"Лидеры России" — скоростной лифт для карьерной лестницы

Журналист Роман Сташинский — о кадровом дефиците и о том, каким должен быть современный управленец.

Если вы руководитель, то с вероятностью 99,9% проблема квалифицированных кадров для вас актуальнее налоговой отчётности, бухгалтерии и прочей управленческой "бытовухи".

Россия конца 2010-х — это страна с чудовищным уровнем компетенции. И не так важно, в какой сфере вы начальник, — это может быть мини-таксопарк, дизайнерское бюро, пошив одежды или госсектор.

Соискатели приходят без опыта, но с большими запросами. "Стажировка" — для них слово ругательное. После испытательного срока становится очевидным, что они герои анекдота, который начинается вопросом: "Папа, а что такое некомпетентность и безразличие?"

Приятная нега пребывания на рабочем месте от звонка до звонка, в основе которой эти два кита — некомпетентность и безразличие, — это то, что пришло на смену трудовым подвигам и гонкам пятилеток. Когда стыдно было не перевыполнить.

Думаю, все ещё должны помнить "Домашний арест" — самый, пожалуй, успешный отечественный сериал прошлого года.

Фильмы становятся популярными, когда попадают в нерв времени, изображают то, что безусловно опознаётся зрителем как знакомое. А в этом сериале была центральная собирательная фигура, которую зрители опознали просто на ура, — мэр. Это было в десятку: персонаж настолько "народный", насколько и далёкий от народа, настолько хитроумный и лицемерный, насколько, как оказывается, в итоге простодушный, попавшийся в самом начале на самом распространённом среди мэров, губернаторов и разного уровня бизнесменов грехе — взятке.

Сериал в том числе про то, что на плечах региональной элиты как раз и лежит ответственность, обязанность, если хотите, связывать верхние слои власти с населением. Быть той самой "прямой линией" для жителей провинции, которая в состоянии услышать если не каждого, то, по крайней мере, самые важные группы, а также удовлетворять потребительские чаяния бизнеса.

Но региональная власть и бизнес пока ещё очень далеки от этого идеала. И дело не в отдельно взятых региональных чиновниках и бизнесменах и даже не в политической системе — просто налицо глубокий кадровый кризис. Старые лица все на месте, новым — неоткуда прийти. А эффективная власть не должна быть замкнутым самовоспроизводящимся механизмом.

Элита европейская, оказавшись в неизбежном кризисе, обычно имеет резерв, откуда можно подтянуть "молодую кровь". Это молодёжные отделения политических партий. Это активисты различных политических движений. Наконец, это студенческие братства и прочие элитные кружки, незаметно существующие в любой западноевропейской стране, — не очень афишируемые, но очень надёжные поставщики стратегических мозгов в высокие кабинеты.

Абсолютно любая замкнутая группа людей устроена так, что будет пытаться делать меньше, а получать больше. Властные группы — не исключение, и, чтобы они не забывались, в бассейн со старыми окунями надо периодически пускать молодых аллигаторов.

В Советском Союзе существовали очень эффективные вертикальные и горизонтальные лифты: ячейки, комсомольские организации, партийные школы. Нынешняя система на грани начала пережёвывания самой себя. Ротация с места на место может вселить в кадры веру в собственную исключительность с правом на бесконечное количество ошибок.

Российское общество ещё только становится гражданским, оно формируется, привыкает к новым реалиям. Наконец, по мере смены поколений оно молодеет и однажды будет готово поставлять кадры "в верха".

И тут федеральная власть из сияющей своей стратосферы парадоксальным образом продемонстрировала куда большее понимание ситуации, чем региональная. Возможно, именно потому, что с высоты плохо видно детали, но куда лучше — тенденцию.

Конкурс вроде "Лидеров России" — это первая, может, не идеальная попытка построить этот мост, или лифт, или насос, который будет качать новую кровь на этажи сначала региональной, а потом и "большой", национальной элиты. И, может, в сериалах, которые будет смотреть следующее поколение, узнаваемый образ губернатора или владельца завода наконец-то станет другим.