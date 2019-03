Теракт в Новой Зеландии. Лицемерие Запада рождает радикалов

Журналист Игорь Мальцев — о том, что навязываемая либеральными политиками толерантность совершенно чужда европейцам.

Наша домашняя аудитория во многом благодаря местным же прозападным СМИ пребывает в розовом царстве фантазий относительно того, как людям живётся в других странах. Поэтому вот эти причитания "такая прекрасная тихая Новая Зеландия, где всё так красиво и стабильно" — это для умственно отсталых. Везде — как всегда. Природа Новой Зеландии — прекрасна, но не круче, чем на Камчатке.

Короче, этот ваш городок Кристчерч — чудовищная, убогая дыра, где люди сходят с ума от тоски. Он ничем не отличается от других, таких же "милых" городков страны, где стоят убогие, но чистые дома за бешеные деньги. Тут живут милые белые люди, которые устроили здесь недавно одному моему приятелю травлю на муниципальном уровне за то, что он решил открыть "на раёне" небольшую лавку редкого виски — потому что "покупатели разрушат покой нашей улицы".

Тут царствует типичное западное лицемерие. Парочка богатых психов-посетителей нишевой лавки нам разрушат покой, а то, что власти разрешили в центре построить парочку мечетей вместо христианских церквей, — нас это не волнует, потому что мы толерантны и демократичны. И это не в моём дворе. Not in my backyard — основной лицемерный принцип сегодняшней западной философии.

Но можно сколько угодно корчить из себя мультикультурных, ровно до того момента, когда эта самая мультикультура придёт за тобой с автоматом. Причём абсолютно наплевать, с какого фланга этой самой мультикультуры раздадутся выстрелы. Они раздадутся в любом случае.

Это работает как часы: либеральные политики всячески поощряют внедрение в общество носителей другой религии и ждут с умильной улыбочкой, как "всё перемелется" и обязательно интегрируется, и потом шлют отчёты в ООН о том, как у них всё хорошо и дружно.

У нас же по всем официальным рейтингам Новая Зеландия — одна из наиболее стабильных и хорошо управляемых стран мира. По состоянию на 2014 год Новая Зеландия была четвёртой по силе демократических институтов в мире и второй после Дании — по отсутствию коррупции. В Новой Зеландии высока активность населения на выборах (77% по сравнению со средней по ОСЭР 68%). А если присмотреться поближе, то местные телевизионщики с удивлением показывали праздники с барашком, которыми местная мусульманская община отмечала очередную победу ИГИЛ.

Интеграция? Да вы смеётесь. И это ничем не отличается от Европы. На обывателя оказывается чудовищное давление, чтобы он стал толерантным и помалкивал. Но когда обыватель понимает, что толерантен тут только он, а кругом каждая конфессия делает только то, что хочет и выгодно, у слабеньких срывает крышу. Результат пока такой: в мечети Кристчерча убито 49 человек, 41 из которых умер на месте.

Стрелявший Брентон Таррант вёл прямую трансляцию во время атаки. 48 пациентов с огнестрельными ранениями доставлены в больницу Крайстчерча.

Кроме того, полиции удалось обезвредить несколько взрывных устройств, закреплённых на припаркованных около мечетей автомобилях, ни одно из них, однако, не было приведено в действие.

Таррант выложил свой манифест, где описывает себя "обычным белым парнем 28 лет, родившимся в бедной рабочей семье". "Прежде всего [я сделал это], чтобы показать захватчикам, что наши земли не будут их землями, что наша родина принадлежит нам и что, пока жив белый человек, они НИКОГДА не захватят наши земли и не заменят собой наших людей", — написано в 74-страничном обращении, названном "Великое замещение. Мы идём к новому обществу". Основные темы, обозначенные на обложке: антиимпериализм, права рабочих, этническая автономия, защита наследия, культуры и окружающей среды, закон и порядок, борьба с наркотиками и "ответственный рынок".

Вот собственно химически чистый пример срывания резьбы в слабенькой головке, где не укладываются одновременно либеральные требования политиков с одной стороны и страх и другие чувства обывателя — с другой. Как говорили печально известные братья Стругацкие: "Когда идиоту страшно — он начинает стрелять".

Террорист много и невнятно говорит про "свою землю". Ага, как же. Неужто он не в курсе, что такое "новозеландские земельные войны" — тридцать лет кровопролитного конфликта с людьми, некогда заселявшими эти два острова — маори? И как тысячи людей окропляли кровью эту землю, именно противостоя приходу Белого Человека?

Так вроде активно обсуждают эту историческую вину перед маори — что же он лопочет там про какую-то "свою землю"?

Но. Теперь смотрите за руками — что происходит дальше. Сначала западная цивилизация совершает преступления на чужих землях, потом происходит процесс переосмысления, потом пестуется комплекс вины, который уже навешивается на далёких потомков оккупантов и работорговцев. Мы же знаем, что комплекс вины — отличный инструмент манипулирования не только супругом или партнёром, но и целым населением и народами.

А потом общество, парализованное комплексом вины, уже не может ни оценивать, ни осмысливать современные реалии — когда в традиционно христианские сообщества внедряются целые анклавы совсем иной антагонистической культуры. Ведь вас тоже резануло сообщение "…в мечети города Christchurch", который в переводе звучит буквально — Христова Церковь.

Уже в одной этой эстетически нелепой фразе описана та самая тикающая бомба, которая не могла не рвануть. Ведь не зря промелькнуло сообщение: "В мечети в районе Линвуд один из прихожан начал стрелять в ответ и смог заставить двоих нападавших ретироваться". Порадуемся за прихожанина. Остаётся ответить на вопрос, что делал этот добрый человек с оружием на молитве.

Можно сколько угодно перечитывать манифест Тарранта, там всё равно ничего нового со времён Брейвика нет: "...преступник поясняет, что хочет отомстить за порабощение миллионов европейцев мусульманами, за террористические атаки исламистов в Европе и снизить уровень миграции, запугав мусульман. Своей атакой он планировал спровоцировать волну насилия."

Бла-бла-бла. Ну, во-первых, ничего провоцировать и не надо — всё это мы и так имеем. Другое дело, что вот всё эти псевдоидейные метания — отражение полного непонимания маленького человека, почему либеральные политики, захватившие сейчас весь богатый мир, упорно навязывают этому миру совершенно чуждые ценности. Они подавляют любые дискуссии и инакомыслие, почище чем в СССР. От этого непонимания — страх. От страха — ненависть. Ну и потом уже — как получится.