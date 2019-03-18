Вадим Самойлов о нашем Крыме и очередном скандале с Макаревичем

Музыкант, экс-солист "Агаты Кристи" Вадим Самойлов — о высказываниях Андрея Макаревича, гражданской позиции и патриотизме.

Лайф напоминает, что Андрей Макаревич раскритиковал своих фанатов, которые считают полуостров Крым российским и используют лозунг "Уракрымнаш". В аккаунте музыканта в социальной сети есть такая запись (орфография автора сохранена): "Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!" Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали "Уракрымнаш"? Плохо слушали? Говорите, красота спасет мир? Ни хера она его не спасет". Это высказывание собрало 385 комментариев, лайки поставили 6,9 тыс. пользователей.

Возможно, у Макаревича есть иллюзия, что все люди на свете выросли на его песнях. Думаю, он сильно ошибается. Почему именно среди звёзд шоу-бизнеса или в креативной среде многие люди позволяют себе высказываться таким образом, то есть зачастую оскорблять других? К большому сожалению, у некоторых творческих и талантливых людей, со многими из которых я знаком, возникает иллюзия собственного величия. Нередко они считают, что раз человек в чём-то талантлив, например, в литературном или музыкальном самовыражении, это даёт ему право чувствовать себя великим.

Но одно дело — творческие способности, и совсем другое дело — сам человек. Это две очень большие разницы. Когда мы слушаем песни, мы узнаём то, что артисту или музыканту природой и Богом дано: транслировать некие большие и серьёзные вещи.

Когда мы говорим о гражданской позиции, мы уже находимся в публичном поле, затрагиваем вопросы взаимодействия между людьми. Здесь имеют значение не творческие способности в написании песен и книжек, а то, как мы друг с другом общаемся и живём.

Нередко, у людей, которые при жизни себя начинают считать гениями, создаётся иллюзия, что они в остальной части жизни — кроме музыки — тоже хорошо разбираются. Сам человек при этом может быть полным ..., что мы и наблюдаем в случае с Андреем Макаревичем.

Мне повезло: я насмотрелся на самых разных людей — от простых до высокопоставленных политиков. Считаю, что многим звёздам, которые дальше московской квартиры и гастролей никуда не выезжали, имеет смысл побольше узнать, что такое жизнь простого народа. Например, Ксения Собчак поездила во время предвыборной кампании и для неё многое стало откровением.

Когда ты понимаешь, насколько многообразна жизнь, сколько людей должны трудиться тяжело, что называется, в поту и крови, чтобы ты потом сидел в своём фейсбуке, то начинаешь к миру относиться иначе. А вот если весь мир для тебя — это только твоё окно в браузере, тогда ты и есть жертва маркетинга и массового потребления.

Из-за определённых технологий манипулирования сейчас очень многие слова потеряли свойственный им смысл: "креативность", "журналистика" и "музыка". Думаю, что не очень большое количество людей сейчас способно самостоятельно анализировать историю, происходящие события и поступки друг друга.

Если кто-то считает, что слово "патриотизм" обесценилось, то это не так. Патриотизм существует и в виде слов, и в виде ощущений. В настоящий момент для меня это не только слово "Родина" и всё, что оно означает, но и то, что предстоит переработать, развить и отстоять. Это в том числе и наша гражданская работа с общественным мнением и со всеми его "героями", которые редко когда бывают правы, несмотря на регалии и награды.