "кидках" Навальный решил не останавливаться и теперь не доплачивает видеоблогерам из своей команды. Думаю, московский штаб тоже скоро разбежится окончательно. Вчера подошёл к банкомату самого большого банка, а на экране Леонид Барац из "Квартета И" услуги финансовой институции рекламирует. А ведь ещё год назад был в штабе Навального. В общем, пора на покой, Алексей. Только со штабистами рассчитаться не забудьте.