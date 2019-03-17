КПРФ как бизнес-холдинг. Комсомольцы на Урале разоблачили коммунистов

Журналист Михаил Шахнозаров — о скандале в Свердловском отделении КПРФ, погрязшем в коррупционных скандалах.

Насколько яркая и запоминающаяся жизнь у современных комсомольцев и коммунистов. Не то что раньше: собрания, съезды, обещания выполнить и перевыполнить, тяжёлая работа на трудовом и идеологическом фронтах. Взять товарищей из Свердловского обкома КПРФ, проводивших очередное заседание.

Заседали они, дабы проголосовать за роспуск региональной комсомольской ячейки и исключение из партии бывших товарищей — Эдуарда Мансурова и Андрея Хабарова. Вдруг двери зала распахнулись и вбежали задорные и бравые комсомольцы численностью в две футбольные команды. А во фронте бригады был депутат гордумы Андрей Пирожков, и зря вы думаете, что это сценический псевдоним.

Для начала комсомольцы громко потребовали отставки с поста главы региональных коммунистов Александра Ивачёва. Молодёжь скандировала: "Ивачёва — в отставку! Позор!" — а на них с грустью смотрел большой бюст Ильича. Поняв, что в атмосфере стадиона работать невозможно, коммунисты схлестнулись с будущим коммунизма и оттеснили комсомолию в фойе. А какая комсомолия без митинга? Вот прямо в холле его и устроили. С раздачей листовок о фактах коррупции и с призывами бороться за всё светлое и чистое. Думаете всё? Нет.

Раз уж речь зашла о конфликте "бригада на бригаду", то и полиция должна быть. Вот она и приехала, чтобы разнять конфликтующих и выяснить, не обманул ли правоохранителей член комитета Ладыгин, заявивший о рейдерском захвате помещения. То есть коммунисты свердловского обкома, готовы засадить за решётку молодёжное крыло, отважившееся заявить о коррупционных схемах. Кстати, вот абзац из листовки: "Уже в том же 2014 году Александр Ивачёв покупает более чем за 5 млн рублей квартиру в том же доме, где находится обком КПРФ, по адресу: город Екатеринбург, Машинная, 3а. В 2016 году, когда пришла пора Ивачёву предоставлять декларацию о доходах (в связи с избранием его депутатом), он не смог обосновать все расходы имеющейся у него зарплатой, на что обратила внимание прокуратура. В связи с этим часть дохода, пошедшего на покупку квартиры, он был вынужден обосновать фиктивной распиской, что стало широко известно благодаря скандалу в СМИ".

Ну а что? Встал утречком, побрился, позавтракал, доехал на лифте на работу, затем поднялся домой — пообедал, дал комсомольцам задание. Нет, не металлолом собирать и не батарейки в слуховых аппаратах бабушкам менять. Задания были несколько другого характера.

Вот ещё один отрывок из обращения комсомольцев: "Летом 2016 года многие комсомольцы и сотрудники аппарата обкома КПРФ по поручению Ивачёва меняли доллары на сотни тысяч рублей. Куда потом шли эти деньги, остаётся только догадываться". А какие вопросы? Товарищ Ивачёв, как истинный коммунист, понимал, что серо-зелёные пачки, за наличие коих ещё в прошлом веке людей приговаривали к расстрелу, не могут не тянуть и не жечь карман настоящему ленинцу.

Удалось нам получить и комментарий секретаря обкома по агитации и пропаганде Романа Зыкова, которого Ивачёв на пару с женой (да, именно так. — М.Ш.) начал есть поедом. По словам Зыкова, Ивачёв банально "сливает" протестные мероприятия и занимается только разговорами. На митинг он выводит 500 человек, а в интервью говорит о двух тысячах. При этом Ивачёв пеняет на отсутствие времени и денег, но тут же покупает дорогую иномарку и престижную квартиру. Зыков говорит и о коррупции, убивающей свердловский обком изнутри.

И знаете, какое создаётся впечатление? Что КПРФ — это никакая не партия, а огромный бизнес-холдинг, работающий по законам и схемам 1990-х. В Москве — Грудинин со скандалами и преследованиями со стороны жены, в Екатеринбурге — Ивачёв с обналичкой. Ну вы бы хоть Ильича постеснялись, товарищи! Да и о совести с честью пора вспомнить. Про ум не говорю. С ним у вас всё в полном порядке.