Спасательная операция. Для чего КПРФ передаёт мандат Алфёрова Павлу Грудинину

Журналист Михаил Шахназаров — о клубничных делах в Госдуме директора совхоза и спонсора КПРФ Павла Грудинина.

У меня есть знакомый, не так давно вступивший в ряды КПРФ. Человек он заводной, увлекающийся и не всегда понимающий последствий некоторых своих шагов. Но вот чего у него не отнять, так это настоящей человеческой доброты. То есть гуманист до мозга костей. И вот что самое интересное. После вступления в ряды партии, пропагандирующей идеи гуманизма, доброты в Илье (назовём его так) поубавилось.

Более того, речь его окрасилась в цвета коммунистических лозунгов и зазвучала нотами оркестровой меди. "Мы ещё возьмём власть в свои руки! Мы покажем, что в России главными были и будут наши идеи!" — говорит мне Илья. Возрастом он меня значительно помладше, а посему коммунистического прошлого нашей страны не помнит, стало быть, и не знает. Да и старшим товарищам верит наивно и беззаветно.

А тем временем президиум КПРФ, если конкретно, то — Геннадий Андреевич Зюганов, решил отдать думский мандат Жореса Алфёрова (светлая память этому большому Человеку) Павлу Грудинину. Замечу, что Жорес Иванович в КПРФ не состоял, но избирался в Думу по партийным спискам КПРФ. Я и спросил в шутливой форме у Ильи, почему мандат ушедшего из жизни Нобелевского лауреата перекочевал в карман Павла Грудинина. Он тут же ответил вопросом на вопрос.

— Как я вижу, у тебя есть подозрения?

— Нет у меня никаких подозрений, — говорю. — Просто на месте Павла Николаевича я бы мандат купил за любые деньги.

Доброта Ильи тут же была подавлена его твёрдыми, как кремень, мыслями и мечтами о светлой идее, а излишние подозрения он списал на отравленные стрелы капитализма, вонзившиеся в мою душу на заре девяностых. Пришлось напомнить, что Павел Грудинин, он как бы тоже не всю жизнь в майке с серпом и молотом проходил, и в девяностых вспахивал не поросшие бурьяном нивы, а бизнес-поляну, зазеленевшую всходами от "недвижухи" и сестры её — клубники. И что депутатский мандат — это не всегда документ, полученный владельцем за реальные заслуги перед обществом. Иногда мандат играет роль мощного заслона в виде депутатской неприкосновенности.

Стоит признать, что Павлу Грудинину такая неприкосновенность необходима. Потому как, с одной стороны, жена с большими претензиями финансового характера, с другой — много неясностей по тому же бизнесу. Если честно, то вот пишу эти строки и диву даюсь, насколько изменились коммунисты за период существования КПРФ.

Понятно, что и те, кто причастен к развалу Союза, были далеки от идеала, но по сравнению с продолжателями дел Ильича они, безусловно, бледнеют. И проявившаяся в последние годы активность КПРФ со всей атрибутикой — от пения Интернационала до обещаний всё честно поделить — смотрится несколько театрально и, простите, комично. А с приходом Павла Грудинина всё и вовсе скатилось в театр абсурда.

Понимаю, что руководство совхозом и продажа земель под коммерческую недвижимость — это не только ступени к успеху, но и опыт. Однако не стоит забывать, что страна не совхоз, а личные амбиции и популизм — это не всегда раскалённые сопла, способные донести до цели. И если президиум КПРФ принимает решение о передаче мандата человеку, которого бы во времена КПСС близко и кандидатом в члены партии не пустили бы, то о чём с такими коммунистами говорить? Разве что о клубнике и "недвижухе"...