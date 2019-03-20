"Яндекс" запустил собственную "Ауру". Соцсеть продвигает симпатичных девушек

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков — о том, на кого рассчитана новая соцсеть и как она работает.

"Яндекс" захватывает нашу жизнь. "Новости", "Почта", "Дзен", "Такси", "Еда" и т.п. и теперь соцсеть "Аура". Почему поисковику всё ещё важен такой сервис, хотя предыдущие попытки проваливались? Чем он будет отличаться от других, что даст людям?

"Аура" не для всех. "Яндекс" начал публичное тестирование соцсети 15 марта. Попасть в неё могли только отдельные пользователи, получившие приглашения от действующих участников, каждый из которых мог пригласить в день не более пяти человек. Сейчас набор новых пользователей временно приостановлен. Этим и может объясняться "плохая" или даже "обиженная" пресса после начала тестирования. Многих блогеров и журналистов попросту задело, что их не пригласили.

Механика. Новая соцсеть является частью приложения "Яндекса". При запуске "Аура" показывает пользователю его интересы, которыми располагает поисковая система, исходя из его запросов. При необходимости их можно изменить или дополнить. Это важно, так как интересы тут выступают аналогом сообществ или групп.

С точки зрения управления "Аура" больше похожа на мобильные приложения знакомств наподобие Tinder или Badoo, но только акцент тут делается на поиск единомышленников по интересам. В отличие от популярных "ВКонтакта" или Instagram в "Ауре" нет ленты новостей. Пользователь видит пост, который ему предлагает лента, в соответствии с его интересами. Чтобы его лайкнуть надо свайпнуть (смахнуть по экрану) вправо, если пост не понравился, то пролистнуть можно свайпом влево.

При этом, создавая новую запись, пользователь может выбрать, сообщество каких интересов сможет её увидеть. Также можно ограничить аудиторию по возрасту или гендерному принципу, то есть пост будет показываться определённым группам. Например, только женщинам.

Ощущения. Мне отсутствие привычной ленты новостей — очень неудобно. И, похоже, в "Яндексе" это тоже понимают, поскольку обещают, что в будущем она появится.

Второй шанс для провалившихся в "Инстаграме". Уже сейчас можно сказать с уверенностью, что девушки модельной внешности, которые пытались набрать аудиторию в Instagram, но не смогли, получили шанс на популярность в "Ауре".

Дело в том, что фотографии и посты симпатичных барышень лайкаются и комментируются куда более активно, чем любые другие. Вот она на фотографии в купальнике скромно спрашивает, а уместно ли тут выкладывать такие снимки?

Запись с таким типичным для "инсты" образом моментально набирает популярность. А сама девушка в течение нескольких дней собирает порядка 1000 подписчиков. Такого успеха в уже популярных соцсетях добиться весьма сложно. И на набор тех же 1000 подписчиков без финансовых вложений может потребоваться от нескольких недель, до нескольких месяцев. А это ещё на этапе ограниченного тестирования.

Прогнозы. Очевидно, у соцсети появятся проблемы, когда они откроют регистрацию для всех желающих (сроков, когда это случится "Яндекс" не озвучивает). Дело в том, что в "Ауру" сразу хлынут рекламщики всего запрещённого и противозаконного, сетевые ретейлеры, финансовые мошенники, злоумышленники, хейтеры и прочие неприятные личности. Если не справиться с модерацией всего этого, противоречащего базовым принципам "Ауры", то лента замусорится и станет неинтересной.

Сейчас же "Аура" дала пользователям шанс на новые знакомства. Это то, что сложнее найти в обычных соцсетях. Чтобы там найти интересных людей, нужно искать группы по интересам и каким-то образом в них находить единомышленников. Но сделать это непросто, так как группы чаще всего узурпированы владельцами или администраторами.

Новое старое направление. Запуск соцсети "Ауры" — это очередная попытка "Яндекса" создать свой коммуникационный сервис. Начиная с прошлого года компания запустила ряд подобных программных решений. В частности, "Яндекс.Район" — это сервис, где жители районов пишут посты о бытовых злободневных проблемах. Но конкуренцию с сервисами прямого действия — столичным "Активным гражданином" или порталом "Наш Петербург", где можно пожаловаться на мусор сразу властям, он так и не составил.

"Яндексу" очень нужен коммуникационный сервис. Сейчас здесь тотальная монополия Mail.Ru Group — владельца "ВКонтакте" и "Одноклассников". Подвинуть их в обозримом будущем вряд ли возможно, а вот посторонить Facebook, в котором осела креативная российская аудитория, кажется возможным.

У "Яндекса", возможно, самый успешный в России опыт запуска интернет-сервисов. Но именно в коммуникациях он терпел неудачи. Возможно, этим и объясняется громкая кулуарность "Ауры".